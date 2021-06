Grand-mère abattue après avoir répondu à la porte du tueur qui lui a fait exploser la poitrine alors que sa fille et sa petite-fille regardaient

A GRAN a été abattue devant sa fille et sa petite-fille de huit semaines après avoir ouvert sa porte au tueur.

Stacey Klimovitch, 61 ans, a reçu une explosion à la poitrine après s’être brièvement disputée avec le tireur à sa porte en Australie.

Stacey Klimovitch a été abattue après avoir répondu à sa porte d’entrée en Australie

La police enquête après que le tireur a fui les lieux à pied Crédit : abc.net.au

Peu après 20 heures mercredi, Mme Klimovitch a ouvert la porte de sa maison à Queen Street, Stockton, alors qu’elle passait une nuit avec sa famille, rapporte news.com.au.

Selon les flics, elle a eu une brève dispute avec le tireur qui lui a ensuite tiré dessus à travers une porte moustiquaire à quelques mètres de l’endroit où se trouvaient sa fille de 31 ans et sa petite-fille.

L’agresseur aurait fui les lieux à pied et serait toujours en fuite.

La police s’est précipitée sur les lieux et a enregistré la zone, le surintendant-détective Wayne Humphrey décrivant l’attaque comme « horrible ».

« Une personne innocente a répondu à la porte d’entrée d’une maison et elle a été touchée à la poitrine et tuée en présence d’un parent et d’un enfant », a-t-il déclaré.

« Ça ne s’aggrave pas. »

M. Humphrey a déclaré que les détectives étaient convaincus que l’attaque était ciblée, mais a déclaré que les motivations du tireur présumé étaient encore inconnues.

Mme Klimovitch, 61 ans, a été abattue à quelques mètres de sa fille et de sa petite-fille

La police médico-légale spécialisée est restée sur les lieux jeudi alors que l’enquête se poursuit.

La meilleure amie et voisine de Mme Klimovitch a déclaré qu’elle avait parlé à la « toute nouvelle » grand-mère quelques instants avant l’attaque horrible qui a secoué la communauté.

« Je n’ai jamais entendu un coup de feu mais il n’y avait aucune erreur sur ce que c’était », a-t-elle déclaré à 9 News.

« C’est à ce moment-là que j’ai entendu le bruit et les cris. J’ai essayé de l’appeler et je n’ai pas pu l’avoir au téléphone.

« Elle était une toute nouvelle grand-mère, et si heureuse d’être une toute nouvelle grand-mère.

« Elle va me manquer. Des choses comme celle-ci ne devraient pas être autorisées à se produire. »

Des voisins choqués se sont adressés aux groupes Facebook de la communauté pour se demander si l’attaque aurait pu être évitée si davantage d’officiers patrouillaient dans les rues de Newcastle.

« Stockton, l’endroit qui avait autrefois une belle plage, n’a maintenant plus de plage mais beaucoup de cambriolages de voitures, de maisons, de drogue, d’agressions et maintenant de meurtres », a écrit Ben Davidson.

« Un poste de police sans surveillance ne fonctionne pas. Les choses doivent changer.

La police de NSW a exhorté toute personne possédant des images de vidéosurveillance ou de dashcam des zones environnantes à contacter la police de Newcastle ou Crime Stoppers au 1800 333 000.