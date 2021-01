La British Medical Association (BMA) a recommandé de réduire le temps d’attente à six semaines, avertissant dans une lettre que la stratégie est «difficile à justifier» et que le Royaume-Uni est «isolé sur le plan international».

Le Dr Richard Vautrey, président du comité GP de la BMA, a déclaré samedi à Sky News qu’ils étaient « en dialogue » avec le professeur Whitty au cours de l’intervalle de 12 semaines, affirmant que « nous devons comprendre les données ».

Les deux vaccins approuvés jusqu’à présent – l’un fabriqué par Pfizer et l’autre par l’Université d’Oxford – reposent sur deux doses pour être les plus efficaces, idéalement espacées de trois semaines.

Mais dans une ruée pour arrêter la deuxième vague dévastatrice de Covid-19, la Grande-Bretagne a abandonné cette règle et a décidé de prolonger l’écart à 12 semaines afin de pouvoir donner à plus de personnes une seule dose dès que possible.

Dans une lettre privée adressée au professeur Chris Whitty, la BMA a indiqué que les secondes doses pourraient ne pas être garanties après un intervalle de 12 semaines en raison de «l’imprévisibilité des approvisionnements», rapporte la BBC.

Tout en convenant que le coup devrait être «lancé le plus rapidement possible», l’association a appelé à une révision urgente de la politique qui «s’avère de plus en plus difficile à justifier».

Un porte-parole de la BMA a déclaré à MailOnline: « Cette lettre au médecin-chef représente une partie d’un dialogue permanent sur la meilleure approche pour le déploiement du vaccin et partage avec lui l’inquiétude croissante du corps médical concernant le retard de la deuxième dose du vaccin. Le vaccin Pfizer / BioNTech en tant que stratégie du Royaume-Uni est de plus en plus isolé de nombreux autres pays.