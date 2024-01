Grand-mère, 91 ans, fait de l’exercice quotidiennement, y compris des squats ; Voir ses conseils de longévité

Ma grand-mère, Kathleen, est née en Angleterre en 1932. Après avoir épousé un commando de la Royal Marine et eu deux petites filles, elle a immigré aux États-Unis à 28 ans, où elle a ajouté un petit garçon à sa progéniture.

C’est une survivante du cancer, une technicienne cardio-pulmonaire à la retraite et un véritable personnage. Elle adore faire du shopping, des friperies aux boutiques de luxe de San Francisco, et elle jure plus que la moyenne des grands-parents, mais doucement et avec un accent anglais qui fait souvent sourire la plupart des gens.

Kathleen croit aux bienfaits pour la santé du mouvement quotidien et des solides amitiés féminines, et elle est aussi la romantique par excellence.

Je l’ai entendue, à plusieurs reprises, qualifier d’autres personnes de son âge de « personnes âgées » parce qu’elle se sent beaucoup plus jeune que son âge. Elle m’a récemment dit : « Peu importe votre âge, vous êtes toujours la même personne. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire certaines des mêmes choses. Vous ne vous faites plus siffler, ce qui est un gros problème. en plus, mais tu es toujours la même personne à l’intérieur.”

Voici ses conseils de style de vie pour non seulement une vie longue mais aussi heureuse.

Kathleen dégustant un verre de vin dans un pub lorsqu’elle était plus jeune. Elle dit qu’il est important d’être social et d’avoir de solides amitiés.

Avec l’aimable autorisation de l’auteur





Restez en mouvement

“Si vous ne l’utilisez pas, vous le perdez.” Je ne peux pas compter le nombre de fois où j’ai entendu ma grand-mère dire cela. Suivant ses propres conseils, Kathleen se lève chaque matin « raide comme une planche » et s’étire pour s’assouplir. Ensuite, elle passe à ses exercices, qui incluent des squats et du travail avec des poids légers. Au total, sa routine matinale dure environ 20 minutes.

L’exercice quotidien aide Kathleen à se sentir plus jeune, et elle semble avoir raison, car des recherches indiquent que l’exercice peut en fait ralentir le vieillissement cellulaire.

Développer de solides amitiés féminines

Bavarde, chaleureuse et drôle, ma grand-mère se fait des amis partout où elle va. De ses compagnons de toujours en Angleterre aux nouveaux amis qu’elle s’est fait aux États-Unis, elle apprécie chacun d’entre eux.

Elle valorise particulièrement ses amitiés avec les femmes en raison des liens créés par des expériences partagées. Au fil des années, elle et ses copines ont élevé des enfants ensemble, se sont entraidées pour surmonter la maladie et le deuil, et ont passé d’innombrables après-midi à faire du shopping, à rire et à siroter du vin blanc. Kathleen n’oubliera jamais une aventure particulière en 1949, lorsqu’elle et quelques amies ont fait un aller-retour à vélo depuis la gare d’Euston à Londres jusqu’au château de Windsor. Ce n’est pas une mince affaire, le trajet fait près de 30 miles dans chaque sens.

Ces solides amitiés féminines profitent à Kathleen à plus d’un titre. Des études montrent que les amitiés ne sont pas seulement destinées au plaisir ; ils sont également bons pour la santé.

Bien qu’il puisse être difficile de se faire des amis à l’âge adulte, Kathleen dit que c’est en réalité beaucoup plus simple qu’on pourrait le penser – et d’autres recherchent également des amis. « Il suffit de tendre la main aux gens. Et avant de vous en rendre compte, vous avez plus d’amis”, a-t-elle déclaré. Le sens de l’humour aide aussi.

Nicole Findlay quand elle était bébé avec sa grand-mère, Kathleen.

Avec l’aimable autorisation de l’auteur





Soyez un romantique

Il est évident que ma grand-mère aime amour. Elle a été mariée trois fois et a maintenant un petit ami. Il a également 91 ans. Elle n’a jamais laissé la fin d’un mariage ou la perte d’un mari l’empêcher de retrouver le bonheur, et ma grand-mère et son petit ami partagent de nombreuses aventures ensemble, comme des voyages en voiture de la Californie à la Floride et à l’Idaho. Ils adorent aller au cinéma, essayer de nouveaux restaurants et regarder des émissions télévisées policières britanniques sur BritBox.

Les relations amoureuses peuvent améliorer la santé physique et mentale en réduisant les niveaux de stress, en prévenant la dépression, en prolongeant la durée de vie et bien plus encore. De plus, un dîner en amoureux est toujours amusant !

Soyez toujours prêt pour la journée

J’avoue que c’est un conseil que je devrai probablement intégrer à ma routine quotidienne. Travaillant souvent avec des pantalons de survêtement et un sweat à capuche confortable, ma grand-mère se prépare toujours pour la journée. Même si je passe souvent la journée à travailler avec des pantalons de survêtement et un sweat à capuche confortable, ma grand-mère se prépare toujours pour la journée, peu importe ce qu’elle fait. Elle se coiffe, enfile une jolie tenue et n’oublie pas ses bijoux. S’habiller fait du bien à Kathleen. “Quand vous sortez, vous vous habillez bien. Point final”, a-t-elle déclaré.

Pour les jours où vous ne vous réveillez pas aussi plein d’entrain, Kathleen vous propose un conseil qui lui convient : “Saute sous la douche et lave-toi les cheveux. Vous vous sentirez comme un million de dollars.”

Lire, lire, lire

Heureusement pour les amateurs de livres comme ma grand-mère, la lecture présente de nombreux avantages pour la santé , notamment en prévenant le déclin cognitif à mesure que nous vieillissons. En plus, c’est amusant. Rien de tel que de se perdre dans un bon livre. Laissez-vous évader vers de nouveaux endroits, rencontrez de nouvelles personnes et découvrez différentes cultures.

Kathleen lit tous les soirs avant de se coucher. Elle aime aussi lire dehors dans son jardin coloré, convaincue que l’air frais peut faire des merveilles sur votre humeur. Elle aime divers genres et auteurs, mais quelques-uns de ses favoris sont Maeve Binchy et Rosamunde Pilcher.

Trouvez des choses qui vous passionnent

Même si la famille est très importante pour ma grand-mère, elle croit qu’il faut prendre du temps pour soi, en dehors des enfants et des autres personnes importantes. Elle a toujours pris le temps de faire du bénévolat, dès l’âge de 10 ans en Angleterre, où elle a offert son temps à la brigade de l’Ambulance Saint-Jean. Ses tâches consistaient notamment à emballer des bandages et, un jour, alors qu’elle avait 15 ans, elle a pu monter dans une ambulance avec un patient.

Au fil des années, la passion de Kathleen pour le bénévolat comprenait la collecte de fonds pour St. Judes et les pompiers volontaires, entre autres organismes de bienfaisance. Elle est également la première personne à aider un ami, à lui envoyer un colis de soins ou à téléphoner pour discuter lorsque vous en avez le plus besoin.

Surtout soyez gentil

De tous les conseils de Kathleen pour une vie longue et heureuse, celui-ci est probablement le plus simple : “La chose la plus importante est d’être gentil. C’est si facile d’être gentil.”

Ce n’est pas seulement un avantage pour ceux que vous rencontrez, experts suggèrent qu’être gentil peut être bénéfique pour votre santé physique et mentale en améliorant l’humeur, en réduisant le stress et éventuellement en prolongeant la durée de vie.

Alors, suivez les traces de Kathleen et faites preuve d’un peu de gentillesse lorsque vous le pouvez. On ne sait jamais qui pourrait en avoir besoin.