Grand lancement audio de Jawan : Shah Rukh Khan rejoindra Nayanthara à Chennai ; les réservations à l’avance en Inde commenceront-elles dimanche ?

Après le succès retentissant de Gadar 2 mettant en vedette Ensoleillé Deol, Ameesha Patelil est temps de Jawan manie avec Shah Rukh Khan et Nayanthara. Les créateurs ont suivi la stratégie promotionnelle de Pathaan, le plus gros succès de l’année et le blockbuster de tous les temps. Ils publient leurs éléments tels que des chansons, des affiches, etc. pour maintenir le buzz. Alors que Jawan se rapproche de la sortie, les créateurs ont prévu un grand lancement audio et décident des réservations anticipées indiennes pour le nouveau film. Voici quand Réservation à l’avance de Jawan va commencer en Inde…

Grand lancement audio de Jawan : Shah Rukh Khan rejoindra Nayanthara à Chennai

Selon le dernier buzz, un grand lancement audio de Jawan aura lieu à Chennai la semaine prochaine. Les créateurs ont sorti des chansons telles que Zinda Banda et Chaleya jusqu’à présent. Alors que Zinda Banda est sur Shah Rukh Khan et son équipe de filles, Chaleya est présenté sur lui et Nayanthara. Le BGM de Jawan a déjà touché une corde sensible auprès des fans. La musique est donnée par nul autre qu’Anirudh Ravichander. Selon le tweet de Ramesh Bala, le grand lancement audio aura lieu à Chennai le mercredi 30 août. Et Shah Rukh Khan rejoindra Nayanthara et d’autres pour la même chose.

La réservation à l’avance pour Jawan en Inde commencera dimanche ?

Il reste environ deux semaines pour Jawansur les grands écrans. Alors que les réservations à l’avance n’ont pas encore commencé en Inde, les réservations à l’étranger ont commencé il y a quelques jours. Ce ne sera pas faux de dire ça Jawan a pris un départ tonitruant sur le marché étranger. Dans le même ordre d’idées, les chaînes nationales en Inde ont suggéré que Réservations anticipées de Jawan en Inde devrait commencer le dimanche 27 août. Cependant, il n’y a pas encore de confirmation officielle à ce sujet. Il se dit également que les spectacles pourraient commencer dès minuit le 7 septembre. Gadar 2 les créateurs ont organisé quelques projections à 3h00 du matin

Le trailer de Jawan bientôt disponible ?

Si l’on en croit les rapports, les créateurs ont prévu de publier le Bande-annonce de Jawan avant la sortie. Le buzz, c’est que cela durera 3 minutes. Désormais, de nouveaux rapports affirment que la bande-annonce sera disponible à tout moment. On peut s’attendre à une bande-annonce aujourd’hui ou demain. Cependant, il n’y a aucune confirmation.