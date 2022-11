Grand jury: les députés ont intensifié l’impasse avec un homme en crise

DENVER (AP) – Deux adjoints du shérif du Colorado ont intensifié inutilement une impasse fatale avec un homme de 22 ans souffrant d’une «crise de santé mentale», le conduisant à brandir un couteau dans «un état de panique complète et de légitime défense», les actes d’accusation publiés Lundi a montré.

La mort en juin dernier de Christian Glass a attiré l’attention nationale et a suscité des appels à des réformes de la police axées sur l’intervention en cas de crise. Glass a été abattu après avoir appelé le 911 pour obtenir de l’aide pour décoller sa voiture dans le hameau de Silver Plume, à une heure à l’ouest de Denver.

L’adjoint du shérif du comté de Clear Creek, Andrew Buen, qui a tiré sur Glass, a été verbalement agressif envers le jeune homme “paranoïaque” et a mis en sourdine sa caméra portée par le corps lorsqu’il a parlé au superviseur de quart, l’adjoint Kyle Gould, juste avant que la situation ne dégénère, selon l’acte d’accusation. .

Buen a été inculpé de meurtre au deuxième degré, d’inconduite officielle et de mise en danger imprudente. L’acte d’accusation a été annoncé la semaine dernière, des mois après la mort de Glass, mais les détails n’ont été rendus publics qu’avec la publication de lundi.

Gould, qui n’était pas sur les lieux, a été inculpé de mise en danger imprudente et d’homicide par négligence criminelle

La mort est devenue un point d’éclair pour les demandes de réformes de la police axées à la fois sur l’intervention en cas de crise et la formation à la désescalade pour répondre aux appels au 911, la police n’est peut-être pas entièrement équipée pour gérer.

Carrie L. Slinkard, une avocate représentant Buen, n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire. Aucune liste téléphonique ou avocat n’a pu être trouvé pour Gould.

Nichole Lentz, porte-parole du shérif du comté de Clear Creek, a déclaré dans un communiqué que les deux officiers avaient été licenciés à la suite des actes d’accusation.

L’enquête interne en cours du bureau du shérif a révélé “des défaillances politiques et procédurales”, a déclaré Lentz, ajoutant que le communiqué de presse initial du bureau après la fusillade “ne reflète pas l’intégralité de ce qui s’est passé lors de cette terrible nuit”.

Glass, qui a appelé la police tard le 10 juin pour l’aider à décoller son Honda Pilot, semblait être “paranoïaque” et avoir une “crise de santé mentale”, selon l’acte d’accusation. Une fois les forces de l’ordre arrivées, des vidéos de caméras corporelles montrent Glass refusant de sortir de sa voiture tout en disant à la police qu’il est “terrifié” et en faisant des formes de cœur avec ses mains aux agents.

Les agents ont tenté de parler à Glass, d’établir un rapport et de le persuader de quitter la voiture, mais Buen a oscillé entre un langage agressif et un ton de conversation avec le jeune homme, selon l’acte d’accusation.

Finalement, Buen a parlé avec Gould, le chef de quart, au téléphone, mais a coupé sa caméra corporelle pendant la conversation, selon l’acte d’accusation. Après l’appel, Buen a déclaré à un autre officier sur les lieux que la décision de retirer de force Glass du véhicule avait été prise, selon l’acte d’accusation.

Selon l’acte d’accusation, la décision de violer la voiture a été prise sans qu’il ait été déterminé qu’il y avait une cause probable ou un soupçon raisonnable de la part des agents sur les lieux qu’un crime avait été ou était en train d’être commis.

Une fois que la fenêtre a été brisée, Glass a semblé paniquer, et la police a alors tiré sur Glass avec des sacs de haricots et l’a choqué avec un pistolet paralysant, faisant “hurler de douleur et de panique” le jeune homme, selon l’acte d’accusation.

Glass a alors brandi un couteau dans “un état de panique totale et de légitime défense”, selon l’acte d’accusation. Il a ajouté que Glass avait précédemment proposé de jeter deux couteaux par la fenêtre bien que la vidéo montre que les officiers lui avaient dit de ne pas le faire.

Les images montrent ensuite Glass se tordant sur son siège et poussant un couteau vers un officier qui s’approche de la fenêtre arrière du conducteur avant que Buen ne tire cinq fois avec son arme sur Glass, selon les documents.

Le grand jury a allégué qu’à aucun moment l’officier n’était en danger imminent d’être poignardé et Glass n’a jamais tenté de sortir de son véhicule.

“Mais pour la décision de Gould de retirer M. Glass du véhicule, il n’y a aucune raison de croire que M. Glass aurait été un danger pour les forces de l’ordre, pour lui-même ou pour tout membre du public”, a déclaré le grand Le jury a écrit: “Et la décision de le retirer du véhicule a directement entraîné la mort de M. Glass.”

Jesse Bedayn, Associated Press