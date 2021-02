Grand jury Daniel Prude: Rochester, New York, les policiers ne feront pas face à des accusations de décès en mars 2020

ROCHESTER, NY – Un grand jury a choisi de ne pas inculper au pénal les policiers de Rochester dont la retenue de Daniel Prude pourrait avoir causé sa mort, a annoncé mardi le procureur général de l’État.

« Je sais que la famille Prude, la communauté de Rochester et les communautés à travers le pays seront à juste titre déçues par ce résultat », a déclaré le procureur général de New York, Letitia James, en annonçant la décision du grand jury. « Mon bureau a présenté un dossier complet et nous avons cherché un résultat différent de celui que le grand jury nous a remis aujourd’hui. »

Elle a ajouté: «Le système de justice pénale a contrecarré les efforts visant à tenir les forces de l’ordre responsables du meurtre injustifié d’Afro-Américains non armés. Ce qui lie ces cas est une perte tragique de la vie dans des circonstances où la mort aurait pu être évitée.

James a promis qu’un « rapport complet » serait publié dans les médias. Le rapport comprendrait un « compte rendu minute par minute » des événements des 22 et 23 mars.

«Ce que ce rapport dépeint est un homme en proie à une crise de santé mentale», a déclaré James. « Qui criait littéralement à l’aide de la seule façon qu’il connaissait. Son frère, Joe, il a également appelé à l’aide. Il n’a pas appelé la police pour faire face à une crise des forces de l’ordre. Il a demandé des soins médicaux d’urgence. professionnels pour faire face à une crise de santé mentale.

Daniel Prude est décédé en mars 2020 à Rochester, New York:Comment? Qu’est-il arrivé depuis? Voici la chronologie complète.

Mardi soir, un groupe d’environ 100 personnes s’est rassemblé à l’endroit où Prude a rencontré la police, a rapporté le Rochester Democrat and Chronicle, qui fait partie du réseau USA TODAY. La manifestation était plus petite que celles qui ont eu lieu au cours de l’été à la suite de la mort de plusieurs Noirs non armés aux mains de la police.

Peu de temps avant que James ne parle plus tôt dans la journée, les membres du conseil municipal de Rochester ont publié une déclaration et une note appelant la chef intérimaire du RPD Cynthia Herriott-Sullivan à interdire l’utilisation d’agents chimiques (comme les gaz lacrymogènes) et les flash-bangs, et à établir des règles claires engagement et «protocole de posture» pour savoir quand les officiers devraient être présents et s’ils devraient être en tenue anti-émeute.

Pamela Karlan, procureure générale adjointe principale de la Division des droits civils du ministère de la Justice; James P. Kennedy Jr., procureur américain du district ouest de New York; et Stephen A. Belongia, agent spécial en charge du bureau extérieur du FBI à Buffalo, a publié une déclaration disant que les autorités fédérales examineraient le rapport complet et «détermineraient si une autre réponse fédérale est justifiée».

Un grand jury avait été chargé le 5 septembre de décider s’il y avait des motifs de poursuites pénales dans l’incident au cours duquel Prude est décédé après que trois officiers de Rochester l’aient retenu.

James, qui est chargé d’enquêter sur les cas dans lesquels des civils non armés meurent aux mains de la police, a révélé les conclusions du grand jury lors d’une conférence de presse à l’église baptiste missionnaire d’Aenon.

James n’a pas dit quelles accusations elle avait recommandées au grand jury, citant des règles entourant le secret de la procédure. Lors de la conférence de presse de mardi, James a appelé à une réforme.

« Les règles du secret du grand jury devraient être assouplies », a déclaré James. « Le public mérite de savoir ce qui s’est passé à huis clos. Les lois actuelles sur le secret sont tout simplement obsolètes. Anachronique. »

L’année dernière, après que le bureau du médecin légiste a déclaré que la mort de Prude était un homicide, le bureau du procureur de district a transmis l’affaire au procureur général pour d’éventuelles poursuites.

Prude a perdu de l’oxygène dans son cerveau alors qu’il était coincé au sol par la police alors qu’ils attendaient un transport médical.

Les avocats de la police ont soutenu que la contention utilisée sur Prude, avec un policier tenant sa tête au sol et un autre épinglant le bas de son corps, suivait les techniques qui leur avaient été enseignées. Il est possible que les agents aient témoigné devant le grand jury.

Les cagoules ont été scrutées après la mort de Daniel Prude:Pourquoi sont-ils utilisés par la police?

Les militants locaux et les critiques de la contention disent que les officiers n’avaient pas besoin de maintenir Prude par la force; il était nu et menotté derrière le dos.

La mort de Prude a déclenché des nuits de protestation à Rochester, les militants affirmant que la police n’aurait pas dû être les premiers intervenants à ce qui était un épisode de santé mentale.

Le 23 mars, la police a reçu un appel d’un homme agissant de manière erratique dans le sud-ouest de Rochester et brisant des vitres. La police a retrouvé Prude, qui avait été emmenée à l’hôpital Strong Memorial quelques heures plus tôt mais non admise, errant nue dans les rues.

La rencontre avec la police a conduit à sa contention, et il a cessé de respirer et a perdu de l’oxygène dans son cerveau. Il a été ressuscité mais est mort une semaine plus tard.

A partir de septembre:Un homme noir épinglé au sol par la police de New York est décédé deux mois avant George Floyd

Au-delà de l’enquête du grand jury, les retombées sur la mort de Prude ont été considérables.

Le maire Lovely Warren a limogé le chef de police La’Ron Singletary et la direction du service de police a été remaniée.

Pendant des semaines, les rues de la ville ont été le théâtre de manifestations de masse, qui comprenaient des cas de destruction de biens, et le conseil municipal a ouvert une enquête sur la gestion de l’homicide par le maire.

« Je suis déçu », a déclaré James. << Extrêmement déçu. Malheureusement, historiquement, si l'on analyse l'intersection du système de justice pénale et de la race, on reconnaît l'influence de la race. Des codes de l'esclave, au lynchage, à Jim Crow, à la guerre contre le crime, à la surincarcération des gens de couleur… Eric Garner, Tamir Rice, Breonna Taylor, George Floyd et maintenant Daniel Prude. "

Contribuant: Kevin Johnson, USA TODAY; The Rochester Democrat and Chronicle