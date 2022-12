Grand incendie de maison à Lake Country

Des flammes ont été vues provenant des portes et des fenêtres de l’incendie de la structure sur Chase Road

Un incendie a englouti une maison sur Chase Road à Lake Country tard samedi soir.

Des témoins ont déclaré que plusieurs camions de pompiers étaient sur place pour éteindre les flammes qui se sont déclenchées vers 21 heures le 3 décembre.

Des photos de spectateurs publiées sur la page communautaire de Lake Country BC montrent des flammes et de la fumée provenant du bâtiment.

La cause de l’incendie n’a pas encore été signalée et Capital News publiera une mise à jour avec plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.

Feu