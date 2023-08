Grand et costaud Oleksiy Danilov est l’un des acteurs clés de la lutte courageuse de l’Ukraine contre la Russie

Le secrétaire ukrainien à la Sécurité nationale, âgé de 60 ans, est l’un des principaux conseillers du président du pays, Volodymyr Zelenskyy. Et ces jours-ci, certaines des nouvelles qu’il transmet ne sont pas si bonnes que ça.

Nous nous sommes assis avec lui pour une mise à jour exclusive sur l’état des choses. Danilov a été franc sur les attaques brutales de Moscou contre des civils ces derniers jours et tout au long de la guerre.

« Définitivement, nous n’avons une guerre qu’avec la Russie », a-t-il dit, « et la Russie est gouvernée par Poutine. Donc Poutine est responsable. »

Il a évoqué les actions plus agressives de l’Ukraine au cours des dernières semaines, notamment les attaques de drones sur Moscou et les frappes de missiles à longue portée sur des cibles dans le sud.

« C’est une question de justice », a-t-il dit. « Nos enfants doivent s’asseoir dans des abris anti-bombes. Pourquoi devrions-nous souffrir et pas eux ? »

Danilov a blâmé les milliers de mines terrestres russes et les innombrables frappes aériennes pour la lenteur de la contre-offensive ukrainienne. Concernant son objectif de chasser la Russie, il a déclaré: « Une fois que nous y serons, nous informerons le monde entier. Parce que c’est notre pays. Nous devons le reprendre. »

Il a déclaré qu’il n’y aurait pas de discussions avec la Russie tant qu’il n’y aurait pas un retrait complet et une reconnaissance des crimes de guerre.

« Sinon », a-t-il ajouté, « la guerre continue. Comment allez-vous expliquer aux soldats qui ont perdu des amis qu’ils doivent baisser les armes et s’arrêter ? »

Combien de temps Poutine peut-il durer et comment maintient-il sa popularité chez lui ? Danilov avait une autre réflexion sur le sombre passé de l’histoire.

« Hitler a également bénéficié d’un énorme soutien au début de sa guerre », a-t-il déclaré. « Et vous savez comment il s’est retrouvé. Dans un bunker. »

Quant à l’appel croissant de certains politiciens des États à réduire l’aide militaire à l’Ukraine, Danilov a noté : « Les politiciens l’utilisent dans leur programme politique. La démocratie doit être protégée. L’aide doit donc continuer parce que c’est la démocratie.

Vers la fin de notre visite, Danilov nous a montré un immense écran LED affichant au jour le jour les attaques russes contre l’Ukraine pendant la guerre. Il a offert, spontanément, une observation sur les premiers jours des combats en février 2022.

« Vous savez », nous a-t-il dit, « nous avions un ‘plan B' ».

Il savourait presque l’idée que le gouvernement ukrainien aurait pu entrer dans la clandestinité et organiser un combat de résistance si la Russie avait réussi.

Mais l’Ukraine a riposté et riposte. Et maintenant, près de 18 mois après le début de cette guerre, Oleksiy Danilov est au milieu d’une bataille immense et tentaculaire pour sa vie et celle de son pays.

« Avant la guerre, personne ne croyait en nous », conclut-il. « Croyez en nous. »