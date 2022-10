Grand écran et meilleure autonomie de la batterie de l’iPhone

Les analystes de Bank of America ont publié la semaine dernière une rare dégradation de l’action d’Apple et ont réduit son objectif de prix en raison d’une “demande des consommateurs plus faible” et de la possibilité d’un cycle d’iPhone lent alors que les consommateurs ralentissent leurs dépenses. La banque a suggéré que bien qu’il y ait jusqu’à présent une plus forte combinaison d’achats de modèles Pro, cela ne compensera pas une baisse des revenus et des bénéfices si Apple vend moins d’unités dans l’ensemble.

L’iPhone 14 Plus est idéal pour les personnes qui veulent juste un écran plus grand et qui ne craignent pas de manquer les nouvelles fonctionnalités du Pro et du Pro Max, telles que l’île dynamique et l’affichage permanent.

Je teste le nouvel iPhone 14 Plus à 899 $ d’Apple, qui arrive dans les magasins vendredi, depuis plusieurs jours. Il possède le plus grand écran que vous puissiez obtenir sur un iPhone, sans débourser 1 099 $ pour le modèle Pro, et la meilleure autonomie de batterie jamais vue sur un iPhone.

Mais vous ne devriez pas simplement radier l’iPhone 14 Plus. C’est une bonne option pour les personnes qui veulent juste un grand écran et ne veulent pas dépenser 200 $ de plus pour l’iPhone 14 Pro Max. Et il a une excellente autonomie de batterie et des caméras améliorées dans un boîtier léger.

Et les analystes de JPMorgan ont déclaré dans une note du 3 octobre, qui comparait les délais de livraison entre les modèles d’iPhone, que les clients sensibles au prix optaient pour l’iPhone 13 plutôt que pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus plus chers.

Le grand écran est le point culminant ici. Et, si vous êtes comme moi, vous apprécierez d’avoir un écran plus grand dans votre poche pour la lecture, les films, les jeux et plus encore. C’est par ailleurs le même écran que l’iPhone 14 ordinaire. J’ai remarqué que les noirs étaient beaux et profonds et que les couleurs apparaissaient lors de la diffusion de vidéos YouTube.

Vous pouvez en voir plus sur une page, comme un site Web que vous parcourez, ou stocker plus d’applications sur votre page d’accueil. Et cela aide si vous voulez en voir plus tout en augmentant la taille du texte, ce qui peut être pratique pour les personnes qui préfèrent ou ont besoin d’un texte plus grand.