Grand développement domiciliaire prévu pour le quartier Mission de Kelowna

Une demande de rezonage pour un ensemble de logements multifamiliaux prévu pour la région de Mission a été soumise à la mairie.

Le développement de 31 maisons en rangée est proposé pour Heweston Court, près du parc Peak Mountain de Kuiper.

Le projet comprendra un accès piétonnier au parc et une emprise statuaire pour permettre l’accès public.

Les documents de planification indiquent également que Heweston Court devrait être modernisé et des lampadaires installés.

Le personnel municipal recommande que la demande soit examinée par le conseil lors de sa réunion ordinaire du 9 janvier.

