Kevin McCloud a déclaré qu’il ne se souciait pas de la façon dont il avait été impoli avec les gens de la rue, s’il sentait qu’ils ne respectaient pas la distance sociale.

Le présentateur de Grand Designs, âgé de 61 ans, a crié au grand public s’il s’approchait trop de lui au milieu de la pandémie.

Lors de la production de l’émission immobilière Channel 4, Kevin a déclaré qu’il avait été très protecteur de la bulle qu’ils avaient créée pour le tournage de l’émission.

Il a déclaré: « C’est une grande chose en fait, parce que nous tournons depuis juin et nous avons développé un protocole pour tous les différents endroits, que nous tournions dans un bâtiment ou à l’extérieur, assez diligemment.







«Nous avons des responsables de la conformité Covid avec nous à tout moment, vérifiant ici, s’assurant que nous allons tous bien.

« De plus, je suis assez bon pour être impoli. Donc, si quelqu’un s’approche, je dis, ‘excusez-moi! Que pensez-vous que vous faites? Soyez conforme à Covid' ».

Il a poursuivi: « Je suis assez mal en marchant dans la rue maintenant. Je dis aux gens de partir. Vous pouvez maintenant, je peux être complètement anonyme avec un chapeau et un masque. »

Grand Designs a été diffusé pour la première fois en 1999 et plus de 200 épisodes ont été diffusés.

Kevin, qui a dirigé la série depuis le début, a taquiné un affrontement avec un couple sur la nouvelle série après avoir été en désaccord avec leurs plans pour un ancien moulin à biscuits.







Il a déclaré: « Le caractère d’un bâtiment historique est essentiellement composé de milliers et de milliers de détails de ce qu’il est, et si vous commencez à vous enraciner un peu avant de le savoir, bizarrement, vous avez tout déchiré et vous avez perdu le personnage.

« Et puis vous commencez à essayer de le remettre et cela ressemble soudainement à une version Disney de ce que c’était, et donc de toute façon nous ne nous en prenons pas à coups, mais nous avons nos divergences d’opinion, ce qui est assez amusant. »

* Grand Designs revient sur Channel 4 le mercredi 6 janvier.

