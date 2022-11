CHARLESTON, W.Va. (AP) – Citant le «grand danger» qu’un ingénieur de la marine et sa femme représentaient pour la sécurité américaine, un juge fédéral les a condamnés mercredi à de longues peines de prison pour un complot visant à vendre des secrets sur les sous-marins nucléaires à ce ils pensaient être un représentant d’un gouvernement étranger.

La juge de district américaine Gina Groh, qui a rejeté en août les accords de plaidoyer antérieurs qui avaient appelé à des directives de réduction des peines, a condamné Jonathan Toebbe à plus de 19 ans et sa femme, Diana Toebbe, à près de 22 ans. Les peines ont été prononcées le jour du 44e anniversaire de Jonathan Toebbe.

Le couple d’Annapolis, dans le Maryland, et leurs avocats ont décrit les difficultés des accusés avec des problèmes de santé mentale et d’alcool et ont déclaré qu’ils étaient inquiets du climat politique du pays lorsqu’ils ont vendu des secrets en échange de 100 000 $ en crypto-monnaie.

Groh a déclaré que leur histoire “se lit comme un roman policier ou un scénario de film” et que “les actions et les intentions égoïstes cupides de Jonathan Toebbe ont placé les militaires en mer et chaque citoyen de ce pays dans une position vulnérable et à risque d’être blessé par des adversaires. .”

Diana Toebbe, qui a reconnu avoir agi comme guetteur pour son mari, a reçu une peine renforcée après que le juge a révélé lors de l’audience de détermination de la peine combinée de cinq heures du couple que Diana Toebbe avait tenté d’envoyer à son mari deux lettres de prison.

Les lettres, qui ont été lues au tribunal, ont été interceptées avant d’avoir pu être livrées. Dans l’un d’eux, Diana Toebbe a dit à son mari de jeter la lettre dans les toilettes après l’avoir lue. Elle l’a encouragé à mentir sur son implication dans le stratagème et à dire qu’elle “ne savait rien de tout cela”.

Le juge a déclaré qu’elle manquait de remords sincères et qu’elle n’assumait pas la responsabilité de ses actes.

“C’est une histoire exceptionnelle, tout droit sortie des films”, a déclaré Groh.

Avant la condamnation, Jonathan Toebbe a décrit ses combats contre le stress en assumant des tâches supplémentaires et son propre combat contre l’alcool. Il a dit qu’il avait éprouvé des signes avant-coureurs d’une dépression nerveuse pendant 18 mois qu’il n’avait pas reconnu.

“Je croyais que ma famille était gravement menacée, que la démocratie elle-même était en train de s’effondrer”, a-t-il déclaré. Cette croyance l’a submergé, a-t-il dit, et l’a amené à croire qu’il devait prendre “des mesures précipitées pour essayer de les sauver d’un grave préjudice”.

Les procureurs ont déclaré que Toebbe avait abusé de son accès aux informations top secrètes du gouvernement et vendu à plusieurs reprises des détails sur la conception et les performances des sous-marins de la classe Virginia à quelqu’un qu’il croyait être un représentant d’un gouvernement étranger mais qui était en fait un agent infiltré du FBI.

Diana Toebbe, 46 ans, qui enseignait dans une école privée du Maryland au moment de l’arrestation du couple en octobre dernier, a admis qu’elle avait fait le guet à plusieurs endroits pré-arrangés “de dead-drop” où des cartes mémoire contenant les informations secrètes ont été laissées.

Les cartes mémoire étaient des appareils dissimulés dans des objets tels qu’un emballage de chewing-gum et un sandwich au beurre de cacahuète. Le couple a été arrêté en octobre 2021 après que Jonathan Toebbe ait placé une carte dans le comté de Jefferson, en Virginie-Occidentale.

Aucune des informations n’a été classée top secret ou secret, relevant d’une troisième catégorie considérée comme confidentielle, selon de précédents témoignages.

Le couple a été condamné pour leurs plaidoyers de culpabilité en septembre devant un tribunal fédéral de Martinsburg, en Virginie-Occidentale, à un chef d’accusation chacun de complot en vue de communiquer des données restreintes.

En août, Groh a rejeté leurs plaidoyers de culpabilité initiaux pour les mêmes accusations, affirmant que les options de condamnation étaient “étonnamment déficientes” compte tenu de la gravité de l’affaire. La précédente fourchette de peines convenue par les avocats de Jonathan Toebbe prévoyait une peine potentielle pouvant aller jusqu’à 17 ans de prison. Les procureurs avaient demandé trois ans pour Diana Toebbe.

Lors d’une audience en décembre dernier, l’avocat de Diana Toebbe, Barry Beck, a affirmé que le couple cherchait à fuir les États-Unis en raison de son mépris pour le président de l’époque, Donald Trump.

Lors d’une perquisition au domicile du couple, des agents du FBI ont trouvé un sac poubelle contenant des documents déchiquetés, des milliers de dollars en espèces, des passeports pour enfants valides et un “go-bag” contenant une clé USB et des gants en latex, selon des témoignages antérieurs.

Elle a déclaré que sa décision de participer au programme était “catastrophique”, car elle est mère d’enfants âgés de 12 et 16 ans, et qu’elle aurait dû essayer d’en dissuader son mari.

« Je n’ai pas pensé à mes enfants, qui ont le plus souffert », dit-elle. “Leurs vies seront à jamais marquées par la décision que j’ai prise.”

Groh a déclaré que ce choix était “délibéré et calculé”. Elle a réprimandé Beck, qui avait qualifié son client de simple complice dans la recherche d’une peine moindre.

“Votre client a mis ce pays en grand danger”, a déclaré Groh à Beck. “Peu importe comment vous l’appelez, le mal causé à cette nation était grand.”

Le FBI a déclaré que le stratagème avait commencé en avril 2020, lorsque Jonathan Toebbe a envoyé un paquet de documents de la Marine à un gouvernement étranger et a exprimé son intérêt pour la vente de manuels d’utilisation, de rapports de performance et d’autres informations sensibles. Ce colis a été obtenu par le FBI en décembre 2020 par l’intermédiaire de son bureau d’attaché juridique dans un pays étranger non spécifié, déclenchant une opération d’infiltration de plusieurs mois.

Un agent du FBI se faisant passer pour le représentant d’un gouvernement étranger a pris contact avec Toebbe, payant finalement en crypto-monnaie les informations que Toebbe offrait.

Groh a déclaré qu’environ 54 000 dollars de la crypto-monnaie avaient été récupérés. Elle a imposé des amendes d’environ 50 000 $ à chaque accusé.

John Raby, l’Associated Press