Grand combat en préparation, dit Kevin Brady

Le président de la Chambre Way and Means, Kevin Brady (R-TX), rejoint par des membres de la direction républicaine de la Chambre, présenter une loi sur la réforme fiscale le 2 novembre 2017 à Washington, DC.

Le républicain du Texas, qui prend sa retraite à la fin de son mandat actuel après plus de deux décennies au Congrès, a prédit « qu’il y aura un vrai combat pour ces augmentations d’impôts » et a plaidé pour « une approche différente sur la façon dont nous payons » Biden’s plan d’infrastructure.

Le républicain Kevin Brady, le principal républicain de la Chambre sous l’administration Trump, a suggéré lundi que les propositions du président Joe Biden d’augmenter les taux sur les entreprises et les riches ne partent pas du tout.

La semaine dernière, Biden a présenté la deuxième partie de son plan de plusieurs milliards de dollars visant à réformer l’économie américaine à la suite de la pandémie dévastatrice de coronavirus. Les deux forfaits visent à réaliser d’énormes investissements dans les infrastructures, la garde d’enfants et une multitude d’autres projets qui seront financés en partie en augmentant le taux d’imposition le plus élevé à 39,6% et en augmentant le taux d’imposition des sociétés à 28%.

Les propositions de Biden annuleraient certains éléments clés de la loi de réduction d’impôt de 2017, que Brady, alors président du comité des voies et moyens de la Chambre, avait aidé à élaborer. La législation de 1,5 billion de dollars, qui réduit les impôts des entreprises et des particuliers, est devenue une réalisation clé du mandat de l’ancien président Donald Trump.

Brady a déclaré que les républicains et les démocrates au Congrès peuvent «absolument faire des compromis» sur un plan d’infrastructure, qui «a toujours été une question bipartite».

Mais « nous ne devrions pas financer les infrastructures sur le dos des travailleurs américains », a déclaré Brady.

Il a proposé que les législateurs devraient plutôt commencer par chercher à «récupérer» une partie de l’argent gaspillé dans le budget, et en rétablissant à leur objectif initial un certain nombre de dispositions fiscales qui allaient autrefois à l’infrastructure mais qui ont été subsumées par d’autres problèmes.

Brady a également suggéré de rechercher des sources de capitaux privés pour aider à lever des fonds d’infrastructure.

«Nous pouvons aborder cela de différentes manières pour stimuler le financement des infrastructures», a déclaré Brady.

Mais Brady a semblé rejeter la perspective de taxer les riches, arguant que le code des impôts est déjà «extrêmement progressiste».

L’administration Biden a appelé les républicains à peser et à proposer leurs propres propositions, tout en soulignant que «l’inaction n’est pas une option». Mais les républicains n’ont pas tardé à critiquer les plans, et beaucoup ont accusé la Maison Blanche d’employer la rhétorique de l’unité tout en gouvernant comme des partisans. Biden a signé en mars un projet de loi de secours Covid de 1,9 billion de dollars sans aucun soutien du GOP.

Les démocrates détiennent des majorités étroites dans les deux chambres du Congrès amèrement polarisé. Le Sénat est effectivement divisé à 50 contre 50 entre les deux partis, donnant au vice-président Kamala Harris le vote décisif.

L’obstruction systématique du Sénat, qui exige un seuil de 60 voix pour que la plupart des lois soient adoptées, empêche les démocrates de faire passer la plupart de leur ordre du jour au Congrès. Mais les règles de réconciliation budgétaire permettent à certains projets de loi – tels que le projet de loi de secours Covid en mars – d’être adoptés avec une simple majorité simple, et les démocrates ont plus de possibilités d’utiliser cette option avant les élections de mi-mandat de 2022.

De nombreux législateurs démocrates font pression pour que le Sénat mette fin à l’obstruction systématique – une décision qui, selon le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Conduirait à un «empilement de 100 voitures» dans la chambre. Mais certains démocrates modérés, comme le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin et le sénateur Kyrsten Sinema de l’Arizona, se sont également prononcés contre la réforme de l’obstruction systématique.

Mandchin et d’autres démocrates modérés, qui, dans un Congrès divisé, exercent une influence démesurée, se sont également déclarés préoccupés par les milliards de dollars de dépenses proposés par l’administration Biden.

Interrogé lundi sur sa prédiction sur la façon dont le combat se déroulera à Capitol Hill, Brady a déclaré: « Ce n’est en aucun cas un accord conclu. »

« Ce sont des augmentations spectaculaires des impôts qui ont un impact réel sur les emplois ici en Amérique. Il ne fait aucun doute à mon avis que cela va saboter la reprise de l’emploi, cela va générer des emplois à l’étranger », a-t-il déclaré.

La seule augmentation du taux d’imposition des sociétés « rend l’Amérique presque morte en dernier lieu sur le plan de la concurrence et générera des emplois à l’étranger, donc je ne suis pas sûr que nous devrions faire des compromis en rendant l’Amérique considérablement moins compétitive que nos concurrents mondiaux. »

« Je pense qu’il va y avoir un vrai combat sur ces augmentations d’impôts et je prédis qu’à un moment donné j’espère qu’il y aura un terrain d’entente que nous trouverons, à la fois sur l’infrastructure et une approche différente sur la façon dont nous payons pour cela, « Dit Brady.