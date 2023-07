Grand Chess Tour: le GM indien Viswanathan Anand tire au sommet à Zagreb le jour 1

Le grand maître indien Viswanathan Anand a pris la tête à la fin des trois tours du segment Rapide de la troisième étape du Grand Chess Tour 2023 après avoir enregistré deux victoires jeudi.

Le quintuple champion du monde Anand a battu les GM Richard Rapport et Constantin Lupulescu (tous deux roumains) le premier jour après avoir commencé par un match nul contre le jeune Alireza Firouzja.

A LIRE AUSSI | Wimbledon 2023, Jour 3 en images : Victoires de Novak Djokovic et Iga Swiatek, David Beckham prend place à la Royal Box

A l’issue de la première journée tôt ce jeudi, Anand mène avec cinq points.

À égalité pour la deuxième place, le numéro un mondial. 1 Magnus Carlsen, Jan-Krzystof Duda et Rapport, chacun à un point d’Anand.

Le jeune GMI indien D Gukesh a perdu le match d’ouverture contre Carlsen, puis s’est contenté de faire match nul avec Ian Nepomniachtchi et Firouzja et a terminé neuvième dans l’épreuve à 10 joueurs. Le joueur de 17 ans a deux points.

Le match très attendu Carlsen-Gukesh a vu l’as norvégien l’emporter en 36 coups.

Anand et son rival de longue date Carlsen s’affronteront au sixième tour jeudi soir tandis que la légende indienne affrontera son compatriote adolescent Gukesh au huitième tour.

A LIRE AUSSI | « Jack of All Trades » : l’aventure Wimbledon 2023 de Stefanos Tsitsipas en simple, double messieurs et double mixte

Un segment de blitz suivra l’événement rapide du tournoi, qui mettra en vedette les meilleurs joueurs, dont Carlsen, Anand et Nepomniachtchi, entre autres.

Le contrôle du temps pour la partie rapide est de 25 + 10, avec deux points attribués pour une victoire et un point pour un match nul. La partie blitz aura un contrôle du temps de 5 + 2, en utilisant le système de notation typique 1, 1/2 et 0.

Le Grand Chess Tour est un circuit d’événements internationaux, mettant en vedette les meilleurs joueurs du monde.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)