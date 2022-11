Grand Chelem de fléchettes : Wayne Mardle nous parle de l’événement de cette année avec Michael van Gerwen et Fallon Sherrock en action | Fléchettes Nouvelles

Tous les regards se tournent vers le très attendu Grand Chelem de fléchettes au Aldersley Leisure Village de Wolverhampton. Il y a beaucoup de questions, alors à qui de mieux placé pour les poser que notre propre Wayne ‘Hawaii 501’ Mardle.

Le tournoi de 32 joueurs se déroulera au Aldersley Leisure Village à Wolverhampton du 12 au 20 novembre, avec les joueurs en compétition pour le très convoité trophée Eric Bristow et le premier prix de 150 000 £ – chaque session est en direct sur Sky Sports.

L’as gallois Price a remporté les trois tournois du Grand Chelem organisés sur le site, et le n ° 1 mondial tentera de décrocher un quatrième titre en cinq ans. Cependant, «The Iceman» fait face à une concurrence féroce de la part du triple finaliste Peter Wright ainsi que du triple champion Michael van Gerwen.

Youtube En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Ajoutez Nathan Aspinall, vice-champion du Grand Prix mondial, Fallon Sherrock, vainqueur du World Matchplay féminin, Joe Cullen, champion des Masters, et Raymond van Barneveld, champion de 2012, et vous aurez un spectacle époustouflant.

Alors, sans plus tarder, voici notre homme Wayne Mardle pour nous expliquer à quoi s’attendre au cours des neuf prochains jours d’action de tungstène.

Existe-t-il un groupe de la mort ?

Attention aux fans de fléchettes ! La recrue Josh Rock sera prête à faire un show à Wolverhampton

Il y a un groupe difficile et je ne dénigre pas les joueurs en disant cela, mais si vous regardez les têtes de série, ils seront tous contents.

Le groupe H avec Luke Humphries, Ryan Searle, Josh Rock et Scott Williams est le groupe le plus difficile.

Williams est un sacré joueur et il sera l’outsider de ce groupe. Je ne serais pas surpris s’il réussissait, alors que des millions de personnes dans le monde pensent que Rock peut continuer et gagner et peut-être même remporter le championnat du monde. Espérons juste qu’il pourra se détendre et jouer au mieux de ses capacités.

Ensuite, vous avez Searle et Humphries qui sont capables de tout – un groupe horrible. Le reste des groupes est plutôt sympathique.

Lisa joue loin de la forme qu’elle montrait l’année dernière et Fallon – nous savons qu’elle est une joueuse de télévision – mais elle a eu quelques coups récemment. Mardle sur les chances d’Ashton et Sherrock

Quels sont les meilleurs matchs d’ouverture à Wolverhampton ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Tous les neuf fléchettes de Raymond van Barneveld capturés par les caméras de Sky Sports ! Tous les neuf fléchettes de Raymond van Barneveld capturés par les caméras de Sky Sports !

Il y en a quelques-uns qui se démarquent vraiment, mais dans le meilleur des neuf manches, des joueurs comme Ted Evetts aimeront ses chances contre Gerwyn Price, donc il y a un peu plus de confiance dans les outsiders.

J’ai hâte de voir Dirk van Duijvenbode car je pense qu’il est un danger potentiel pour gagner l’épreuve. Je veux le voir jouer et j’ai hâte de voir Dave Chisnall affronter Raymond van Barneveld. C’est super de revoir Barney dans le grand temps. Il croit qu’il devrait être de retour dans le grand temps – il est si bon.

J’ai hâte de voir Ross Smith après avoir remporté le Championnat d’Europe car Luke Woodhouse ne sera pas un jeu d’enfant dans son groupe.

Le match de la session de l’après-midi pourrait bien être Ryan Searle et Josh Rock. Je le crois vraiment. Rock est excitant parce que nous ne savons pas ce qu’il va devenir, mais Searle peut battre n’importe qui.

Grand Chelem de fléchettes – Tableau d’honneur 6 Phil Taylor 3 Michel van Gerwen Prix ​​Gerwyn 1 José De Sousa, Raymond van Barneveld Scott Waites

Y a-t-il un cheval noir pour le tournoi ?

Nathan Aspinall a le potentiel pour se qualifier pour les demi-finales

C’est un format long. Oubliez le meilleur des neuf manches car sortir du groupe est évidemment la première priorité pour tout joueur, mais une fois que vous l’avez fait, c’est le meilleur des 19 manches dans les 16 derniers, puis c’est le meilleur des 31 manches en quart de finale.

Les outsiders gagnent rarement cela si vous regardez les gagnants de ces dernières années. Gerwyn Price l’a remporté trois des quatre derniers, puis vous avez eu Jose De Sousa et avant cela, vous avez eu Phil Taylor et Raymond van Barneveld.

Vous pouvez parler de Scott Waites, mais il était l’un des meilleurs joueurs à l’époque et juste parce qu’il était le représentant de BDO, il était complètement négligé. C’était toujours faux à l’époque.

Je ne dis pas que ces joueurs peuvent gagner, mais je ne serais pas surpris si Nathan Aspinall parvenait aux demi-finales. Luke Humphries et Damon Heta ne me surprendraient pas, tandis que Joe Cullen est considéré comme un outsider et que Rob Cross n’est même pas mentionné.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Polly James et Michael Bridge choisissent leurs gagnants, leurs surprises et le match nul à ne pas manquer pour le Grand Chelem de fléchettes… Polly James et Michael Bridge choisissent leurs gagnants, leurs surprises et le match nul à ne pas manquer pour le Grand Chelem de fléchettes…

Les chances de Fallon et Lisa

Fallon Sherrock et Lisa Ashton porteront le drapeau des fléchettes féminines dans Wolves

Sans leur manquer de respect, mais quel que soit le groupe dans lequel ils allaient être, cela allait être difficile. Lisa Ashton joue probablement un peu mieux que Fallon Sherrock en ce moment et ils ont tous les deux régressé.

Lisa joue loin de la forme qu’elle montrait l’année dernière et Fallon – nous savons qu’elle est une joueuse de télévision – mais elle a eu quelques coups récemment.

Elle a mis des puants lors des récents événements des World Series of Darts, ce qui me fait penser qu’elle ne peut pas être confiante et qu’elle a un groupe difficile.

Fallon a Peter Wright, Nathan Aspinall et Alan Soutar et Soutar est un homme avec qui il est difficile de faire affaire.

Pour Lisa, elle a Michael Smith, Joe Cullen et quelqu’un de très capable lors de leur journée à Ritchie Edhouse.

Je n’aime pas du tout leurs chances, mais j’espère que je me trompe. Je veux les voir gagner des matchs et provoquer des bouleversements, mais cela ne m’arrive pas.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Sherrock a déclaré qu’elle s’habituait à cette «chose historique» après être devenue la toute première gagnante du Women’s World Matchplay Sherrock a déclaré qu’elle s’habituait à cette «chose historique» après être devenue la toute première gagnante du Women’s World Matchplay

Ensuite, il y a les trois grands…

Gerwyn Price, Michael van Gerwen et Peter Wright devraient s’affronter pour la gloire au Grand Chelem de fléchettes

Van Gerwen est votre favori légitime avec Price et Wright, mais le format long est fait pour les grands garçons. Il suffit de regarder les finalistes depuis 2015. Vous avez eu Phil Taylor, James Wade, Peter Wright et Gary Anderson, donc ce sont les gros frappeurs, ce sont les gagnants qui semblent bien réussir dans cet événement.

Je ne vois pas grand chose changer.

J’espère juste que Michael Smith croit que cela arrivera parce que si ce n’est pas le cas, ce ne sera pas le cas. Mardle soutient ‘Bully Boy’ pour remporter le Grand Chelem de fléchettes

Grand Chelem de fléchettes 2021 : prix en argent Gagnant 150 000 £ Finaliste 70 000 £ Demi-finalistes 50 000 £ Quarts de finalistes 25 000 £ 16 derniers 12 250 £ Troisième place du groupe 8 000 £ Quatrième place du Groupe 5 000 £ Bonus du gagnant de groupe 3 500 £

Qui gagne?

Est-ce l’heure de Michael Smith ? Wayne Mardle le croit…

Je prédis Michael Smith pour le gagner cette année. Il était le meilleur joueur du tournoi l’an dernier, mais il a perdu les huit dernières manches sur le rebond de Peter Wright.

Bizarrement, il a également perdu neuf des 10 derniers de la finale du Championnat du monde, mais je pense qu’il remonte sur le cheval après avoir perdu au Championnat d’Europe.

Je n’exclurais pas Dave Chisnall, mais si ce n’était pas Price, Wright, Van Gerwen et Smith, quatrième tête de série, en demi-finale, cela me surprendrait-il ? Pas un mot.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Après avoir remporté son troisième titre du Grand Chelem de fléchettes l’année dernière, Wayne Mardle a déclaré qu’il s’attend à ce que Price continue d’avoir de nouveaux succès. Après avoir remporté son troisième titre du Grand Chelem de fléchettes l’année dernière, Wayne Mardle a déclaré qu’il s’attend à ce que Price continue d’avoir de nouveaux succès.

J’aime le tirage de Smith. Il est dans un bon groupe et s’il réussit, il affrontera probablement Rob Cross ou Dirk van Duijvenbode, puis il affrontera à nouveau quelqu’un de son groupe, qui je pense pourrait être Joe Cullen, puis il sera en demi-finale. Il peut battre Price ou Chisnall pour atteindre la finale, mais il n’a jamais fait de finale.

J’espère juste que Michael Smith croit que cela arrivera parce que si ce n’est pas le cas, ce ne sera pas le cas.

Regardez le Grand Chelem de fléchettes au Aldersley Leisure Village à Wolverhampton du 12 au 20 novembre – avec chaque session en direct sur Sky Sports.