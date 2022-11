Grand Chelem de fléchettes: Raymond van Barneveld étourdit Gerwyn Price pour organiser une confrontation en demi-finale avec Michael Smith | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Toutes les meilleures finitions d’une nuit épique de quarts de finale à Wolverhampton

Toutes les meilleures finitions d’une nuit épique de quarts de finale à Wolverhampton

Raymond van Barneveld a produit l’un des retours les plus remarquables de l’histoire du Grand Chelem de fléchettes pour étourdir le champion en titre Gerwyn Price et organiser une confrontation en demi-finale contre Michael Smith à Wolverhampton.

Le joueur de 55 ans – en vedette dans son premier quart de finale télévisé depuis novembre 2019 – s’est remis de 8-3 pour envoyer Price faire ses valises un vendredi soir exaltant à Wolverhampton.

Le quintuple champion du monde – qui n’est sorti de sa retraite qu’en février dernier – a reculé les années pour infliger la première défaite de Price lors d’un match à élimination directe au Aldersley Leisure Village.

Première demi-finale de classement majeur depuis 2017 Premier joueur à battre Gerwyn Price lors d’un match à élimination directe à Aldersley Tête de série provisoire pour le championnat du monde

Barney affrontera Michael Smith pour une place dans la pièce maîtresse de dimanche soir, après que Smith se soit remis de 15-13 pour devancer Joe Cullen dans un dernier match décisif.

Vendredi 17 novembre – Résultats Quarts de finale (meilleur des 31 manches) Michel Smith 16-15 Joe Cullen Raymond van Barneveld 16-13 Prix ​​Gerwyn

Grand Chelem de fléchettes en direct Vivre de

Van Barneveld a battu Price dans une bataille palpitante en phase de groupes plus tôt dans l’événement, et il a répété l’exploit pour assurer sa place dans une première demi-finale du Grand Chelem depuis 2015.

Le champion 2012 a raté les fléchettes pour remporter chacune des deux premières manches, et malgré l’obtention d’un 10 fléchettes pour ouvrir son compte, il a suivi Price 3-2 au premier intervalle avec une moyenne de 107.

Le doyen des fléchettes néerlandaises a suivi son troisième 180 avec une finition de 98 pour égaliser à l’intérieur de 12 fléchettes, mais il a payé le prix pour avoir gaspillé deux fléchettes dans la huitième manche, alors qu’un trio de 13 fléchettes a catapulté Price dans une avance de 7-3 devant le Gallois. a prolongé sa course gagnante à cinq manches alors qu’il menaçait de s’enfuir avec l’égalité.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Barney a décroché ce monstre 157 à la caisse alors que le doyen des fléchettes néerlandaises a reculé les années contre le n ° 1 mondial Price Barney a décroché ce monstre 157 à la caisse alors que le doyen des fléchettes néerlandaises a reculé les années contre le n ° 1 mondial Price

Mais Van Barneveld a lancé une renaissance époustouflante, punissant sept doubles manqués sur trois manches de Price pour en faire six manches sans réponse, avant de lever le toit avec une finition spectaculaire de 157 pour avancer 10-8.

Van Barneveld surfait sur la crête d’une vague, câblant le taureau pour une finition époustouflante de 170 alors que Price a finalement arrêté la pourriture, mais l’ancien champion de Premier League a répondu avec une combinaison à deux fléchettes 78 pour restaurer son tampon à deux jambes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible RVB célèbre sa superbe victoire contre Price après s’être battu de 8-3 pour remporter un classique RVB célèbre sa superbe victoire contre Price après s’être battu de 8-3 pour remporter un classique

Il a poursuivi sa course étonnante avec des jambes de 13 et 12 fléchettes pour étendre son avantage à 13-10, et avec Price chancelant sur le ring extérieur, Van Barneveld a épinglé le double quatre pour passer à moins de deux manches d’une victoire célèbre mais Price a décroché trois jambes droites pour en faire 13-14, avec une pause de 12 fléchettes dans la jambe 26.

Cependant, alors que le n ° 1 mondial était sur le point de faire 14-14, Van Barneveld a coulé une finition 71 sans nerfs sur les sommets pour éloigner une jambe, avant de tirer dans un superbe 13 fléchettes pour couronner un affichage inspiré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Raymond van Barneveld pense qu’il peut remporter le titre du Grand Chelem de fléchettes une décennie après son dernier succès dans le tournoi Raymond van Barneveld pense qu’il peut remporter le titre du Grand Chelem de fléchettes une décennie après son dernier succès dans le tournoi

“J’ai lutté pendant de nombreuses années, mais je suis tellement heureux en ce moment. Quel sentiment”, a déclaré Van Barneveld, jusqu’à sa première demi-finale de classement depuis le Championnat du monde 2017.

“Je fais probablement partie des cinq meilleurs joueurs de tous les temps avec Phil Taylor, Michael van Gerwen, Eric Bristow et John Lowe, et tout le monde sait que je peux le faire. Tout est question de conviction.”

“J’adore jouer aux fléchettes, j’adore jouer devant cette foule incroyable et je crois que je peux gagner ça.”

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Lors de l’affrontement d’ouverture en quart de finale, Smith, le double finaliste mondial, a couru hors des blocs avant de subir une crise en milieu de match, mais il s’est magnifiquement battu pour l’emporter dans un affrontement en montagnes russes, refusant à Cullen une seule fléchette de match dans le étapes de clôture.

Smith a connu une séance d’ouverture rentable, frappant quatre 180 en autant de manches pour prendre l’initiative, bien que Cullen soit resté en lice après que la star de St Helens ait repoussé trois fléchettes pour une avance de 4-1.

“The Rockstar” a ensuite suivi un 116 clinique dans la sixième étape avec une sublime caisse de 170 pour rétablir la parité à quatre chacun, mais Smith a rapidement repris le contrôle, conservant son score sensationnel pour avancer 6-4 avec une moyenne de 110.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Cullen a craqué dans cette finition monstre 170 contre Smith – le deuxième “Big Fish” du tournoi Cullen a craqué dans cette finition monstre 170 contre Smith – le deuxième “Big Fish” du tournoi

Après une séquence de quatre prises consécutives, Cullen a puni une jambe lente de Smith pour réduire le déficit à 8-7, et il a poursuivi sa charge avec une pause de 13 fléchettes dans la jambe 19 pour mener pour la première fois avant de faire sept jambes de huit avec un superbe 12 fléchettes pour mener 12-9.

Smith a livré une riposte fougueuse, convertissant 110 et 78 finitions avant d’arrêter une série de quatre pauses consécutives pour réduire l’écart à 13-12.

Le champion des Masters a répondu avec des prises dominantes de lancer pour passer au bord de la victoire à 15-13, avant de décrocher deux maximums dans la jambe 29 pour mettre la pression sur Smith.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Smith a remporté un concours brillant avec ce 76 checkout dans la manche décisive Smith a remporté un concours brillant avec ce 76 checkout dans la manche décisive

Cependant, le double vice-champion du monde a été à la hauteur de la tâche, enchaînant un check-out de 70 qui a sauvé la peau avec une pause majestueuse de 11 fléchettes pour forcer une jambe décisive dramatique.

‘Bully Boy’ avait l’avantage de lancer dans la fusillade de la dernière manche, et malgré le fait que Cullen ait tiré dans un 11e maximum en temps opportun pour mettre en place un potentiel à deux fléchettes, Smith a scellé sa progression avec une finition de 76 sur les sommets pour réserver sa place en demi-finale dimanche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Michael Smith a riposté de 15 à 13 pour devancer Joe Cullen dans une demi-finale épique Michael Smith a riposté de 15 à 13 pour devancer Joe Cullen dans une demi-finale épique

“Quand j’avais 15-13 de retard, c’était maintenant ou jamais”, a admis Smith, qui avait une moyenne de 100 et décroché 14 maximums pour l’emporter dans un classique de Wolverhampton.

“Je suis désolé pour Joe parce que je l’aime comme un frère, mais quelqu’un devait perdre, et je suis tellement content d’avoir pu franchir la ligne.”

Grand Chelem de fléchettes en direct Vivre de

Grand Chelem de fléchettes en direct Vivre de

Samedi 18 novembre – Rencontres (19h) Quarts de finale (meilleur des 31 manches) Nathan Aspinal contre Alan Soutar Michel van Gerwen contre Luc Humphries

La formation des quarts de finale sera complétée samedi soir, alors que le triple champion Michael van Gerwen affrontera Luke Humphries, tandis que le finaliste du Grand Prix mondial Nathan Aspinall affrontera le débutant Alan Soutar.

Regardez le Grand Chelem de fléchettes au Aldersley Leisure Village à Wolverhampton jusqu’à la finale du 20 novembre – avec chaque session en direct sur Sky Sports et n’oubliez pas que le championnat du monde arrive également sur Sky Sports du 15 décembre au 3 janvier .