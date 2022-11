Grand Chelem de fléchettes : Raymond van Barneveld croit qu’il peut gagner le tournoi après avoir renversé Gerwyn Price | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Raymond van Barneveld a produit un retour remarquable pour battre le n ° 1 mondial Gerwyn Price 16-13 pour atteindre la demi-finale du Grand Chelem de fléchettes à Wolverhampton

Raymond van Barneveld pense qu’il peut remporter le Grand Chelem de fléchettes de cette année – une décennie après son dernier triomphe à Wolverhampton – après avoir éliminé le champion en titre Gerwyn Price.

Le Néerlandais, qui a pris sa retraite en 2020 mais a fait son retour en février après avoir suivi une école de qualification, s’est retrouvé 8-3 lors de son premier quart de finale télévisé en trois ans.

Cependant, il s’est rallié avec sept manches successives et n’a jamais regardé en arrière car son 20e 140 et son sixième maximum l’ont ensuite vu avancer 13-10 et une 10e manche en 12 l’a rapproché de la victoire avant de résister à une riposte tardive du

triple champion en titre.

Première demi-finale de classement majeur depuis 2017 Premier joueur à battre Gerwyn Price lors d’un match à élimination directe à Aldersley Tête de série provisoire pour le championnat du monde

Barney a décroché cette énorme caisse de 157 alors que le doyen des fléchettes hollandaises a reculé les années contre Price

“J’ai lutté pendant de nombreuses années, mais je suis tellement heureux en ce moment. Quel sentiment”, a déclaré Van Barneveld, jusqu’à sa première demi-finale de classement depuis le Championnat du monde 2017.

“8-3 de moins et je me dis ‘OK Ray, gagne encore quelques manches contre le numéro un mondial’ et puis ça a changé.

“Je fais probablement partie des cinq meilleurs joueurs de tous les temps avec Phil Taylor, Michael van Gerwen, Eric Bristow et John Lowe, et tout le monde sait que je peux le faire.

“Tout est une question de conviction et j’ai travaillé incroyablement dur. J’ai lutté pendant de nombreuses années et maintenant avec Julia (Evans), nous allons nous marier l’année prochaine. C’est l’amour de ma vie et je suis heureux.

“J’adore jouer aux fléchettes, j’adore jouer devant cette foule incroyable, et oui, je crois que je peux gagner ça.”

Revivez le moment gagnant de Barney alors qu'il se bat de 8-3 pour atteindre les demi-finales à Wolverhampton

‘Hawaii 501’ en admiration devant Barney

Wayne Mardle a admis qu'il ne pensait pas que Van Barneveld pouvait jouer aussi bien qu'il l'a fait pendant si longtemps contre "The Iceman"

Parler à Sports du cielWayne Mardle a déclaré : “Je suis ami avec Raymond, je l’aime en tant qu’être humain et je l’aime et l’admire en tant que joueur de fléchettes, mais je ne pensais pas qu’il pouvait faire ça !

“Si je suis totalement honnête, je ne pensais pas qu’il pourrait bien jouer aussi longtemps. Nous savons qu’il peut jouer aussi bien, mais pas aussi longtemps contre quelqu’un qui vous le fait. Plein crédit, absolument plein crédit.

“Gerwyn Price a vraiment été puni pour ses doubles manqués ce soir. C’était à 42% mais oubliez le pourcentage – le timing de ses ratés a été puni jusqu’à la colline car il s’agissait du temps parfait de Raymond van Barneveld.

“Les 140, le timing, le double coup sous pression équivalaient à ce qui était la performance parfaite. Il y a eu des moments dans ce match où je ne pense pas que Raymond ait si bien lancé peut-être dans toute sa carrière.

“La fluidité était juste là pour que tout le monde puisse voir et l’autorité avec laquelle il lançait. Je ne pense pas que beaucoup de gens se sentent comme ça dans leur carrière de fléchette ou peut-être dans leur vie en général – c’était si bon.”

Revivez toutes les meilleures finitions de la nuit des quarts de finale au Grand Chelem de fléchettes

Van Barneveld affrontera désormais Michael Smith pour une place dans la pièce maîtresse de dimanche soir, après que Smith se soit remis de 15-13 pour devancer Joe Cullen dans un dernier match décisif.

“Je suis tellement content pour lui”, a ajouté Mardle. “Il sentira maintenant que si je continue à travailler dur, j’obtiendrai les récompenses. Sa récompense est (une demi-finale) contre Michael Smith, qui était incroyable.”

Regardez le Grand Chelem de fléchettes au Aldersley Leisure Village à Wolverhampton jusqu’à la finale du 20 novembre – avec chaque session en direct sur Sky Sports et n’oubliez pas que le championnat du monde arrive également sur Sky Sports du 15 décembre au 3 janvier .