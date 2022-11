Grand Chelem de fléchettes : Peter Wright surclasse Fallon Sherrock, Michael van Gerwen gagne mais Josh Rock est battu | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Toutes les meilleures finitions de la session de samedi soir lors de la première journée du Grand Chelem de fléchettes à Wolverhampton

Toutes les meilleures finitions de la session de samedi soir lors de la première journée du Grand Chelem de fléchettes à Wolverhampton

Le champion du monde Peter Wright a surclassé Fallon Sherrock le jour de l’ouverture du Grand Chelem de fléchettes à Wolverhampton alors que Michael van Gerwen a posé un marqueur précoce avec un affichage fulgurant de flèches.

Wright – trois fois finaliste du Grand Chelem – a terminé cinq doubles sur 11 tentatives lors d’une victoire 5-1 contre la championne du monde féminine Sherrock.

“C’était un bon début pour moi aujourd’hui – Fallon m’a donné des chances et je les ai saisies”, a déclaré Wright. “J’ai utilisé un nouveau jeu de fléchettes et je me sens vraiment bien avec, mais elles ne se sont pas tout à fait déroulées comme je le voulais.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Laura Turner sympathise avec Fallon Sherrock après une défaite frustrante 5-1 contre le champion du monde Peter Wright Laura Turner sympathise avec Fallon Sherrock après une défaite frustrante 5-1 contre le champion du monde Peter Wright

Il affrontera ensuite Alan Soutar dans une bagarre entièrement écossaise après que ‘Soots’ ait sorti un superbe 145 checkout lors de la manche décisive de son match d’ouverture contre Nathan Aspinall pour faire ses débuts gagnants en Grand Chelem.

Samedi 12 novembre – Résultats de la session du soir Groupes EH Matchs d’ouverture Ross Smith 4-5 Luc Woodhouse Ryan Searle 5-4 Josh Rock Damon Héta 2-5 Jermaine Wattimena Nathan Aspinal 4-5 Alan Soutar Luc Humphries 5-2 Scott Williams Pierre Wright 5-1 Fallon Sherrock Michel van Gerwen 5-2 Nathan Rafferty Jonny Clayton 5-0 Léonard Gates

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Van Gerwen, triple vainqueur du Grand Chelem, a fait en moyenne près de 102 et n’a raté qu’une seule fléchette lors d’un doublé lors de sa défaite clinique 5-2 contre la star émergente nord-irlandaise Nathan Rafferty.

« Obtenir la première victoire vous donne toujours un peu de confiance, mais il reste encore un long chemin à parcourir », a déclaré Van Gerwen.

“Tout le monde sait à quel point ce tournoi est difficile à gagner – cela fait trop longtemps que je n’ai pas gagné mais je me sens bien et il y a plus dans le réservoir.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible John Part analyse la performance de Van Gerwen contre Rafferty et pense qu’il pourrait être le meilleur au monde en ce moment John Part analyse la performance de Van Gerwen contre Rafferty et pense qu’il pourrait être le meilleur au monde en ce moment

Van Gerwen va maintenant rencontrer Luc Woodhouse lors de leur deuxième match du Groupe G dimanche, après que le qualifié en ait éliminé 104 lors de la manche décisive de son match nul avec le champion d’Europe Ross Smith.

Sixième tête de série Luc Humphriesquadruple vainqueur de l’European Tour cette année, a fait un début confiant dans le Groupe H avec une victoire 5-2 sur le débutant Scott Williams, scellant la victoire avec une finition de 121.

Le deuxième match de groupe de Humphries le verra affronter Ryan Searle dimanche, après la courte victoire 5-4 de l’as du Somerset sur sans doute le joueur de fléchettes dont on parle le plus – Josh Rock.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Josh Rock a montré un aperçu de son talent avec cette caisse 111 lors de sa défaite face à Ryan Searle Josh Rock a montré un aperçu de son talent avec cette caisse 111 lors de sa défaite face à Ryan Searle

Jonny Clayton a fourni la seule victoire blanchie à la chaux de la journée, limitant le champion nord-américain Leonard Gates à une seule fléchette à la fois dans leur match d’ouverture du groupe F.

Clayton affrontera Jermaine Wattimena lors des deuxièmes matchs de dimanche, après que le Néerlandais ait remporté une belle victoire 5-2 contre le vainqueur de la Coupe du monde Damon Heta.

Samedi 12 novembre – Résultats de la session de l’après-midi Groupes AD Matchs d’ouverture Simon Whitlock 5-2 Mensur Suljović Dirk van Duijvenbode 5-4 Martin Schindler Joe Cullen 5-1 Ritchie Edhouse Dave Chisnall 3-5 Raymond van Barneveld Rob Croix 5-2 Adam Gawlas Danny Nopert 5-4 Christian Pérez Prix ​​Gerwyn 5-1 Ted Evets Michel Smith 5-3 Lisa Ashton

Raymond van Barneveld a remporté son match d’ouverture à Wolverhampton

Raymond van Barneveld – le champion 2012 – a réussi à prendre le dessus sur Dave Chisnall lors du match d’ouverture du Groupe A pour remporter un succès âprement disputé 5-3 dans un match de doubles manqués.

Le doyen des fléchettes néerlandais affrontera le n°1 mondial Prix ​​Gerwyn après que le champion en titre s’est avéré trop classe pour le champion du monde junior Ted Evetts.

Gerwyn Price a remporté les trois événements du Grand Chelem organisés au Aldersley Leisure Village

“The Iceman”, qui cherche son quatrième titre en cinq ans, a remporté un 5-1 avec une moyenne de 101,39, atteignant quatre maximums et 42% sur ses doubles.

Michel Smith a lancé sa campagne du Groupe C avec un succès 5-3 contre la gagnante de l’Ordre du mérite de la série féminine Lisa Ashton, tandis que la championne des Masters Joe Cullen a battu le débutant Ritchie Edhouse 5-1 avec une performance clinique.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Toutes les meilleures finitions de la session de l’après-midi du premier jour Toutes les meilleures finitions de la session de l’après-midi du premier jour

Dans le groupe D, Rob Croix a dévidé cinq manches consécutives pour vaincre Adam Gawlas 5-2, tandis que Dirk van Duijvenbode a tenu Martin Schindler 5-4, se remettant de 4-3 pour sceller la victoire.

L’Allemand a failli provoquer un choc après avoir réussi un triplé de jambes, y compris un 12 dards et un D14 épinglé pour une finition de 133, mais ‘Aubergenius’ a sorti un contrôle sensationnel de 127 sur le mille sur son chemin vers la victoire.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Simon Whitlock est opérationnel dans le groupe B, avec une moyenne de 97 en route vers un succès 5-2 contre Mensur Suljovic avec “The Wizard” affrontant le champion de l’Open du Royaume-Uni Danny Nopert après que le Néerlandais ait traversé un match décisif contre le vainqueur du Championnat d’Asie Christian Perez.

Dimanche 13 novembre – Rencontres (13h00 GMT) Groupes AD Deuxièmes matchs Ritchie Edhouse contre Lisa Ashton Martin Schindler contre Adam Gawlas Mensur Suljović contre Christian Pérez Dave Chisnall contre Ted Evets Danny Nopert contre Simon Whitlock Rob Croix contre Dirk van Duijvenbode Prix ​​Gerwyn contre Raymond van Barneveld Michel Smith contre Joe Cullen

Dimanche 13 novembre – Rencontres (19h00 GMT) Groupes EH Deuxièmes matchs Josh Rock contre Scott Williams Damon Héta contre Léonard Gates Ross Smith contre Nathan Rafferty Nathan Aspinal contre Fallon Sherrock Jonny Clayton contre Jermaine Wattimena Michel van Gerwen contre Luc Woodhouse Pierre Wright contre Alan Soutar Luc Humphries contre Ryan Searle

Les deuxièmes matches de groupe de dimanche verront les vainqueurs de samedi s’affronter tandis que les perdants se rencontreront également, avant que les derniers matches de groupe ne se déroulent lundi et mardi.

Les deux meilleurs joueurs de chaque groupe passeront à la phase à élimination directe de l’événement, les huitièmes de finale commençant le mercredi 16 novembre et se poursuivant jusqu’aux demi-finales et à la finale le dimanche 20 novembre.

Regardez le Grand Chelem de fléchettes au Aldersley Leisure Village à Wolverhampton jusqu’à la finale du 20 novembre – avec chaque session en direct sur Sky Sports et n’oubliez pas que le championnat du monde aura lieu du 14 décembre au 2 janvier.