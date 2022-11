Grand Chelem de fléchettes: Peter Wright largué par Nathan Aspinall alors que Josh Rock prépare le choc de Michael van Gerwen | Fléchettes Nouvelles

Le champion du monde Peter Wright a été largué de manière sensationnelle du Grand Chelem de fléchettes mardi soir

Le champion du monde Peter Wright a été sensationnellement largué du Grand Chelem de fléchettes par Nathan Aspinall tandis que Josh Rock a organisé un affrontement à succès contre Michael van Gerwen à Wolverhampton.

Lors d’une soirée spectaculaire, Aspinall a produit un retour émouvant pour assommer Wright, tandis que Ross Smith a livré un record lors de sa victoire sur Van Gerwen.

‘The Asp’ a déroulé quatre manches consécutives de 2-1 pour éliminer le champion du monde Wright, alors que les groupes EH se terminaient par un quatrième jour dramatique au village de loisirs d’Aldersley.

Mardi 15 novembre – Résultats Groupe F Jermaine Wattimena 5-1 Léonard Gates Groupe F Jonny Clayton 2-5 Damon Héta Groupe G Luc Woodhouse 4-5 Nathan Rafferty Groupe G Michel van Gerwen 4-5 Ross Smith Groupe E Alan Soutar 5-2 Fallon Sherrock Groupe E Pierre Wright 2-5 Nathan Aspinal Groupe H Ryan Searle 3-5 Scott Williams Groupe H Luc Humphries 3-5 Josh Rock

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Nathan Aspinall n’a pas pu cacher sa joie après avoir battu Peter Wright en tête du Groupe E Nathan Aspinall n’a pas pu cacher sa joie après avoir battu Peter Wright en tête du Groupe E

Wright a eu besoin de trois manches pour réserver sa place dans les huitièmes de finale, et il a été puni pour avoir gaspillé deux fléchettes au sommet pour une avance de 3-1 dans une quatrième manche cruciale.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Aspinall a envoyé Wright s’écraser avec ces fléchettes gagnantes… Aspinall a envoyé Wright s’écraser avec ces fléchettes gagnantes…

Aspinall a capitalisé et suivi des jambes de 14 et 13 fléchettes avec une vérification de 106 pour mener 4-2, et malgré le rejet de cinq fléchettes de match dans une conclusion énervée, il a retrouvé son équilibre pour conclure la procédure via un double huit.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible ‘The Asp’ a atteint ce magnifique 106 lors de sa victoire contre Wright ‘The Asp’ a atteint ce magnifique 106 lors de sa victoire contre Wright

Mercredi 17 novembre – Calendrier (19h) 16 derniers (Meilleur des 19 manches) Raymond van Barneveld contre Simon Whitlock Michel Smith contre Rob Croix Danny Nopert contre Prix ​​Gerwyn Dirk van Duijvenbode contre Joe Cullen

Plus à venir….

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.

Regardez le Grand Chelem de fléchettes au Aldersley Leisure Village à Wolverhampton jusqu’à la finale du 20 novembre – avec chaque session en direct sur Sky Sports et n’oubliez pas que le championnat du monde arrive également sur Sky Sports du 15 décembre au 3 janvier .