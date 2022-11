Grand Chelem de fléchettes: Michael van Gerwen stupéfait par Luke Humphries alors que Nathan Aspinall bat Alan Soutar | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Luke Humphries est en demi-finale du Grand Chelem de fléchettes après une superbe victoire sur Michael van Gerwen

Michael van Gerwen a été expulsé du Grand Chelem de fléchettes alors que Luke Humphries a produit une superbe surprise à Wolverhampton samedi soir.

Le Néerlandais était un grand favori pour atteindre les quatre derniers, mais Humphries a produit trois finitions spectaculaires de plus de tonnes et a mené à partir du troisième match dans une victoire 16-10, qui sera sûrement la plus grande de sa carrière jusqu’à présent.

Il affrontera désormais Nathan Aspinall en demi-finale dimanche midi après avoir battu Alan Soutar 16-12 lors du premier quart de finale de la soirée.

Le vainqueur de ce match affrontera Raymond van Barneveld ou Michael Smith en finale dimanche soir, tandis que Van Gerwen retournera aux Pays-Bas pour intensifier ses préparatifs pour le championnat du monde de fléchettes de décembre.

Comment Humphries a choqué Van Gerwen

Humphries, sixième tête de série, a raté 11 doubles lors des trois premières manches du match, mais a quand même réussi à briser son adversaire au troisième match et ne s’est plus jamais laissé distancer.

Des finitions spectaculaires de 140 et 167 taureaux dans les jambes huit et neuf l’ont vu prendre une avance de 6-3 et une vérification de 132 dans la 17e jambe a offert une autre pause qui a tempéré une riposte temporaire de Van Gerwen.

Luke Humphries a atteint 140 et 167 passages à la caisse au début du match

Humphries a remporté chacune des quatre premières séances 3-2 pour établir une avance globale de 12-8 et bien que Van Gerwen ait remporté le match aller de la dernière séance, son adversaire a décroché trois jambes consécutives pour se rapprocher de la victoire.

Van Gerwen a montré un aperçu de sa classe lors de la 25e étape avec une finition de 104, mais cela ne faisait que retarder l’inévitable alors que Humphries a épinglé les sommets lors de la prochaine étape pour confirmer une célèbre victoire.

Une autre grande finition de Humphries a suivi alors qu'il en retirait 132.

La victoire de Humphries est survenue malgré le fait que sa finition était loin d’être clinique – il a raté 32 doubles dans le match – mais Van Gerwen lui-même en a raté 24 et a été le deuxième meilleur tout au long.

“Awful” Aspinall trop bon pour Soutar

Plus tôt dans la soirée, Aspinall a battu le qualifié Soutar 16-12 pour réserver sa place en demi-finale de dimanche et entrer dans le top 10 du classement mondial.

L’Anglais avait une moyenne de 95, mais son ratio de contrôle clinique de 46% s’est avéré crucial car son adversaire – un joueur à temps partiel qui sera de retour à sa caserne de pompiers lundi matin – a raté 30 fléchettes en double.

Aspinall a sorti une caisse passionnante de 107 dans la septième étape.

Aspinall a bien commencé, remportant quatre des cinq premières manches, abandonnant de manière frustrante la troisième manche après six fléchettes manquées en double, malgré une ouverture avec six fléchettes parfaites.

Soutar s’est obstinément forcé à revenir dans la compétition, luttant de 7-4 à 7-7, mais un énorme 142 d’Aspinall pour briser le lancer à la 16e manche s’est avéré crucial.

Une caisse massive de 142 s'est avérée cruciale pour Aspinall lors de la 16e manche.

Aspinall a établi une avance de cinq manches lorsque Soutar a en quelque sorte raté quatre fléchettes lors d’un doublé dans les 17e et 19e manches et il a gratté à la maison, malgré ce qu’il a décrit comme une seconde moitié “horrible” du match.

“Les 10 dernières manches de ce match étaient vraiment médiocres et je dois régler ça parce que je ne gagne rien en jouant comme ça”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

C'est à ce moment qu'Aspinall a atteint la demi-finale du Grand Chelem pour la première fois.

“Mais c’est une autre demi-finale, donc je dois prendre les points positifs et je suis très heureux d’avoir réussi.

“J’avais environ trois ou quatre jambes où je ne pouvais rien frapper. Je dois rester concentré, je dois rester affûté et c’est quelque chose qui me tape vraiment sur les nerfs.

Aspinall n'était clairement pas satisfait de sa performance, malgré la victoire.

“J’ai très bien joué là-bas lors des 15 premières manches, puis j’ai mal joué, mais j’ai remporté la victoire.

“Demain, j’ai un bon pressentiment. Kirsty, ma partenaire, et moi avons parlé récemment et nous ne pensons pas qu’un grand soit trop loin.”