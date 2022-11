Grand Chelem de fléchettes: Michael van Gerwen remporte une bataille épique contre Josh Rock à neuf fléchettes alors que Jonny Clayton est choqué par Alan Soutar | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Josh Rock a surpris Michael van Gerwen avec une fabuleuse finition à neuf fléchettes

Michael van Gerwen a montré sa classe dans l’un des plus grands matchs du Grand Chelem de fléchettes jamais disputés pour battre Josh Rock et assurer sa place en quart de finale à Wolverhampton.

Le concours des 16 derniers a pris un départ électrique alors que le Rock prometteur a frappé un spectaculaire neuf fléchettes au match retour, rendant la foule folle et se cimentant comme un spectateur.

Jeudi 17 novembre – Résultats 16 derniers (Meilleur des 19 manches) Nathan Aspinal 10-6 Jermaine Wattimena Jonny Clayton 8-10 Alan Soutar Michel van Gerwen 10-8 Josh Rock Luc Humphries 10-8 Ross Smith

À la manière typique de Van Gerwen, il est resté imperturbable et a continué à atteindre une moyenne de plus de 120 alors que Rock prenait rapidement les devants avant que les deux joueurs ne tiennent parfaitement leur lancer pour mettre le match à 5-5.

Van Gerwen a terminé avec un double-10 alors qu'il s'est imposé 10-8 dans un match épique contre Rock

Rock, 21 ans, n’a raté que deux fléchettes à un doublé lors des 13 premières manches, mais Van Gerwen a continué à tenir avant que le moment décisif n’arrive à la 14e manche alors qu’il a cassé le lancer puis a tenu le 15e pour aller 9-7 avant de sceller un Triomphe 10-8 dans un classique absolu.

Après avoir obtenu sa place en quart de finale, Van Gerwen ne tarit pas d’éloges sur son adversaire et estime que Rock est sur la bonne voie pour devenir un futur champion.

“Jouer au plus haut niveau, c’est ce que j’apprécie le plus”, a déclaré le Néerlandais.

Van Gerwen pense que Rock sera champion un jour après l'avoir battu dans un match classique

“J’aime avoir des batailles, j’aime avoir de bons matchs et ce que ce gars produit en ce moment, Josh Rock, nous allons bientôt entendre beaucoup parler de lui.

“Mais je devais encore le battre et ce n’était pas facile, j’ai dû creuser profondément aujourd’hui. C’est le meilleur que j’ai joué depuis longtemps et je devais le faire. Quand vous jouez contre un gars de ce calibre, vous devez, c’est un talent phénoménal.

“Les gens pensent que je suis un robot mais je ne suis pas un robot, je suis un humain.

“Je lui ai dit de garder son objectif et il sera un champion sur cette étape, aussi simple que cela.”

Jonny Clayton a subi une défaite choc 10-8 contre Alan Soutar, l’Écossais commençant bien et brisant Clayton deux fois pour prendre une avance de 3-2 alors que sa précision sur les aigus le mettait fermement sur le pied avant.

Regardez Alan Soutar remporter ce spectaculaire 114 contre Jonny Clayton

Clayton a riposté et a cassé le lancer pour porter le score à 6-4, une finition spectaculaire de 136 lui donnant une certaine confiance, mais Soutar n’allait nulle part et une finition d’une tonne plus plus deux pauses de lancer de son côté ont repoussé l’élan.

Une oscillation tardive a vu Clayton ramener l’égalité à 9-8 mais Soutar a gardé son sang-froid et a sorti son D18 préféré pour la victoire et une place dans son premier quart de finale majeur.

Luke Humphries l’a emporté 10-8 contre Ross Smith lors d’une rencontre rapprochée pour aligner un affrontement en quart de finale avec Van Gerwen.

Les premières manches étaient remplies de tension, mais une pause de lancer dans la cinquième manche a donné à Humphries l’avantage et une avance de 3-2 dans la pause.

Bien que Humphries trouve continuellement la pause du lancer, Smith a riposté avec des pauses et des maximums qui lui sont propres, mais ses luttes en double lui ont coûté cher.

Vendredi 17 novembre – Rencontres (19h) Quarts de finale (meilleur des 31 manches) Michel Smith contre Joe Cullen Raymond van Barneveld contre Prix ​​Gerwyn

Avec le lancer du match, Humphries a décroché D8 et a mis fin à la course du nouveau champion d’Europe au Grand Chelem.

Nathan Aspinall a dépassé Jermaine Wattimena dans une rencontre remplie au maximum pour assurer sa place dans les huit derniers, remportant quatre des cinq premières manches pour gagner rapidement une avance de 4-1, trois maximums dans les trois premières manches mettant la pression sur son adversaire.

Wattimena s’est rallié pour briser le lancer et porter l’égalité à 8-5 alors qu’Aspinall se débattait sur D16, mais la qualité d’Aspinall était tout simplement trop élevée et il a clôturé le match avec un succès de 10-6.

Nathan Aspinall a réfléchi à sa victoire sur Jermaine Wattimena et révèle à quel point le fait de laisser les gens revenir dans les jeux frustre sa famille au Grand Chelem de fléchettes.

“J’ai bien commencé le match et je me sentais comme le Nathan d’autrefois”, a déclaré Aspinall. “J’ai eu un vacillement au milieu, mais j’ai très bien terminé le match.”

Les quarts de finale commencent vendredi soir alors que Michael Smith affronte Joe Cullen et Raymond van Barneveld fait face à une revanche avec Gerwyn Price.

Regardez le Grand Chelem de fléchettes au Aldersley Leisure Village à Wolverhampton jusqu’à la finale du 20 novembre – avec chaque session en direct sur Sky Sports et n’oubliez pas que le championnat du monde arrive également sur Sky Sports du 15 décembre au 3 janvier .