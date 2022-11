Grand Chelem de fléchettes : Gerwyn Price, Raymond van Barneveld, Michael Smith et Rob Cross gagnent tous | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Toutes les meilleures finitions du troisième jour du Grand Chelem de fléchettes à Wolverhampton

Le n ° 1 mondial Gerwyn Price est resté sur la bonne voie pour son quatrième titre du Grand Chelem de fléchettes en cinq ans après avoir traversé une fusillade palpitante lors de la finale contre Dave Chisnall à Wolverhampton lundi.

Le numéro 1 mondial Price a remporté une fusillade épique pour la qualification contre le vice-champion 2014 Chisnall, tandis que Michael Smith, Rob Cross, Danny Noppert et Joe Cullen ont également scellé leur place dans les 16 derniers.

Le Gallois a remporté les trois événements du Grand Chelem organisés au Aldersley Leisure Village, et il a poursuivi sa candidature pour un quatrième trophée Eric Bristow en traversant une affaire à bout de souffle avec une moyenne de 103.

Price a été devancé par le champion 2012 Raymond van Barneveld lors d’un concours épique dimanche – malgré une moyenne de 106 – qui a mis en place une confrontation à succès contre Chisnall lors de l’acte principal de lundi.

Lundi 14 novembre -Résultats Groupe D Dirk van Duijvenbode 5-3 Adam Gawlas groupe A Raymond van Barneveld 5-0 Ted Evets Groupe B Simon Whitlock 5-3 Christian Pérez Groupe B Danny Nopert 5-4 Mensur Suljović groupe A Prix ​​Gerwyn 5-4 Dave Chisnall Groupe C Joe Cullen 5-3 Lisa Ashton Groupe C Michel Smith 5-1 Ritchie Edhouse Groupe D Rob Croix 5-4 Martin Schindler

Price a fait un départ rugissant pour briser le lancer en 11 fléchettes, mais une sublime finition de 122 sur le taureau de Chisnall l’a catapulté dans une avance de 2-1.

Le Gallois a répondu avec une brillante finition double-double 99 sur les sommets pour rétablir la parité à deux chacun, seulement pour que Chisnall passe à l’aube de la victoire à 4-3 avec des prises consécutives de 14 fléchettes.

Cependant, le finaliste de 2014 a été laissé pour compte de manquer deux fléchettes de match dans l’avant-dernière manche, alors que Price a coulé le double cinq pour forcer un décideur, avant de suivre les visites de 140, 140 et 137 en convertissant un kill clinique de 87 pour l’emporter en 12. fléchettes.

“Raymond et Dave ont tous deux joué des matchs brillants contre moi, donc je suis juste content d’avoir franchi la ligne gagnante”, a déclaré Price, qui a affiché des moyennes de plus de tonne dans ses trois matches du groupe A.

“Je ne me suis jamais senti mort et enterré. Il y a une cible sur mon dos, mais j’ai juste de la chance d’en avoir un peu plus dans le réservoir que je peux retirer.”

Price va maintenant affronter le champion de l’Open du Royaume-Uni Danny Nopert lors d’un match nul stellaire en huitièmes de finale mercredi, après que le Néerlandais ait traversé une lutte exténuante de neuf manches contre Mensur Suljovic pour remporter sa troisième victoire consécutive dans le Groupe B.

Van Barneveld – le champion du Grand Chelem 2012 – s’est assuré la première place du groupe A avec une victoire catégorique contre le champion du monde junior Ted Evetts lors de son dernier match du tournoi à la ronde.

“J’ai bien joué. Je me sens détendu et j’ai une vie merveilleuse en ce moment”, a déclaré Van Barneveld, qui est qualifié pour les huitièmes de finale à Wolverhampton pour la première fois depuis 2017.

“Le travail acharné porte ses fruits. J’ai un soutien massif, je suis le vainqueur du groupe et je suis incroyablement fier de moi.”

Autre part, Michel Smith a maintenu son magnifique record de la phase de groupes au Grand Chelem avec un succès complet 5-1 contre Ritchie Edhouse pour terminer en tête du groupe C.

“Il s’agissait de maintenir ma séquence de victoires dans les groupes. Je veux gagner chaque match et c’est la mentalité que j’ai”, a insisté Smith, qui a obtenu une moyenne de 102 pour remporter un 16e match consécutif dans la phase du tournoi à la ronde.

championne des maîtres Joe Cullen a progressé aux côtés de Smith dans le groupe C, grâce à une victoire tendue contre la quadruple championne du monde féminine Lisa Ashton.

“C’était vraiment difficile. Lisa a été fantastique, en particulier les premières portes, mais je suis simplement soulagé d’avoir fait le travail”, a admis Cullen, qui a converti un spectaculaire 158 checkout lors de la sixième étape.

En finale de la soirée, Rob Croix s’est qualifié pour les 16 derniers du Grand Chelem pour la sixième année consécutive, se remettant de 3-0 et 4-2 pour nier Martin Schindler dans une égalité dramatique dans le Groupe D.

“Je plains Martin, car il était le meilleur joueur ce soir et il devrait passer”, a concédé Cross, qui affronte désormais Smith pour une place dans les huit derniers mercredi.

“J’ai eu du mal à m’installer jusqu’à présent, mais je m’attends à une meilleure performance dans le format plus long, et je profite toujours de mes fléchettes.”

Dirk van Duijvenbode avait obtenu la première place du groupe D lors du premier match de la soirée, défiant cinq 180 d’Adam Gawlas pour maintenir son record de 100% lors de la phase de groupes de cette année.

Mardi 15 novembre – Rencontres (19h) Groupe F Jermaine Wattimena contre Léonard Gates Groupe F Jonny Clayton contre Damon Héta Groupe G Luc Woodhouse contre Nathan Rafferty Groupe G Michel van Gerwen contre Ross Smith Groupe E Alan Soutar contre Fallon Sherrock Groupe E Pierre Wright contre Nathan Aspinal Groupe H Ryan Searle contre Scott Williams Groupe H Luc Humphries contre Josh Rock

Le tournoi de 650 000 £ se poursuit mardi, où les joueurs des groupes EH reviendront pour leur dernier tour de matchs de groupe, y compris un affrontement crucial entre le champion du monde Peter Wright et le finaliste du Grand Prix mondial Nathan Aspinall.

Le tournoi de 650 000 £ se poursuit mardi, où les joueurs des groupes EH reviendront pour leur dernier tour de matchs de groupe, y compris un affrontement crucial entre le champion du monde Peter Wright et le finaliste du Grand Prix mondial Nathan Aspinall.