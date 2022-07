Bill Zens (de gauche), directeur exécutif de la Chambre de commerce et de développement économique de la région de la vallée de l’Illinois, Walter Kosch, vice-président et conseiller juridique de Grand Bear Resort, et le maire d’Utica, David Stewart, se tiennent devant le nouveau JH Higby’s, le service complet bar ouvert dans le hall du Grand Bear et nommé en l’honneur d’un fondateur d’Utica. (Tom Collins)