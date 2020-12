MILWAUKEE – Le pilote de la Garde nationale aérienne du Wisconsin décédé dans un accident d’avion dans la péninsule supérieure du Michigan a été identifié comme étant le capitaine Durwood «Hawk» Jones, 37 ans, d’Albuquerque.

Jones était le pilote d’un F-16 Fighting Falcon qui s’est écrasé dans la forêt nationale de Hiawatha mardi soir lors d’un exercice d’entraînement de routine. La cause du crash n’a pas encore été déterminée.

Jones a rejoint la Garde nationale aérienne en 2011 et est devenu un vétéran du combat décoré, après avoir été déployé dans le cadre d’un programme de sécurité américain au Japon et en Corée en 2015 et 2017, respectivement.

Il a également été déployé dans le cadre de l’opération Freedom’s Sentinel en Afghanistan en 2019, selon la Garde nationale du Wisconsin.

Il a reçu deux médailles de l’air en reconnaissance d’être exposé à une action hostile ou à un risque important d’action hostile.

Il laisse dans le deuil sa femme et ses deux enfants, selon le garde.

Avant de rejoindre l’armée, Jones a obtenu un diplôme en mathématiques de l’Université Northwestern en 2005.

Dans une déclaration jeudi, le colonel Bart Van Roo, de la 115e Escadre de chasse, a qualifié Jones de «grand aviateur et patriote».

« La perte d’un membre comme celui-ci est une chose très difficile pour un groupe de professionnels aussi engagé », a déclaré Van Roo lors d’une conférence de presse à Madison vendredi. « Notre tristesse face à cette perte se dissipera, mais la cicatrice ne guérira peut-être jamais. »

Jones participait à une série d’exercices d’entraînement de nuit avec la 115e Escadre de chasse à Madison la nuit de son accident. Les pilotes sont chargés de suivre les trajectoires de vol conçues pour minimiser le bruit pour les résidents.

Van Roo a déclaré vendredi que la 115e Escadre de chasse avait temporairement suspendu ses opérations de vol régulières.

L’accident a été signalé vers 20 heures mardi et les intervenants d’urgence n’ont localisé le corps de Jones que jeudi.

Lors de la conférence de presse de vendredi, Van Roo a refusé de fournir des détails sur l’accident ou ce qui l’a précédé, citant une enquête ouverte. Il a également refusé de dire si Jones s’était éjecté de l’avion avant l’accident.

Il faudra peut-être plus d’un an pour déterminer la cause de l’accident, a déclaré Van Roo.

En 1995, un jet similaire de Madison s’est écrasé sur une colline boisée après la panne de son moteur et l’éjection du pilote en toute sécurité.

En 2011, un pilote pilotant le même type d’avion a survécu après s’être éjecté au-dessus du comté d’Adams lors d’une mission d’entraînement. L’avion a été retrouvé au sud de New Chester après avoir heurté un chalet d’été inoccupé.

