Gran Turismo ne plante pas vraiment et ne brûle pas – mais c’est encore à peine un film de course

Entre chaque type de Formule 1, de moto ou même de voiture parlante anthropomorphe, il n’existe en réalité que deux types de films de course modernes – radicalement différents sous le capot, même s’ils sonnent à peu près la même chose en surface : les films de course et les films sur la course.

Et même si cela peut sembler contre-intuitif, ce dernier camp est généralement dans une situation pire, simplement parce qu’il se concentre sur la chose pour laquelle nous sommes tous ici. Car en dehors des documentaires à succès un peu routiniers (comme McLaren, Séné et Week-end d’un champion) ou des fonctionnalités plus anciennes (comme le Mansqui montre près de 40 minutes de Steve McQueen au volant avant même que la première conversation n’ait lieu), le film moderne sur la course est objectivement relativement rare – et généralement pas génial.

Bien que les franchises de Besoin de vitesse à Rapide et furieuxet même Course de la mortc’est les suites les mieux oubliées fonctionnent vraiment comme des excuses maladroites pour montrer à quel point une voiture peut être cool – elles le font au détriment évident de l’intrigue. Et même si se concentrer uniquement sur ce qu’un bon conducteur peut faire dans une voiture peut fonctionner dans un documentaire, les cinéastes sont généralement conscients que « conduire vite » ne fait pas grand-chose pour construire un récit significatif.

Donc en regardant tout depuis Ford contre Ferrarià Se précipiterà L’Indien le plus rapide du monde et même le bizarrement obscur Motorama ou incroyablement compétent Nuits de Talladegala course réelle dans l’autre type est toujours un arbitre pour autre chose – qu’il s’agisse du succès, de l’ego ou de la question de savoir s’il est vraiment vrai que si vous n’êtes pas premier, vous êtes dernier.

Cela laisse Sony Gran Turismo – le dernier film de jeu vidéo sorti de l’imagination d’un directeur publicitaire particulièrement motivé – dans une situation difficile.

REGARDER | Bande-annonce de Gran Turismo :

Au lieu d’être un excellent exemple de l’un ou l’autre type, un cadrage confus le laisse tourner en rond. Annoncé de manière obsessionnelle comme étant basé sur une histoire vraie, le biopic inspiré du vrai coureur Jann Mardenborough ressemble plus que tout à un film à la recherche d’une idée, et non l’inverse.

Soucieux à chaque instant d’élever et de célébrer la marque de jeux vidéo qui la finance, et de fonctionner davantage comme un collage de scènes sans but reliant maladroitement la conduite, certes impressionnante, elle-même, Gran Turismo n’est pas entièrement un film de course, ni un film sur la course.

Au lieu de cela, il s’agit d’une publicité légèrement trop longue qui, même si elle dépasse de loin le désastre qu’elle aurait pu être, rassemble les tropes d’autres films pour atteindre les trois quarts du chemin vers leur enthousiasme et leur satisfaction.

Cela dit, Gran Turismo Est excitant; il raconte une histoire sportive assez bonne, avec des performances correctes mais blessées par des thèmes désordonnés, sans inspiration et décousus. Et comme celui de Mattel Barbie avant lui, les tentatives admirables de son directeur ne peuvent séparer le résultat final de son origine : une ponction financière des entreprises évidemment créée avant toute raison d’être narrative. Sans cette direction, il essaie, abandonne et remplace les motifs et les arcs avant d’atterrir sur le dernier, fragile et sous-développé : esports contre sports.

Alors même pendant Gran Turismo offre des RPM, des photos d’arrivée pleines de suspense et des accidents plus enflammés qu’une décennie de courses NASCAR, il manque un peu. C’est un film sur un studio qui veut que le public pense qu’il a un film de course, ou du moins un film sur la course – alors qu’il possède en réalité un peu de propriété intellectuelle façonnée au hasard dans la meilleure approximation d’une histoire que l’on puisse vraiment espérer. .

Basé sur une histoire vraie

Cela dit, les événements dont il s’inspire relèvent apparemment de la magie du cinéma : l’adolescent britannique Jann Mardenborough (Archie Madekew) est en désaccord avec son ancien père, une star du football, Steve Mardenborough (Djimon Hounsou) à cause de l’obsession de Jann pour la course et le sport. Gran Turismo jeu vidéo – désolé, « simulateur de course ».

Motivé d’abord par ce conflit – entre son désir d’être un coureur traditionnel et la désapprobation de son père, et non directement avec les jeux vidéo eux-mêmes – Jann obtient bientôt une aubaine.

Danny Moore (Orlando Bloom), le clone apparent de Lee Iacocca (le célèbre auto-exécutif joué par Jon Bernthal dans le film) Ford contre Ferrari), développe simultanément l’idée géniale de la GT Academy, un programme de formation offrant aux joueurs du monde entier la chance de devenir de vrais pilotes parce que… eh bien, n’y réfléchissez pas trop.

Ailleurs, l’ancien phénomène de course Jack Salter (David Harbour) en a tellement marre de travailler comme mécanicien et garçon de fouet auprès d’un jeune pilote autorisé qu’il démissionne et cherche la rédemption en tant qu’instructeur d’auto-école de la GT Academy.

David Harbour apparaît comme Jack Salter dans Gran Turismo. (Gordon Timpen/Columbia Pictures/Sony Entertainment/Associated Press)

Il s’agit d’une multitude de motivations différentes qui ne fonctionnent pas bien ensemble pour faire grand-chose au-delà de faire avancer les différents événements de la vie réelle de Mardenborough, tout en laissant tomber des lignes récurrentes et peu ironiques soulignant à quel point le scénario est réaliste. Gran Turismo sont les jeux, à quel point le jeu compte pour les jeunes, et même en forçant l’intégration d’un lecteur MP3 Sony obsolète comme élément central de l’intrigue.

Le film se faufile entre ces différentes intrigues jusqu’à ce qu’elles soient toutes déposées à l’académie elle-même, où un Se précipiter– une rivalité inspirée entre Je n’ai jamaisDarren Barnet et Jann de sont brièvement commencés puis oubliés sans ménagement.

Suite à un résultat de course crucial au milieu du film, essentiellement tout ce qui faisait avancer l’intrigue a été soit résolu, soit ignoré. Tous les désirs et conflits de Jann se sont taris, laissant l’intrigue ressembler à un entracte sinueux jusqu’à ce qu’elle soit interrompue par un objectif brusque, nouveau et sans rapport : tout redémarrer.

Sim-coureurs contre athlètes

Ce manque de direction – d’une idée centrale que les courses à l’écran devraient opérer pour se développer – amène Gran Turismo presque entièrement hors du domaine d’un vrai film de course. La seule grâce salvatrice à un stade avancé est l’idée introduite plus tard de « sim-racers » s’immisçant dans le monde des athlètes traditionnels – bien qu’ici aussi il y ait un trébuchement.

C’est une idée intéressante qui, si elle avait été introduite dès le début et réellement mise en œuvre de manière significative, aurait pu élever Gran Turismo.

Mais au lieu de développer l’argument à travers les voyages des personnages, les écrivains Jason Hall et Zach Baylin choisissent de faire répéter à Salter dix ou douze versions de la phrase « ce n’est pas un jeu, c’est la vraie vie », aux côtés d’un mécanicien sexagénaire faisant un quelques blagues sur les joysticks et les « noobs ».

Le réalisateur Neill Blomkamp, ​​au centre, et Jann Mardenborough, à droite, sur le tournage de Gran Turismo. (Gordon Timpen/Columbia Pictures/Sony Entertainment/Associated Press)

Ces échecs sont dommageables, car le réalisateur Neil Blomkamp a bien compris l’artifice d’un film de course automobile ; la conduite elle-même (aidé par le vrai Jann Mardenborough qui joue le rôle de cascadeur) est passionnante, et le jeu d’acteur et la chimie de Harbour et Madekew fonctionnent malgré la saccharine. Entraîneur Carter dynamique.

Cela fonctionne aussi malgré le faux, Gran Turismo des graphismes inspirés du jeu qui nuisent à tout sérieux et donnent parfois l’impression qu’ils seraient plus à l’aise dans Grand Theft Auto. (Faites un autre Gran Turismo les fans se souviennent d’un indicateur pour les « bris de glace » ou d’une médaille pour avoir échappé aux flics ?)

Malgré ses origines industrielles, un film de course a toujours un potentiel de grandeur, et le véritable grand film de course n’a pas encore été réalisé. Toujours, Gran Turismo fait bien mieux que ce que l’on pourrait penser dans les genres doublement maudits des jeux vidéo et des courses – mais est-ce vraiment un accomplissement si votre voiture surchauffe, au lieu de s’enflammer ?

Quoi qu’il en soit, vous n’allez nulle part rapidement.