A GRAN s’est retrouvée avec une plaie béante à la main après une injection « bâclée » à l’hôpital.

Le grand-de-sept ans, 64 ans – qui a demandé à ne pas être nommé – a été examiné pour toute anomalie cérébrale à l’hôpital universitaire Queen Elizabeth de Glasgow le mois dernier.

Une grand-mère s'est retrouvée avec une plaie béante à la main

Le grand-de-sept ans, 64 ans, a été admis à l'hôpital universitaire Queen Elizabeth de Glasgow

Lorsqu’une infirmière lui a injecté un colorant spécial dans les mains avant une transfusion sanguine et une tomodensitométrie, elle a été paralysée par une douleur atroce.

Une ampoule s’est rapidement formée à l’endroit où l’injection est entrée, mais la femme est sortie.

Lorsque la plaie s’est infectée, elle a été réadmise à l’hôpital le 25 septembre et a reçu une double greffe de peau.

Mais sa fille Sarah Waugh, 40 ans, a fustigé l’hôpital pour « l’avoir laissée sortir avec ce grand trou massif dans sa main ».

Elle a également affirmé que la mère de quatre enfants avait été laissée seule dans un couloir après qu’un médecin ait « abandonné la procédure » parce que quelque chose s’était mal passé.

Sarah a rendu visite à sa mère le lendemain de l’injection.

Elle a dit au Enregistrer: « En lui rendant visite le lendemain, j’ai pris des photos de sa main et j’ai montré à l’infirmière qu’elle s’inquiétait du fait qu’elle était très enflée, pas surélevée et que ma mère souffrait beaucoup.

«Ils ont immédiatement administré de la morphine contre la douleur toutes les heures, ont élevé le bras et nous ont assuré que cela continuerait jusqu’à ce que le gonflement soit réduit, ce qui soulagerait la douleur et la pression.

« Cette ampoule est ensuite apparue et elle a commencé à grossir de plus en plus. J’ai demandé s’ils pouvaient faire quelque chose pour le vider, mais ils ont dit qu’ils devaient le laisser éclater tout seul.

« Pendant les dix jours suivants, l’ampoule est devenue de plus en plus grosse tandis que le reste de son bras a commencé à enfler. Ensuite, ils l’ont laissée sortir – avec ce grand trou massif dans sa main.

Lors d’une visite à domicile, un professionnel de la santé a fait part à un médecin généraliste de ses inquiétudes concernant l’état de la main de la femme.

Une équipe de chirurgie plastique ambulatoire l’a vue deux fois avant sa réadmission le 25 septembre.

Un porte-parole du NHS Greater Glasgow and Clyde a déclaré: «Nous tenons à nous excuser auprès de cette patiente et de sa famille pour son expérience et la détresse et la douleur que cette blessure a causées.

« Bien que nous ne puissions pas commenter des patients individuels, nous serions heureux de rencontrer cette patiente et sa famille pour écouter son expérience et répondre à ses préoccupations.

« Les blessures par extravasation sont malheureusement une complication connue des tomodensitogrammes de contraste, lorsqu’un colorant est injecté dans le corps pour mettre en évidence les zones à examiner. »

Sa fille Sarah Waugh, 40 ans, a fait sauter l'hôpital