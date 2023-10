Gran Coramino de Kevin Hart se dirige vers le sud pour s’associer aux Hawks d’Atlanta et devenir un esprit officiel de l’équipe sportive.

Si tu pensais Kévin Hart la nouvelle tequila Gran Coramino allait être une autre célébrité pour gagner de l’argent avec quelques publications sur Instagram, vous vous trompez tellement. Hart a déployé ses efforts pour promouvoir cette tequila dans le monde entier. Laissez-nous vous assurer que c’est savoureux et que cela vaut la peine d’être essayé. Selon un communiqué de presse, Kevin vous permet de l’essayer facilement, surtout si vous êtes un fan des Atlanta Hawks. Gran Coramino est officiellement un partenaire spiritueux des Atlanta Hawks et peut être dégusté à l’intérieur de la State Farm Arena.

« Ce partenariat allie deux de mes plus grandes passions : le sport et la tequila. L’année dernière, j’ai fait de State Farm Arena une étape de ma tournée comique, mais cette année, je voulais trouver un moyen de créer un lien avec les Hawks et le lieu à long terme », a déclaré Kevin Hart. «Pour susciter l’anticipation de cette saison de basket-ball, ma marque de tequila a signé un accord de parrainage qui lie les Hawks et Gran Coramino. Je suis ravi que les fans des Hawks deviennent fans de ma tequila une fois qu’ils auront la chance de l’essayer !

Cette annonce fait suite au fait que Gran Coramino soit devenu partenaire des Eagles de Philadelphie plus tôt cet été. La ville natale de Kevin est Philadelphie, mais en tant qu’acteur et dans la plupart des studios de tournage à Atlanta, c’est devenu comme une deuxième maison.

“Kevin Hart a toujours été un supporter dévoué, et nous ne pourrions être plus heureux qu’il ait voulu amener Gran Coramino à Atlanta et à la State Farm Arena de manière aussi importante”, a déclaré Steve Koonin, PDG des Atlanta Hawks et de la State Farm Arena. “Nous attendons avec impatience un partenariat durable et dont nos fans pourront profiter chaque fois qu’ils visitent notre salle.”

De plus, Hart et Hawks prévoient d’organiser un tirage au sort pour les fans plus tard cette saison. Un heureux gagnant finira par s’asseoir au bord du terrain, à la place de Kevin. Du produit au marketing, Kevin Hart met tout en œuvre pour mettre sa tequila entre vos mains.