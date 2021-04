L’Ecossais Connor Syme est à deux coups de la tête à Gran Canaria

L’Ecossais Connor Syme a suivi le plus bas tour de sa carrière professionnelle en égalant le deuxième meilleur alors qu’il se mettait en position de force pour remporter un premier titre du circuit européen à l’Open de Gran Canaria Lopesan.

Le joueur de 25 ans a égalé le record du parcours avec un 61 au deuxième jour et n’a pris qu’un coup de plus au troisième tour pour passer à 16 sous et s’asseoir à deux tirs derrière le leader Garrick Higgo.

Syme a remporté le Challenge Tour en 2019 mais n’a pas encore goûté à la victoire sur un circuit de haut niveau et était ravi d’être dans le mix après une ouverture décevante 71.

« Je joue très bien, pour être honnête, ces derniers temps et ce fut un peu une surprise de commencer si lentement au premier tour », a-t-il déclaré. Golf de Sky Sports.

« Je n’avais pas l’impression d’avoir fait trop de différence le lendemain quand j’ai tiré un si bon score. C’était très, très bas évidemment et c’est juste incroyable de le soutenir avec un autre très bas, je suis très heureux.

« C’est évidemment une bonne position et ça me donne une chance pour demain. »

L’ancien joueur de la Walker Cup a pris un départ lent sur un parcours à faible score au troisième tour alors qu’il a tourné en 32 avec des birdies aux deuxième et quatrième, mais mieux était à venir.

Il a percé son deuxième pour un aigle au 10e et a enchaîné avec un triplé d’oiseaux avant de répondre à un bogey le 15 avec un gain de chip-in sur le suivant.

Un septième birdie de la journée sur la dernière normale cinq l’a ensuite eu aux côtés du Français Matthieu Pavon et de l’Autrichien Matthias Schwab mais ils devront tous rattraper Higgo.

Le Sud-Africain a réussi trois birdies et un aigle dans ses quatre premiers trous pour remonter le classement et a décroché un autre coup le 10 avant de le rendre tout de suite. D’autres birdies les 14 et 18 l’ont ensuite laissé à 18 sous après un 63.

L’Anglais Sam Horsfield était à 15 sous, un tir à l’écart du couple gallois Jamie Donaldson et Rhys Enoch.

Regardez la dernière manche de l’Open de Gran Canaria Lopesan le dimanche à partir de 13h sur Sky Sports Golf.