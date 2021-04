Joost Luiten fait partie d’une égalité à quatre pour la tête à Gran Canaria

Max Kieffer a rebondi après sa récente déception en play-off pour prendre une part de l’avance au Gran Canaria Lopesan Open.

L’Allemand, qui a mis trois balles dans l’eau alors qu’il était sur le point de perdre contre John Catlin dans des trous supplémentaires à l’Austria Golf Open dimanche, a inscrit un premier tour de 63 sur la normale 70 au Meloneras Golf.

Kieffer est l’un des quatre joueurs à égalité en tête du classement après une journée d’ouverture peu marquante, avec Joost Luiten, Joachim B Hansen et Robin Roussel tous également sur sept sous.

Max Kieffer poursuit son premier titre de la tournée européenne

Luiten a joué les cinq par-trois dans un combiné de cinq sous – y compris un trou en un à la 15e par-trois – tandis que Hansen a mélangé un aigle avec cinq birdies lors d’un début de semaine sans bogey.

« C’était un nombre parfait pour moi de frapper un coin », a déclaré Luiten. « Il est niché juste au-dessus du bunker mais vous pouvez utiliser la pente, de droite à gauche, je l’ai lancé sur la pente avec un peu de spin et il est entré. C’est une de ces choses bonus qui arrive parfois, c’est toujours agréable de faire un trou en un. »

Kieffer a réussi cinq de ses six premiers trous et s’est remis d’un double bogey à la huitième pour ramasser des tirs aux 11e et 13e, avant de clôturer son neuf arrière sans défaut avec des birdies successifs.

Le trio anglais Ben Evans, Richard Bland et Matt Ford font partie du groupe à un tir décalé qui contient l’Ecossais Scott Jamieson, tandis que Wil Besseling, Julian Suri et Alejandro Del Rey complètent le grand groupe sur six sous.

L’hôte du tournoi, Rafa Cabrera Bello, a bogeyé son dernier trou pour inscrire un joueur de moins de 65 ans et se place dans le groupe à égalité 12e qui comprend également Eddie Pepperell et l’ancien vainqueur de la Ryder Cup Jamie Donaldson, tandis qu’Andy Sullivan – le joueur le mieux classé dans le domaine – bégayé à un tour d’ouverture 70.

«Je dis depuis toute la semaine que c’est un plaisir de retrouver l’European Tour aux Canaries et pour quelqu’un qui est né ici, a grandi ici, et je viens aussi souvent que possible, je dis toujours à tout le monde à quel point c’est gentil. ici », a déclaré Cabrera Bello. « Je suis heureux que nous ayons l’occasion de le présenter au reste du monde. »

