Garrick Higgo a remporté l’Open de Gran Canaria Lopesan

Garrick Higgo a résisté au défi déterminé de Max Kieffer pour remporter son deuxième titre du circuit européen à l’Open de Gran Canaria Lopesan.

Higgo a pris une avance de deux coups dans la ronde finale au Meloneras Golf et le gaucher de 21 ans a cardé une finale sans faute de 63 pour terminer 25 sous la normale.

Kieffer, qui a perdu dans un play-off de cinq trous à l’Open d’Autriche la semaine dernière, a terminé trois tirs à la dérive après une finale de 62, qui comprenait un aigle et sept birdies.

Higgo a pris le départ idéal pour la ronde finale en suivant un birdie au deuxième en jouant pour un aigle au quatrième, avec des birdies au neuvième et au 10e lui donnant un coussin de quatre coups.

Kieffer a maintenu la pression en conduisant le green sur le court par-quatre 10e pour mettre en place un aigle, et quatre birdies dans les six trous suivants ont amené l’Allemand à moins de deux coups de la tête, mais Higgo s’est considérablement relevé pour sauver. par le 17 et terminé en beauté avec un birdie sur le dernier.

« C’est irréel, je ne peux pas le mettre en mots », a déclaré Higgo, qui a remporté l’Open de Portugal en septembre de l’année dernière. Sky Sports. «C’est incroyable.

«Les birdies sur 9 et 10 ont été importants pour moi en termes de confiance. Mais ce n’était pas fini avant le dernier trou, vraiment, je savais que tout pouvait arriver, surtout avec le vent qui montait. C’était un peu stressant.

« Mon jeu se sent bien. J’ai travaillé très, très dur avec mon entraîneur et tout le monde à la maison. »

Le Danois Jeff Winther a joué pour un aigle le 18e pour assurer la troisième place avec 21 sous, deux tirs devant l’Anglais Sam Horsfield.

L’Ecossais Connor Syme a partagé la cinquième place avec l’ancien joueur de la Ryder Cup, Thorbjorn Olesen, après que des birdies du 17 et du 18 aient réparé une partie des dommages causés par un quadruple bogey huit le 14, où il a conduit hors des limites.