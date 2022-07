Gran a volé près de 50 000 £ à son mari, 66 ans, alors qu’il dormait et l’a envoyé à son «nouveau petit ami» qui s’est avéré être un fraudeur amoureux

UNE GRAND-MÈRE avait admis avoir volé près de 50 000 £ à son ex-mari après avoir été dupée dans une escroquerie en ligne.

Patricia Passman, 59 ans, a volé l’argent de son mari alors qu’il dormait après avoir été trompé par un fraudeur qui se faisait passer pour son petit ami.

Patricia Passman, 59 ans, a admis avoir volé près de 50 000 £ à son ex-mari après avoir été dupée dans une escroquerie en ligne Crédit : Gazette du soir

Teesside Crown Court a appris que la grand-mère avait volé près de 50 000 £ à son mari sur une période de deux ans Crédit : Gazette du soir

Elle a été dupée en envoyant des bons Amazon et de l’argent volé à son amant en ligne en Amérique après avoir cru à tort qu’ils allaient commencer une relation.

Mercredi, Teesside Crown Court a appris que Patricia avait volé près de 50 000 £ à son mari Tim, malgré leur séparation après 40 ans de mariage.

Le couple séparé vivait et travaillait toujours ensemble car Patricia était la secrétaire de l’entreprise de son mari.

Le procureur Jenny Haigh a déclaré au tribunal que Passman avait reconnu avoir volé 22 650 £ sur le compte bancaire personnel de son mari et 24 050 £ sur son compte professionnel.

Mme Haigh a déclaré que Passman avait volé l’argent de son mari, qui a 66 ans, sur une période de deux ans de janvier 2019 à janvier 2021.

L’escroquerie a laissé son mari “en ruine financière, avec des factures d’impôts et des frais de comptabilité à payer” car il pensait avoir au moins 70 000 £ sur son compte bancaire.

La situation était si grave que le procureur a déclaré que sa famille était restée avec lui en raison des inquiétudes suscitées par l’effet que la fraude cruelle avait eu sur lui.

Patricia, maintenant de Redcar, a plaidé coupable à deux chefs de vol lors d’une audience précédente.

Le tribunal a appris que la grand-mère avait eu cinq condamnations antérieures remontant à des années, notamment des délits liés à la drogue et du vol à l’étalage.

L’avocat de Passman, Thomas Bennett, a déclaré qu’elle avait admis avoir volé l’argent de son mari, mais s’était toujours assurée qu’il y en avait assez pour ses prélèvements automatiques.

M. Bennett a déclaré que Patricia était gênée et honteuse de ce qu’elle avait fait, et que son client était “naïf et certainement pas débrouillard”.

“Elle-même a été exploitée, victime d’une arnaque en ligne”, a-t-il ajouté.

M. Bennett a déclaré qu’elle rembourserait son ancien mari si elle avait les fonds pour le faire – mais le tribunal a appris que Patricia n’avait aucun actif, travaillait à temps partiel et réclamait le crédit universel.

Le juge Jamie Hill a déclaré: “En deux ans, vous avez volé 46 700 £ sur deux comptes – l’un au nom de votre mari et l’autre sur son compte professionnel.

“Il semble que vous pensiez que vous étiez engagé dans une relation avec quelqu’un en Amérique.

“En fait, vous étiez impliqué dans une arnaque. Il semble que vous viviez dans une sorte de bulle.

“Vous lui avez pris le bien-être financier de votre mari. Cela a clairement eu un impact dévastateur sur votre mari – qui a 66 ans. Il est passé de la sécurité financière au règlement des dettes.”

Passman a été condamné à une peine de 18 mois de prison, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à 200 heures de travail non rémunéré.