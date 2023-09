Gran a acheté de nouvelles fausses dents et a fini par ressembler à l’icône de Still Game

Une GRAN a raconté hier soir comment elle avait fini par ressembler à l’icône de Still Game, Methadone Mick – après avoir acheté un ensemble de faux grinçants pour trier ses dents bancales.

Wendy Kane, 61 ans, en avait assez de son sourire tordu, alors elle a commandé un ensemble de facettes douteuses en ligne.

Wendy Kane a acheté

Elle avait l'impression de ressembler à Methadone Mick de Still Game.

Mais lorsque le nettoyeur du pub et du bureau les a mis dedans, elle a eu l’impression de ressembler au personnage de la comédie de Craiglang, célèbre pour ses éblouissants choppers.

Wendy, de Stevenston, Ayrshire, a expliqué : « Mes dents sont pourries et j’ai toujours eu une supraclusion. Ce n’est pas aussi grave maintenant que lorsque j’étais plus jeune, mais cela me dérange toujours.

« J’ai donc été vraiment intéressé lorsque j’ai vu ces facettes sur le site d’achat Wish.

« Ils ont été fabriqués en Chine et ne coûtent que 10,99 £. Alors je me suis demandé : « Quel est le pire qui puisse arriver ? »

« Ce n’étaient pas des dents de plaisanterie : elles étaient destinées à rendre mon sourire plus beau et plus blanc.

«Je pensais vraiment que je pourrais trouver une solution miracle.»

Lorsque les fausseurs sont arrivés, Wendy les a montés avec enthousiasme.

Mais elle a eu la frayeur de sa vie en regardant le résultat final dans le miroir.

La mère de sept enfants a déclaré : « J’ai été choquée, mais je n’ai pas pu m’empêcher de voir le côté drôle.

« Mon mari a ri et m’a demandé pourquoi j’en avais besoin.

«Je pensais que c’était vraiment drôle, alors j’ai pris une photo et je l’ai mise sur Facebook.

«Tous ceux qui l’ont vu ont commencé à m’appeler Methadone Mick et ont dit qu’ils avaient l’air hilarant.

« C’est difficile de nier la ressemblance, mais ce n’était pas tout à fait le look que je recherchais. »

La grand-mère de cinq ans a maintenant jeté cette aide dentaire douteuse. Et elle admet que cela l’a dissuadée d’acheter en ligne.

Wendy a révélé : « Ils sont allés à la poubelle et j’ai également supprimé l’application Wish de mon téléphone.

« Pouvez-vous imaginer tous les looks que j’aurais eu si je les avais portés dans la rue ? »

Elle a ajouté : « Les dents étaient censées être belles, mais au moins j’ai fait rire tout le monde.

« Vous devez apprécier les choses amusantes – il y a suffisamment de mauvaises choses qui arrivent.

« Heureusement, mes petits-enfants ne les ont jamais vus car ils vivent dans la région de Glasgow. Et ce n’est pas encore Halloween.

Methadone Mick – joué par Scott Reid, 30 ans, ci-dessous – était l’un des favoris des fans de Still Game.

Dans la sitcom de la BBC, l’ex-junkie était équipé d’énormes grincements après que Jack et Victor l’aient emmené se faire soigner les dents.

Wendy Kane avant les nouvelles dents

