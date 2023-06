Gran, 79 ans, est décédé après avoir attendu plus de 13 heures pour une ambulance

Une grand-mère MAL DÉCÉDÉE après avoir attendu plus de 13 heures pour une ambulance, selon une enquête.

Le mari de Jean Frickel a été averti par des opérateurs de retards extrêmes lorsqu’il a appelé le 999.

Jean Frickel, 79 ans, est décédé après avoir attendu plus de 13 heures une ambulance 1 crédit

Il a appelé le lendemain matin pour dire que Jean, 79 ans, avait cessé de respirer.

Les ambulanciers sont arrivés cinq minutes plus tard, mais Jean, qui souffrait de problèmes cardiaques, était décédée chez elle à Buckley, Flintshire, au nord du Pays de Galles.

Le consultant Richard Cowell a déclaré que si l’ambulance était arrivée plus tôt, elle aurait peut-être vécu « quelques semaines de plus » mais avait été malade.

Gillian Pleming, du Welsh Ambulance Service Trust, a déclaré: « En raison d’importants retards de transfert dans les hôpitaux, nous n’avons pas pu rejoindre Mme Frickel plus tôt. »

La coroner Katie Sutherland a déclaré à l’audience à Ruthin qu’elle craignait que davantage de personnes ne meurent à cause des hold-up des ambulances.

Elle a déclaré: « Malgré les assurances de changement, le problème persiste et les problèmes multifactoriels impliquent non seulement le service d’ambulance, mais aussi les conseils de santé, les autorités locales et les services sociaux.

« En raison du temps qu’il a fallu à l’ambulance pour arriver, Jean Frickel s’est vu refuser la possibilité d’un éventuel traitement prolongeant sa vie à l’hôpital. »