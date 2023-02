Grammys In-Memoriam snobe le chanteur et les fans sont furieux – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Il manquait à l’hommage in-memoriam des Grammy Awards un visage familier que nous avons perdu l’année dernière : Aaron Carter. Au cours du segment, qui comportait trois performances différentes, des photos de la star de l’industrie musicale décédée l’année dernière ont traversé l’écran. Cependant, les fans ont remarqué qu’Aaron avait été snobé de l’hommage, bien qu’il soit une pop star adolescente et qu’il ait sorti six albums tout au long de sa carrière.

Plus à propos Aaron Carter

Et pour clore le segment In Memoriam, Mick Fleetwood a accompagné Sheryl Crow et Bonnie Raitt pour une reprise émouvante de “Songbird”, écrite à l’origine par son regretté membre du groupe Fleetwood Mac, Christine McVie. #GRAMMYs pic.twitter.com/93bw7XpQU8 — NowThis (@nowthisnews) 6 février 2023

Aaron n’avait que 34 ans lorsqu’il est décédé à son domicile en Californie le 5 novembre. Le chanteur a été retrouvé dans la baignoire de son domicile, mais la cause du décès n’a pas été révélée car les autorités attendent les résultats d’un rapport toxicologique. Il devait sortir son sixième album en décembre, et il a été partagé avec les fans deux jours après sa mort.

Aux Grammys, Kacey Musgraves, Quavo, Maverick City Music, Sheryl Crow, Mick Fleetwood et Bonnie Raitt tous ont participé à la performance in-memoriam. Kacey a lancé le segment avec un hommage à Loretta Lynn en jouant “Coal Miner’s Daughter” sur la vraie guitare du défunt chanteur. Quavo et Maverick City Music ont ensuite chanté “See You Again” en l’honneur du regretté Décoller. Le segment a été clôturé avec Sheryl, Mick et Bonnie interprétant un hommage “Songbird” à Christine Mc Vie. En plus de ces stars décédées, d’autres qui figuraient dans l’hommage in-memoriam étaient Lisa Marie Presley, patron de Stephen “tWitch” et plus.

Kacey Musgraves a rendu un hommage émouvant à Loretta Lynn et à un certain nombre d’autres légendes tardives au cours de la #GRAMMYs Montage In Memoriam pic.twitter.com/jNa1kkYxWT — NowThis (@nowthisnews) 6 février 2023

Les Grammys 2023 ont été organisés par Trevor Noé et a présenté certaines des plus grandes stars de la musique présentes. Depuis Taylor Swift pour Adèle pour Beyoncé pour Styles Harry et plus encore, c’était une salle pleine à craquer lors de l’événement. Beyonce est même entrée dans l’histoire lorsqu’elle a remporté son 32e Grammy, faisant d’elle la personne la plus gagnante de l’histoire des Grammy Awards. Cependant, elle n’a pas remporté l’honneur le plus convoité de la nuit, l’album de l’année, perdant face à Harry. Parmi les autres performances de la soirée figuraient un hommage épique à 50 ans de hip-hop, un set énergique de Mauvais lapinet beaucoup plus.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Les Grammys de Beyoncé qui ont marqué l’histoire : combien en a-t-elle gagnés et pour quoi ?

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.