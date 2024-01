Grammys 2024 : de la façon de regarder l’émission remplie de musique à qui est nominé, voici ce qu’il faut savoir

Les Grammy Awards 2024 approchent à grands pas et il n’est jamais trop tôt pour planifier votre expérience visuelle.

La 66e cérémonie annuelle des Grammy Awards aura lieu le dimanche 4 février à la Crypto.com Arena de Los Angeles.

La plupart des prix sont remis avant cela lors de la cérémonie de première, que la Recording Academy organisera diffuser en direct le 4 février avant la télédiffusion, qui commence à 20 h, heure de l’Est.

Voici ce que vous devez savoir pour regarder les Grammys 2024, y compris comment diffuser et où vous pouvez voir les plus grandes stars de la musique fouler le tapis rouge.

QUI ACCUEILLE LES GRAMMYS ? Le comédien nominé aux Grammy Awards Trevor Noah animera à nouveaumarquant son quatrième année consécutive au travail.

Noah est également en lice pour un Grammy cette année, recevant sa deuxième nomination pour le meilleur album comique.

C’est aussi un nouveau gagnant des Emmy Awardsavec sa dernière saison de « The Daily Show » remportant le prix de la série-débat exceptionnelle lors de l’émission de lundi.

COMMENT PUIS-JE REGARDER LES GRAMMYS ? L’émission principale sera diffusée en direct sur CBS et Paramount+ à partir de 20 h, heure de l’Est. Les abonnés Paramount+ avec Showtime peuvent également regarder en direct et à la demande. Les abonnés Paramount+ Essential pourront diffuser les Grammy Awards le lendemain de la cérémonie.

Les Grammys peuvent également être regardés via des services de streaming TV en direct qui incluent CBS dans leur programmation, comme Hulu + Live TV, YouTube TV et FuboTV.

QUI EST NOMINÉ CETTE ANNÉE ? SZA entre aux Grammys avec un en tête de neuf nominations. “Kill Bill”, son hymne de vengeance enveloppé dans une ballade R&B, lui a valu des distinctions pour le disque de l’année, la chanson de l’année et la meilleure performance R&B. “SOS” est également en lice pour l’album de l’année et le meilleur album R&B progressif. La cérémonie de 2024 est la deuxième fois que SZA est nominé pour un disque, un album et une chanson la même année.

Victoria Monét et Phoebe Bridgers arrivent en deuxième position avec sept nominations. Six des Bridgers sont avec son groupe Boygenius. Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, Billie Eilish, Brandy Clark, Jon Batiste et le producteur Jack Antonoff en ont également remporté six.

Monét est le seul grand nominé également pour le meilleur nouvel artiste, dans une catégorie complétée par Gracie AbramsFred encore.., Ice Spice, Jelly Roll, Coco Jones, Noah Kahan et La guerre et le traité.

QUI PERFORME ? La Recording Academy indique que les lauréates des Grammy Awards et actuellement nominées Billie Eilish, Olivia Rodrigo et Dua Lipa se produiront le 4 février. D’autres artistes n’ont pas encore été annoncés.

Tous trois ont déjà gagné dans la catégorie du meilleur nouvel artiste. Eilish a sept Grammys et en attend six cette année. Lipa et Rodrigo ont tous deux trois Grammys ; Lipa est nominé pour deux prix et Rodrigo pour six.

COMMENT PUIS-JE REGARDER LE TAPIS ROUGE ? E! accueillera son spectacle « Live from the Grammys Carpet » avec son mélange de couverture de mode et d’interviews de célébrités.

Associated Press diffusera également un défilé de trois heures sur le tapis rouge avec des interviews et des séquences de mode. Il sera diffusé sur YoutubeTwitter et APNews.com.

QUOI DE NEUF AVEC LES GRAMMYS EN 2024 ? En juin, la Recording Academy a annoncé que les Grammys ajouteraient trois nouvelles catégories à sa remise de prix 2024 : meilleur enregistrement de pop dance, meilleure performance de musique africaine et meilleur album de jazz alternatif.

La nouvelle catégorie des meilleures performances musicales africaines mettra en avant « les traditions musicales mélodiques, harmoniques et rythmiques régionales », selon un communiqué de presse de la Recording Academy, y compris des genres comme l’Afrobeat, l’Afro-fusion, l’Afro Pop, l’Afro-House, le Hip-Hop sud-africain, et Ethio Jazz. Avant cet ajout, ces artistes concourraient dans la catégorie de la meilleure performance musicale mondiale, introduit pour la première fois en 2022.

Autre changement notable : l’Académie a annoncé que « seuls les créateurs humains » pourraient remporter la plus haute distinction de l’industrie musicale dans une décision visant l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la musique populaire.

« Voici le titre très simple : l’IA, ou la musique qui contient des éléments créés par l’IA, est absolument éligible à l’entrée et à la considération pour une nomination aux Grammy Awards. Période », Harvey Mason jr, PDG et président de la Recording Academy. dit à AP à l’époque. “Ce qui n’arrivera pas, c’est que nous n’allons pas attribuer de nomination aux Grammy ou aux Grammy Awards à la partie IA.”

