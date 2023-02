Grammys 2023 : Miranda Lambert révèle sa “passion” et ce qu’elle ferait si elle n’était pas une star de la country

Miranda Lambert a révélé qu’elle savait exactement ce qu’elle ferait si elle n’était pas une chanteuse de country.

Sur le tapis rouge des Grammy Awards, elle a confié à Fox News Digital quelque chose qui lui tenait à cœur.

“Je travaillerais probablement dans un refuge pour chiens parce que c’est mon autre passion”, a déclaré Lambert. “Les chiens de sauvetage sont ma passion.”

En 2009, Lambert et sa mère ont fondé MuttNation pour “s’assurer qu’autant de chiens que possible auraient un endroit sûr et heureux où appeler leur maison”, selon leur site Web.

LADY A’S HILLARY SCOTT PARLE DU SINGLE DE MUSIQUE CHRÉTIENNE NOMINÉ AUX GRAMMY: “LE MONDE A BESOIN DE CE MESSAGE”

La star de la country a été nominée pour quatre Grammy Awards dimanche soir, dont celui du meilleur album country pour “Palomino”.

Lambert a admis qu’elle avait hâte de se détendre et de regarder le spectacle cette année puisqu’elle n’a pas à se produire.

MIRANDA LAMBERT DIT QUE SON DON DE MUSIQUE EST COMME LE DON DE CORPS CHAUD DE MARI : “PRENEZ ÇA AUX GENS”

“J’adore les performances des Grammy. Elles sont toujours au top, c’est toujours intéressant dans tous les genres, alors je suis juste prêt à m’asseoir et à profiter du spectacle”, a déclaré l’interprète de “If I Was a Cowboy”.

Sheryl Crow a également été nominée, dans la catégorie meilleure chanson américaine Roots pour “Forever”.

Elle a déclaré à Fox News Digital que “c’était tellement amusant” d’être à la cérémonie de remise des prix car, en tant que mère de deux enfants, elle sait “mardi, je serai dans une voie de ramassage à l’école”.

L’homme de 60 ans a deux fils : Wyatt, 15 ans, et Levi, 12 ans.

Elle a dit que la “chose la plus difficile” d’être mère d’un adolescent est “de savoir que dans environ trois ans, mon enfant de 15 ans va passer à autre chose. Vous savez que c’est – en ce moment, j’essaie juste de rester dans le moment et essayer d’être présent pour tout.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La chanteuse a également déclaré qu’elle avait pu voir les répétitions de Lizzo et Harry Styles pour leurs performances séparées aux Grammy Awards et “mon esprit est époustouflé”.

“Je suis juste ravi de m’asseoir dans le public et de tout regarder”, a déclaré Crow.

Ice-T et sa femme, Coco Austin, se sont également arrêtés avant le spectacle pour réfléchir au 50e anniversaire du hip-hop.

Le rappeur sera de la partie en hommage au genre lors de l’émission.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Cinquante ans, je veux dire, c’est quelque chose qu’ils n’ont même jamais pensé à nous respecter en ce qui concerne le hip-hop en tant que forme musicale”, a déclaré Ice-T. “Maintenant, nous sommes aux Grammys, c’est une grande chose. L’essentiel est de regarder la performance et vous allez vous régaler.”