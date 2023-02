Grammys 2023 : liste complète des gagnants des prix de la musique – National

Les Grammy Awards sont de retour et réunissent les plus grands noms de l’industrie musicale pour une nuit de paillettes et de glamour.

Beyoncé a déjà remporté deux Grammys dimanche lors de la cérémonie de pré-diffusion des Grammys, la rapprochant ainsi d’être l’artiste la plus décorée de l’histoire de la série.

Elle a maintenant 30 prix et n’a besoin que de deux autres victoires pour éclipser le record détenu par le regretté chef d’orchestre hongrois-britannique Georg Solti, qui a 31 Grammys. Solti détient le record depuis 1997.

The Queen Bee a mené le peloton avec neuf nominations cette année, huit pour son album Renaissance. Avec ces nominations, Beyoncé est maintenant à égalité avec son mari Jay-Z pour le plus grand nombre de nominations reçues par un artiste – un énorme 88 hochements de tête.

Kendrick Lamar était le deuxième artiste le plus nominé de la soirée avec huit nominations et a déjà remporté deux prix pour sa chanson acclamée par la critique. Le coeur partie 5. Il a remporté la meilleure performance de rap, prolongeant son record, et a également remporté la meilleure chanson de rap pour un total de six Grammys en carrière.

Les Canadiens Michael Bublé et Drake ont également été reconnus en début de soirée. Le crooner né à Vancouver a remporté le prix du meilleur album vocal pop traditionnel tandis que le rappeur né à Toronto a été reconnu pour la meilleure performance de rap mélodique pour sa contribution à Future’s Attendez-vous.

Drake a décidé de retenir son album solo Honnêtement, ça ne fait rien de l’affirmation des Grammy cette année. Il boycotte la remise des prix depuis 2020, aux côtés de son compatriote artiste canadien The Weeknd, qualifiant la distinction d’insignifiante et déconnectée du paysage de la musique populaire.

Cette année, les Grammy Awards ont introduit cinq nouvelles catégories, dont l’auteur-compositeur de l’année et un prix spécial du mérite pour la meilleure chanson pour le changement social.

Pour la troisième année consécutive, Trevor Noah organise la cérémonie principale à la Crypto.com Arena de Los Angeles, diffusée par CBS et disponible en streaming sur Paramount+. Le spectacle comprendra des performances de Bad Bunny, Mary J. Blige, Sam Smith, Lizzo ainsi que des hommages musicaux spéciaux aux regrettés musiciens Takeoff, Loretta Lynn et Christine McVie.

Retrouvez ci-dessous une liste complète de tous les nominés dans les principales catégories. Les gagnants finaux seront en gras au fur et à mesure de la cérémonie.

Album de l’année

Voyage, ABBA

30, Adèle

Un Verano Sin TiMauvais lapin

RenaissanceBeyoncé

En ces jours silencieux, Brandi Carlile

Musique des sphèresJeu froid

La maison d’Harry, Styles Harry

M. Morale & the Big Steppers, Kendrick Lamar

Spécial, Lizzo

Bonjour Magnifique (Deluxe), Mary J. Blige

Disque de l’année

Ne me ferme pas, ABBA

Facile avec moi, Adèle

Brise mon âme, Beyoncé

Toi et moi sur le rocher, Brandi Carlile avec Lucius

Femmechat Doja

Comme c’était, Styles Harry

Le coeur partie 5, Kendrick Lamar

À propos de putain de tempsLizzo

Bonjour beauté, Mary J. Blige

Mauvaise habitude, Steve Lacy

Chanson de l’année

Facile avec moiAdèle

Brise mon âmeBeyoncé

Juste comme ça, Bonnie Raitt

Dieu a fait, DJ Khaled avec Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend et Fridayy

ABCDEFU, Gayle

Comme c’était, Styles Harry

Le coeur partie 5, Kendrick Lamar

À propos de putain de temps, Lizzo

Mauvaise habitudeSteve Lacy

Trop bien (version 10 minutes) (le court métrage), Taylor Swift

Meilleur clip vidéo

Facile avec moi, Adèle

Encore à venir, BTS

Femme, Chat Doja

Comme c’était, Styles Harry

Le coeur partie 5Kendrick Lamar

**GAGNANT: Trop bien : le court-métrage, Taylor Swift

Meilleur album vocal pop traditionnel

MerciDiana Ross

Quand Noël arrive..., Kelly Clarkson

**GAGNANT: Plus hautMichael Bublé

Je rêve de Noël (prolongé), Norah Jones

À feuilles persistantesPentatonix

Meilleur nouvel artiste

Anita

Domi & JD Beck

Latte

Måneskin

Molly Tuttle

Muni long

Omar Apollon

Samara Joie

Tobe Nwigwé

Jambe mouillée

Meilleure performance de rap

Dieu a faitDJ Khaled avec Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend et Fridayy

Las Vegaschat Doja

Pushin PGunna et Future avec Young Thug

FNF (Allons-y), Hitkidd et Glorille

**GAGNANT: Le Coeur Partie 5, Kendrick Lamar

Meilleure performance de rap mélodique

BeauDJ Khaled avec Future et SZA

**GAGNANT: Attendez-vousFutur avec Drake et Tems

Première classe, Jack Harlow

Mourir dur, Kendrick Lamar avec Blxst et Amanda Reifer

Grande énergie (en direct), Latte

Meilleure chanson de rap

Dieu a fait, DJ Khaled avec Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend et Fridayy

Attendez-vousFutur avec Drake et Tems

Pushin PGunna et Future avec Young Thug

Churchill Downs, Jack Harlow avec Drake

**GAGNANT: Le Coeur Partie 5, Kendrick Lamar

Meilleur album de rap

Dieu a fait, DJ Khaled

Je ne t’ai jamais aimé, Avenir

Rentre à la maison les enfants te manquent, Jack Harlow

M. Morale & the Big Steppers, Kendrick Lamar

C’est presque sec, Pusha T

Meilleure performance R&B

Groove de la Vierge, Beyoncé

Blessez-moi si bien, Jazmine Sullivan

SurLucky Daye

Ici avec moiMary J. Blige Avec Anderson .Paak

**GAGNANT: Heures & Heures, Muni long

Meilleure performance R&B traditionnelle

‘Autour de minuit, Adam Blackstone avec Jazmine Sullivan

Continue de tomber, Babyface avec Ella Mai

**GAGNANT: Plastique sur le canapé, Beyoncé

Bonjour beauté, Mary J. Blige

Faites 4 amours, Snoh Aalegra

Meilleure chanson R&B

Menottez-le, Beyoncé

Blesse-moi si bienJazmine Sullivan

Bonjour beautéMary J. Blige

Heures et heures, Muni long

S’il te plait, ne t’éloigne pas, PJ Morton

Meilleur album R&B

Aérien (Deluxe)Chris Brown

Bonbons goutte à goutte, Jour chanceux

Bonjour Magnifique (Deluxe), Mary J. Blige

Regarder le soleil, PJ Morton

**GAGNANT: Radio Noire III, Robert Glasper

Meilleur enregistrement de danse

**GAGNANT: Brise mon âme, Beyoncé

bois de rosebonobos

Je vais bien (Bleu), David Guetta et Bebe Rexha

N’oublie pas mon amourDiplo et Miguel

IntimidéKaytranada Avec ELLE

Sur mes genouxRüfüs Du Sol

Meilleur album de danse / électronique

RenaissanceBeyoncé

fragmentsbonobos

Diplodiplo

Le dernier adieuOdesza

Se rendreRüfüs Du Sol

Meilleur album rock

Boogie d’abandon, Les touches noires

Le garçon nommé Si, Elvis Costello et les imposteurs

chenille, Ralenti

Vente grand public, Mitrailleuse Kelly

**GAGNANT: Patient numéro 9, Ozzy Osbourne

Lucifer sur le canapé, Cuillère

Meilleure chanson rock

**GAGNANT: Chevaux brisésBrandi Carlile

Numéro de patient 9, Ozzy Osbourne avec Jeff Beck

Été noir, Piments rouges piquants

Coupure électrique, Tourniquet

Le Rêve d’Harmonie, La guerre contre la drogue

Meilleure performance rock

Vieil homme, Beck

Enfant sauvage, Les touches noires

**GAGNANT: Chevaux brisésBrandi Carlile

Tellement heureux que ça fait malBryan Adams

Crawl!, Ralenti

Patient numéro 9, Ozzy Osbourne avec Jeff Beck

Vacances, Tourniquet

Meilleure performance en métal

Appelez-moi petit soleilFantôme

Nous reviendrons, Megadeth

Tuer ou être tué, Muse

**GAGNANT: Règles de dégradation, Ozzy Osbourne avec Tony Iommi

coupure électriqueTourniquet

Meilleur album de musique alternative

NOUS, Arcade Fire

Dragon New Warm Mountain Je crois en toigrand voleur

Fosora, Bjork

**GAGNANT: Jambe mouillée, Jambe mouillée

Refroidissez-leOuai ouai ouai

Meilleur album country

Ashley McBryde présente : Lindeville, Ashley McBryde

GrandirLuke Combs

Humble Quête, Maren Morris

Palomino, Miranda Lambert

Un beau momentWillie Nelson

Meilleure performance country solo

Coeur d’abord, Kelsea Ballerini

Cercles autour de cette ville, Maren Morris

Dans ses bras, Miranda Lambert

**GAGNANT: Vivre pour toujours, Willie Nelson

Quelque chose dans l’Orange, Zach Bryan

Meilleure performance country duo / groupe

Prière du cavalier de minuit, Frères Osborne

**GAGNANT: Je n’ai jamais voulu être cette fille, Carly Pearce et Ashley McBryde

Boire un vœu, Ingrid Andress et Sam Hunt

Dépasser votre mémoireLuke Combs et Miranda Lambert

Est-ce qu’il t’aime (revisité), Reba McEntire et Dolly Parton

Aller où vont les solitaires, Robert Plant et Alison Krauss

Meilleure chanson country

**GAGNANT: ‘Jusqu’à ce que vous ne puissiez pas, Cody Johnson

Faire ça, Luc Peignes

Cercles autour de cette ville, Maren Morris

Si j’étais un cow-boy, Miranda Lambert

Je parie que tu penses à moi (version de Taylor) (du coffre-fort), Taylor Swift

Je t’aimerai jusqu’au jour de ma mort, Willie Nelson

Meilleur album de pop latine

De Adentro Pa AfueraCamilo

AguileraChristina Aguilera

ViajanteFonseca

**GAGNANT: Pasieros, Rubén Blades et Boca Livre

Dharma +Sebastien Yatra

Meilleur album de comédie

**GAGNANT: Le plus proche, Dave Chappelle

Comédie Monstre, Jim Gaffigan

DésoléLouis CK

Nous crions tous, Patton Oswalt

Un petit cerveau, un petit talent, Randy Rainbow

Meilleur album de théâtre musical

Une boucle étrangedistribution originale de Broadway

Caroline, ou Change, nouveau casting de Broadway

**GAGNANT: Dans les bois (enregistrement de la distribution de Broadway 2022)‘Into the Woods’ 2022 Distribution de Broadway

MJ la comédie musicale, Distribution originale de Broadway

Monsieur samedi soir, ‘M. Distribution originale de Saturday Night

Six : en direct lors de la soirée d’ouverture, Distribution originale de Broadway

Meilleur auteur-compositeur, non classique

Amy Allen

Laura Velz

Nija Charles

Le rêve

** GAGNANT : Tobias Jesso Jr.

— avec des fichiers de l’Associated Press