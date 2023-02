Grammys 2023 : les hitmakers canadiens à la poursuite des premiers prix

TORONTO-

Les superstars de la pop Bryan Adams, Michael Bublé et Drake pourraient devenir les gagnants des Grammy Awards aujourd’hui, mais ce sont les hitmakers canadiens en coulisses qui courent après certains des premiers prix.

Alors que le mixeur Serban Ghenea n’est pas aussi reconnaissable que les stars avec lesquelles il travaille, le magicien de la pop né en Roumanie et élevé au Canada est nominé six fois cette année, dont quatre fois dans la catégorie album de l’année en tant que membre de l’équipe derrière les projets de Coldplay, Lizzo, Adele et Mary J. Blige.

Ghenea partage également une nomination avec Blige pour le disque de l’année, où ils affronteront le mixeur né à Winnipeg Jesse Ray Ernster et l’équipe qui a travaillé sur “Woman” de Doja Cat.

Et le producteur Boi-1da, né Matthew Samuels, compte quatre nominations, dont deux dans la catégorie album de l’année. Il détient une autre pour la meilleure chanson de rap avec Jack Harlow et Drake, l’une des quatre nominations du célèbre rappeur torontois pour diverses collaborations.

“Higher” de Bublé, quatre fois vainqueur, est en lice pour un album vocal pop traditionnel, tandis qu’Adams pourrait remporter son deuxième Grammy pour “So Happy It Hurts” dans la meilleure performance rock.

La plupart des 91 catégories sont distribuées lors d’une cérémonie de l’industrie avant la diffusion en continu sur le site Web des Grammys. Les 65e Grammy Awards sont diffusés sur Citytv et CBS animés par Trevor Noah.

Parmi les autres prétendants canadiens de premier plan, citons le chef d’orchestre et pianiste montréalais Yannick Nézet-Séguin, qui compte cinq nominations dans les catégories classiques. Et Tobias Jesso Jr. de North Vancouver en détient trois pour son travail avec Adele et Harry Styles, dont un pour l’auteur-compositeur de l’année.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 5 février 2023.