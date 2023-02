Grammys 2023 : Harry Styles et Bad Bunny sur scène alors que Beyoncé reste un mystère – en direct

Les évènements clés il y a 47 min Nous y voilà… Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

maintenant 19h50 HNE Benjamin Lee Notre homme sur le terrain, Rob LeDonne, s’est entretenu avec le producteur de cérémonie Ben Winston pour savoir à quoi nous pourrions nous attendre du grand spectacle de ce soir. “Le spectacle va être vraiment emballé et fort”, dit-il. “Quand vous avez des albums comme nous en avons eu, c’est un cadeau énorme. Et aussi assez énervant. Vous pouvez lire plus ici: Grammys 2023 : la A-list de la musique se prépare pour une cérémonie potentiellement historique En savoir plus



il y a 4 mois 19h46 HNE Benjamin Lee Photographie : John Salangsang/REX/Shutterstock Viola Davis fait partie du club très exclusif EGOT ce soir après avoir remporté un Grammy pour le livre audio de ses mémoires Finding Me. David a déjà remporté un Emmy pour How to Get Away with Murder, un Oscar pour Fences et deux Tony Awards, pour King Hedley II et Fences. “Cela a été un tel voyage”, a-t-elle déclaré en acceptant le prix. “J’ai juste EGOT!”



il y a 8 mois 19h42 HNE Adrien Horton Il y a tellement de performances pendant les Grammys que de nombreuses récompenses sont annoncées avant la télédiffusion. Voici quelques-uns des principaux gagnants d’avant même le début du spectacle : Meilleure performance dance/électronique – Beyoncé, Break My Soul

Meilleure performance R&B traditionnelle – Beyoncé, Plastic Off the Sofa

Meilleure chanson de rap – Kendrick Lamar, The Heart Part 5

Meilleure performance de rap – Kendrick Lamar, The Heart Part 5

Meilleure performance de rap mélodique – Future mettant en vedette Drake & Tems – Wait for U

Meilleur album de rock latino ou alternatif – Rosalía, Motomami

Meilleure performance rock – Brandi Carlile, Broken Horses

Meilleure chanson rock – Brandi Carlile, Broken Horses

Meilleur album rock – Ozzy Osbourne, patient numéro 9

Meilleur album R&B – Robert Glasper, Black Radio III

Meilleure chanson country – Cody Johnson, ‘Til You Can’t

Meilleure bande-son de compilation pour les médias visuels – Encanto



il y a 9 mois 19h41 HNE Adrien Horton Photographie : Amy Sussman/Getty Images Harry Styles est ici dans ce qui semble être une version pailletée de sa combinaison Love On Tour.



il y a 13 mois 19h36 HNE Adrien Horton Beyoncé n’est pas encore arrivée, mais elle est déjà en route vers le record absolu des Grammys, avec deux récompenses annoncées avant la cérémonie. Ses victoires pour la performance R&B traditionnelle (pour le morceau sensuel de la Renaissance Plastic Off the Sofa) et l’enregistrement de danse / électronique (pour Break My Soul) l’amènent à 30 Grammys au total et rompent son lien avec Quincy Jones pour le deuxième plus grand nombre de Grammy Awards de tous les temps . Il ne lui en manque que deux de plus pour battre le compositeur d’orchestre hongro-britannique Georg Solti, qui en compte 31.



il y a 19 mois 19h31 HNE Adrien Horton Photo : Kevin Mazur/Getty Images pour The Recording Academy Sam Smith opère dans une unité ce soir, avec une équipe entièrement rouge comprenant Kim Petras, Violet Chachki et Gottmik



il y a 25 mois 19h25 HNE Adrien Horton Photographie : Jordan Strauss/Invision/AP C’est la troisième année consécutive que Trevor Noah accueille les Grammys (et aussi la troisième année pour le producteur Ben Winston, créateur de Carpool Karaoke de James Corden, qui a succédé au showrunner de longue date Ken Ehrlich en 2021). Noah, fraîchement sorti de sa retraite du Daily Show en décembre, a promis une émission plus grande et meilleure cette fois-ci. “De toute évidence, la première fois était un spectacle conçu spécifiquement pour une pandémie, puis, la deuxième année, tout le monde se remettait d’une pandémie”, a-t-il déclaré. dit Essence cette semaine. “Donc, j’ai l’impression que cette année va être une grande fête.” Dans la même interview, Winston a déclaré que le spectacle différerait des années passées en incluant des introductions par “des personnes qui comptent vraiment pour l’interprète” et en “se concentrant fortement sur l’album de l’année”. La compétition pour le plus gros prix de la soirée est rude : Beyoncé, Adele, Bad Bunny, Abba, Brandi Carlile, Kendrick Lamar, Harry Styles, Coldplay, Lizzo et Mary J Blige.



il y a 31 min 19h19 HNE Adrien Horton Photo : Scott Garfitt/AP Comme mentionné, Beyoncé mène les Grammys 2023 avec neuf nominations, dont le meilleur prix de la soirée, album de l’année, pour sa célébration dancehall Renaissance. Elle est suivie de Kendrick Lamar, qui a obtenu huit nominations, notamment dans les catégories album, disque et chanson de l’année. Adele, qui a battu Beyoncé pour l’album de l’année en 2017 (25, sur Lemonade), a récolté sept nominations, tout comme Brandi Carlile. Harry Styles, DJ Khaled, Future, The-Dream, Randy Merrill et Mary J Blige ont reçu six nominations chacun. C’est la première fois en 16 ans que Blige reçoit des nominations pour un disque et un album. Voir la liste complète des nominés ci-dessous : Nominations aux Grammy Awards 2023 : Beyoncé mène la course avec neuf En savoir plus



il y a 35 mois 19h15 HNE Adrien Horton Photographie : Jon Kopaloff/WireImage Taylor Swift est arrivée dans une tenue sur le thème de Midnights – pas lavande ou marron mais bleu marine avec des paillettes scintillantes. L’album record de Swift, Midnights, est sorti trois semaines trop tard pour être pris en considération par les Grammy Awards, mais elle est toujours en lice pour quatre prix : chanson de l’année pour All Too Well (10 Minute Version), meilleure chanson country pour I Bet You Think About Me (Taylor’s Version) (From the Vault), meilleure chanson écrite pour les médias visuels pour sa chanson de Where the Crawdads Sing, et meilleur clip vidéo pour son court métrage All Too Well.



il y a 40 m 19h10 HNE Adrien Horton Photographie : Archives de photos CBS/CBS/Getty Images Lizzo est là pour le «lancement difficile» de son petit ami Myke Wright dans une cape florale à couverture complète qui a l’air… étouffante. Il semble cependant se décompresser : Photographie : Caroline Brehman/EPA

il y a 43 mois 19.06 HNE Adrien Horton Photo : Kevin Mazur/Getty Images pour The Recording Academy Shania Twain est là ! Porter… ça. D’une certaine manière, elle est plus reconnaissable dans une perruque rouge et des pois géants que lorsqu’elle y est allée blond platine plus tôt cette semaine.

il y a 47 min 19.03 HNE Adrien Horton Beyoncé n’a jamais remporté l’album de l’année. Photographie: Mason Poole / PA La plus grande question qui plane sur les Grammys 2023 est familière : Beyoncé se présentera-t-elle ? Elle est en tête du peloton avec neuf nominations pour son album de genre et d’époque Renaissance, l’égalant pour la plupart des nominations de tous les temps avec son mari, Jay Z, à 88 chacun. Des points pour une performance : elle a annoncé la tournée Renaissance cette semaine, qui va sûrement casser LiveNation ; elle vient de se produire après son premier concert en quatre ans, un retour controversé sur scène à Dubaï ; elle n’a encore interprété publiquement aucun matériel de Renaissance. Points contre : elle n’a jamais remporté l’album de l’année, une injustice qui pourrait la dissuader d’y participer. Beyoncé y a participé en 2021, lorsqu’elle est devenue la chanteuse (homme ou femme) la plus décorée et l’artiste féminine la plus décorée de tous les temps, avec 28 victoires aux Grammy Awards en carrière. Elle est actuellement à égalité pour la deuxième place, de tous les temps, avec le producteur Quincy Jones, et pourrait potentiellement dépasser le record de 31 victoires du chef d’orchestre Georg Solti. Grammy Awards 2021 : les femmes dominent alors que Taylor Swift et Beyoncé battent des records En savoir plus