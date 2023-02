Grammys 2023 : Drake et Michael Buble parmi les premiers lauréats

TORONTO-

Deux superstars de la pop canadienne sont les premiers gagnants des Grammy Awards de cette année.

Le rappeur torontois Drake a remporté la meilleure performance de rap mélodique pour son apparition sur “Wait for U” de Future tandis que le crooner vancouvérois Michael Bublé a remporté le prix du meilleur album vocal pop traditionnel pour “Higher”.

Les deux récompenses figuraient parmi les trophées remis lors d’une cérémonie de pré-diffusion diffusée sur le site Web des Grammys.

Pendant ce temps, le pianiste et compositeur de jazz né à Vancouver Kris Davis et son compatriote canadien Matthew Stevens faisaient partie de l’équipe qui a remporté un Grammy pour le meilleur album instrumental de jazz avec “New Standards Vol. 1”.

Les 65e Grammy Awards sont diffusés ce soir à 20 h HE sur Citytv et CBS.

Parmi les autres nominés, le sorcier de la pop né en Roumanie et élevé au Canada, Serban Ghenea, a six nominations, dont quatre dans la catégorie album de l’année au sein des équipes derrière les projets de Coldplay, Lizzo, Adele et Mary J. Blige.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 5 février 2023.