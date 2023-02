Grammys 2023 : Drake et Michael Buble parmi les premiers lauréats

TORONTO-

Les favoris de la pop canadienne Michael Bublé et Drake ont chacun un nouveau Grammy brillant sur leurs étagères, tandis que l’auteur-compositeur-interprète Tobias Jesso Jr. en a deux, en partie grâce à Harry Styles.

Le trio de talents locaux figurait parmi les faits saillants d’une cérémonie historique des Grammy Awards dimanche qui a réservé quelques surprises canadiennes.

L’un d’eux est venu lorsque “Harry’s House” de Styles a remporté l’album de l’année, une annonce faite en direct par un fan de Sudbury, en Ontario. nommée Reina, qui semblait aussi abasourdie que quiconque, sa voix se brisant lorsqu’elle révéla son nom.

L’arrière-grand-mère était apparue plus tôt dans la nuit pour défendre l’album de Styles lors d’une table ronde de super fans où chacun a expliqué pourquoi son artiste devrait remporter le premier prix.

Styles a battu “Renaissance” de Beyoncé, l’une des préférées de la catégorie, après avoir battu le record de l’artiste la plus décorée plus tôt dans la nuit.

Sa victoire s’est avérée être celle de Jesso Jr. aussi, donnant au natif de North Vancouver son deuxième Grammy pour avoir co-écrit le morceau de l’album “Boyfriends”.

Déjà, Jesso Jr. avait remporté le premier prix de l’auteur-compositeur de l’année, non classique, récompensant les créateurs qui ont écrit certaines des chansons pop les plus remarquables de l’année.

Il a profité de son premier Grammy pour célébrer l’introduction du nouveau prix d’écriture de chansons.

“Je pense que c’est une grande victoire pour tout le monde – ce n’est pas seulement pour moi, c’est pour eux”, a-t-il déclaré au public lors de la cérémonie de pré-diffusion où la plupart des Grammys sont remis.

Drake a remporté la meilleure performance de rap mélodique pour son apparition sur “Wait for U” de Future, tandis que “Higher” du crooner vancouvérois Michael Bublé a été nommé meilleur album vocal pop traditionnel.

Aucun d’eux n’y a assisté, dans le cas de Bublé parce qu’il était en tournée à l’étranger.

“Honnêtement, je pense que c’est le meilleur album que j’aie jamais fait, ce qui rend la reconnaissance des membres de l’Académie d’autant plus significative”, a-t-il tweeté après la cinquième victoire de sa vie.

Parmi les autres grands gagnants canadiens, mentionnons le chef d’orchestre et pianiste montréalais Yannick Nézet-Séguin qui a ajouté deux Grammys à sa collection.

Nézet-Séguin a remporté le meilleur enregistrement d’opéra pour « Blanchard : Fire Shut Up In My Bones » et le meilleur album vocal solo classique pour « Voice Of Nature – The Anthropocene ».

Il a dû sauter les Grammys, cependant, en raison d’une représentation précédemment prévue avec l’Orchestre de Philadelphie dimanche après-midi. Mais il a quand même réussi à se faufiler après son concert pour célébrer le fait d’avoir porté son total de carrière à trois victoires.

“Bien sûr qu’il y avait des bulles”, a-t-il dit par téléphone.

“Ce n’était pas une grande fête, mais c’est toujours spécial de sentir que votre travail est remarqué et reconnu de cette façon.”

Et deux Canadiens faisaient partie de l’équipe qui a empoché un Grammy du meilleur album instrumental de jazz pour “New Standards Vol. 1”.

Matthew Stevens, un guitariste torontois et coproducteur du projet, a partagé la victoire avec le pianiste et compositeur de jazz Kris Davis, qui est né à Vancouver et a grandi à Calgary.

Davis, lauréate pour la première fois, a qualifié l’accomplissement de “surréaliste” personnellement, mais aussi de “monumental” pour le projet, qui est un effort du Berklee Institute of Jazz and Gender Justice, où elle enseigne.

Elle a déclaré que l’objectif de “New Standards” était de “donner de l’espace aux femmes compositrices et interprètes à travers le livre et l’album”.

“C’est très significatif pour les femmes en ce moment”, a ajouté Davis.

Parmi les autres victoires canadiennes notables, mentionnons celle du batteur torontois Larnell Lewis, membre de Snarky Puppy. Le groupe de jazz fusion de Brooklyn a décroché le meilleur album instrumental contemporain pour “Empire Central”, leur cinquième Grammy.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 5 février 2023.