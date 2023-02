Grammys 2023 : Beyoncé remporte le record du 32e prix

LOS ANGELES –

Beyoncé est assise seule au sommet du trône des Grammy en tant qu’artiste la plus décorée de l’histoire de la cérémonie, mais à la fin du spectacle de dimanche, c’est Harry Styles qui est reparti avec l’album de l’année.

Les Grammys ont réparti leurs meilleures récompenses parmi d’autres artistes, laissant Beyoncé hors scène à la fin de la nuit. Mais la superstar était une présence constante tout au long de la nuit, même lorsqu’elle n’était pas dans la salle, surtout une fois qu’elle a remporté son 32e prix et a dépassé le regretté compositeur Georg Solti dans les victoires de tous les temps.

“J’essaie de ne pas être trop émotif”, a déclaré la superstar après sa victoire historique alors que son mari Jay-Z se levait et l’applaudissait. La chanteuse a remercié son défunt oncle, ses parents, Jay-Z et ses enfants pour son soutien. « J’essaie juste de recevoir cette nuit. Je veux remercier Dieu de m’avoir protégé. Merci Dieu.”

La scène des Grammys à la fin de la nuit a échappé à Beyoncé depuis 2010, lorsqu’elle a remporté la chanson de l’année pour “Single Ladies”. Elle a ajouté quatre trophées à sa collection pour son album “Renaissance”.

Styles était ému d’accepter son prix d’album de l’année, affirmant qu’il était inspiré par tout le monde dans la catégorie. « À de nombreuses reprises de ma vie, j’ai écouté tout le monde dans ces catégories. C’est tellement important de se rappeler qu’il n’y a pas de meilleur.

Le chanteur-acteur britannique a remporté trois prix dimanche. “C’est comme une confirmation que vous êtes sur la bonne voie”, a déclaré le chanteur dans les coulisses. “Quand nous entrons en studio et que nous commençons l’enregistrement, nous faisons simplement la musique que nous voulons faire. C’est vraiment agréable de se dire ‘Oh, c’est la bonne chose à faire.’

Beyoncé a manqué d’être dans la pièce lorsqu’elle a égalé le record de Solti au début de la télédiffusion. L’hôte Trevor Noah a déclaré qu’elle était en route pour la cérémonie mais a reproché au trafic de Los Angeles de ne pas être en personne pour l’accepter.

Une fois que Beyoncé – la principale nominée de la soirée – est finalement arrivée, Noah lui a remis le prix de la meilleure chanson R&B à sa table.

Beyoncé a remporté le prix de la meilleure chanson R&B pour “Cuff It”, l’enregistrement de musique dance-électrique pour “Break My Soul”, la performance R&B traditionnelle pour “Plastic Off the Sofa” et l’album dance-électrique pour “Renaissance”, qui a été nominé pour l’album de l’année.

Lizzo a remporté le record de l’année pour “About Damn Time”, prononçant un discours entraînant qui a fait se lever de nombreux spectateurs, dont Beyoncé, Taylor Swift et Adele.

“Moi et Adele passons un bon moment, enracinant nos amis. C’est une nuit incroyable. C’est tellement inattendu », a déclaré Lizzo, dédiant son prix à Prince.

“Je voulais rendre le monde meilleur, alors je devais être ce changement pour rendre le monde meilleur. Maintenant, je regarde autour de moi et je vois que ces chansons parlent d’aimer son corps, de se sentir bien dans sa peau et de se sentir bien. ”

La chanteuse de jazz Samara Joy a remporté le prix du meilleur nouvel artiste, relevant les défis d’actes tels que Wet Led, Anitta et Maneskin. La New Yorkaise était pratiquement en larmes lorsqu’elle a reçu le prix et a noté que son petit frère était son rendez-vous. « Je suis tellement, tellement reconnaissant. Merci.” Elle a sorti deux albums en tant qu’artiste principale et a également remporté le Grammy du meilleur album vocal de jazz plus tôt dans la nuit.

L’auteur-compositeur-interprète vétéran Bonnie Raitt a ignoré des rivaux de renom comme Adele, Swift et Beyoncé pour remporter le prix de la chanson de l’année. « Je suis tellement surpris. Je ne sais pas quoi dire », a déclaré Raitt, visiblement stupéfait, ajoutant que la chanson « Just Like That » explore le don d’organes. Cela a couronné une nuit où Raitt a remporté deux autres Grammys – pour la meilleure performance américaine et la meilleure chanson de racines américaines.

Un who’s who de la royauté du hip-hop est monté sur scène pour un hommage épique de 15 minutes au 50e anniversaire du genre. La performance comprenait Grandmaster Flash faisant une partie de son hit séminal “The Message”, Run DMC, Chuck D et Flavor Flav avec Ice-T, Queen Latifah, Busta Rhymes et Nelly prenant tous la scène.

Cela s’est terminé avec tout le monde sur scène et LL Cool J criant « multi-générationnel ! Cinquante ans!”

La performance a été un moment agréable pour la foule pour une cérémonie qui a longtemps eu une histoire chancelante de ne pas reconnaître le rap.

Bad Bunny a ouvert le spectacle avec une performance festive et énergique qui a attiré de nombreux spectateurs, dont Swift qui s’est levée et a dansé près de sa table à la Crypto.com Arena de Los Angeles.

Sam Smith et Kim Petras ont remporté la meilleure performance de duo pop pour leur chanson “Unholy”. Petras a déclaré que Smith voulait que Petras prononce le discours d’acceptation parce que “je suis la première femme transgenre à remporter ce prix”.

“Je tiens à remercier toutes les incroyables légendes transgenres avant moi qui m’ont ouvert ces portes pour que je puisse être ici ce soir”, a déclaré Petras, qui a fait référence à son amie et musicienne nominée aux Grammy Sophie, décédée après une chute accidentelle dans Athènes, Grèce en 2021. « Vous m’aviez dit que cela arriverait. J’ai toujours cru en moi. Merci beaucoup pour votre inspiration, Sophie. Je t’adore et ton inspiration restera à jamais dans ma musique.

Petras a remercié Madonna d’être un fervent partisan des droits LGBTQ.

“Je ne pense pas que je pourrais être ici sans Madonna”, a déclaré Petras. «Ma mère, j’ai grandi à côté d’une autoroute dans nulle part en Allemagne. Et ma mère m’a cru que j’étais une fille. Je ne serais pas là sans elle et son soutien.

Au cours du segment in memoriam, les Grammys ont rendu hommage à la vie de Loretta Lynn, du rappeur Migos Takeoff et de Christine McVie avec plusieurs artistes étoilés leur rendant hommage. Les performances touchantes comprenaient Kacey Musgraves chantant “Coal Miner’s Daughter” en hommage à Lynn; Quavo et le Maverick City Music sont montés sur scène pour honorer son neveu Takeoff avec la chanson “Without You” ; et Sheryl Crow, Mick Fleetwood et Bonnie Raitt ont interprété “Songbird” pour se souvenir de McVie.

Kendrick Lamar a remporté le sixième trophée de carrière de la meilleure performance de rap pour “The Heart Part 5” et a également remporté le prix du meilleur album de rap pour son offre studio, “Mr. Morales & The Big Steppers.

“Vous savez, en tant qu’artistes, nous disons des choses pour provoquer des pensées, des sentiments et des émotions”, a-t-il déclaré. “Donc, faire ce disque est l’un de mes plus difficiles. … Je voudrais remercier la culture de m’avoir permis d’évoluer pour faire ça. J’ai finalement trouvé l’imperfection avec cet album.

Viola Davis a émergé de l’émission de dimanche un EGOT – un terme pour ceux qui ont remporté un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony – après sa victoire pour le meilleur livre audio, narration et enregistrement de contes. L’acteur a prononcé un discours émouvant et a déclaré avec insistance “Je viens d’EGOT” après avoir marché sur scène pour récupérer son prix.

“Oh, mon Dieu”, a-t-elle dit. “J’ai écrit ce livre pour honorer Viola, 6 ans, pour l’honorer, sa vie, sa joie, son traumatisme, tout”, a déclaré Davis. un voyage.”

L’émission a fait son retour à Los Angeles après que la pandémie ait d’abord été retardée, puis a forcé les Grammys à déménager à Las Vegas l’année dernière. Noah a également accueilli la cérémonie, qui a vu Jon Batiste remporter l’album de l’année.

AP Entertainment Writer Mark Kennedy a contribué à ce rapport.