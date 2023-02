Grammys 2023 : Beyoncé établit un record, Shania Twain à la présentation et Luke Combs à la performance

Les Grammy Awards 2023 sont là.

Trevor Noah est sur le point d’animer, Beyoncé est en tête des nominations, Luke Combs se produit et Shania Twain est sur le point de présenter.

Voici ce qu’il faut savoir d’autre sur la plus grande soirée musicale :

Comment regarder

Cette année, la remise des prix sera diffusée dimanche à 20h00 HE sur CBS et sera diffusée en direct et à la demande sur Paramount +.

Héberger

L’hôte des Grammy Awards cette année est le comédien et ancien animateur de “Daily Show” Trevor Noah. Noah n’est pas étranger à l’animation, puisqu’il a animé la plus grande soirée musicale des deux dernières années.

“C’est excitant. Pour moi, c’est un code de triche parce que je suis fan de presque toutes les personnes qui sont là-bas. C’est aussi intéressant à cause du voyage”, a déclaré Noah à Billboard. “Le premier était [during] COVID-19, et c’était une façon complètement différente de faire le spectacle. Et puis le suivant était à Las Vegas à cause des restrictions [in Los Angeles], et c’était un autre type de spectacle. Maintenant c’est excitant [because] ce sera le premier pour moi à Los Angeles – ce n’est pas seulement normal, mais différent pour les bonnes raisons.”

Nominés

Beyoncé a le plus de nominations aux Grammys cette année. Elle a également atteint le statut d’artiste nominée pour le plus grand nombre de Grammys de tous les temps, à égalité pour le titre avec son mari, le rappeur Jay-Z. Avec neuf nominations à la remise des prix de cette année, la chanteuse a maintenant un total de 88 nominations aux Grammy.

La chanteuse est en lice pour le disque de l’année pour “Break My Soul”, l’album de l’année pour “Renaissance”, la chanson de l’année, la meilleure performance R&B, la meilleure chanson R&B pour “Cuff It” et d’autres. Dans la catégorie album de l’année, elle affronte ABBA pour “Voyage”, Adele pour “30”, Bad Bunny pour “Un Verano Sin Ti”, Harry Styles pour “Harry’s House”, Kendrick Lamar pour “Mr. Morale & the Big Steppers” et Lizzo pour “Special”.

Lamar suit Beyoncé à la deuxième place pour la plupart des nominations avec huit cette année, y compris pour le disque de l’année, la chanson de l’année et la meilleure performance de rap, le tout pour “The Heart Part 5”. À égalité pour la troisième place, Adele et Brandi Carlile avec sept nominations chacune.

Interprètes

De nombreux artistes présents à la cérémonie des Grammy Awards de cette année sont également nominés dans au moins quatre des plus grandes catégories de la soirée. Les interprètes incluent Bad Bunny, Sam Smith et Combs, qui sont respectivement nominés pour l’album de l’année, la meilleure performance de duo/groupe pop et la meilleure chanson country.

Les nominés pour l’album de l’année Mary J. Blige, Brandi Carlile, Lizzo et Styles monteront également sur scène dimanche soir. Le spectacle mettra également en vedette des performances de Kim Petras et Steve Lacy.

Il y aura également des hommages aux nombreuses icônes musicales décédées cette année, notamment la superstar de la musique country Loretta Lynn, le rappeur Migos Takeoff et la claviériste et auteur-compositeur-interprète de Fleetwood Mac Christine McVie.

L’hommage à Lynn sera interprété par Kasey Musgraves, qui chantera l’une des chansons les plus emblématiques de Lynn, “Coal Miner’s Daughter”; Quavo et le Maverick City Music rendront hommage à Takeoff avec une performance de “Without You” ; et Sheryl Crow, Mick Fleetwood et Bonnie Raitt se réuniront pour rendre hommage à McVie avec la chanson “Songbird”.

Présentateurs

En plus des nominés et des artistes légendaires qui seront présents à la Crypto.com Arena de Los Angeles, de nombreuses stars monteront sur scène en tant que présentateurs lors de la cérémonie.

Les présentateurs de la cérémonie de remise des prix de cette année incluent la première dame Jill Biden, la gagnante d’un Grammy Cardi B, James Corden, Dwayne “The Rock” Johnson et les nominés actuels aux Grammy Billy Crystal et Viola Davis. Les rejoignent en tant que présentateurs, Olivia Rodrigo, triple lauréate d’un Grammy, et Twain, quintuple vainqueur.

Lauréats

Les lauréats des Grammy Lifetime Achievement Awards 2023 comprennent des artistes qui, tout au long de leur carrière, ont eu un impact significatif sur l’industrie de la musique.

Les lauréats de cette année incluent Bobby McFerrin, Nirvana, Ma Rainey, Nile Rodgers, Slick Rick “The Ruler”, The Supremes et Ann et Nancy Wilson de Heart.

“L’Académie est fière de célébrer cette liste diversifiée de musiciens influents couvrant de nombreux genres et métiers en tant que lauréats des Special Merit Awards 2023”, a déclaré le PDG de la Recording Academy, Harvey Mason Jr. “Chaque créateur de cette liste a eu un impact sur notre industrie – des réalisations techniques aux réalisations créatives – représentant l’étendue de la communauté musicale diversifiée. Nous sommes ravis de célébrer ce groupe de légendes le mois prochain qui continue d’inspirer et de façonner le monde de la musique. “