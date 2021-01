On dirait que les fans de musique devront attendre un peu plus longtemps pour les Grammys 2021.

Le mardi 5 janvier Le New York Times a rapporté que la prestigieuse remise de prix avait été reportée en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Le spectacle, qui devait avoir lieu dans quelques semaines le 31 janvier, a maintenant été reporté pendant un certain temps en mars. Bien que l’organisation de l’événement ait déjà été prévue pour être très différente de celle des années précédentes – pas de public en direct et seulement des présentateurs et des artistes sur place – la date repoussée peut entraîner encore plus de protocoles de sécurité.

La liste restreinte des nominations a été publiée en novembre dernier et a provoqué une controverse parmi les artistes musicaux.

Le weekend, qui a sorti son album Après des heures en mars, était l’un des artistes qui se sont sentis snobés par les organisateurs car il n’était nominé dans aucune catégorie. Le chanteur de « Blinding Lights » a fait part de sa frustration sur Twitter à l’époque, écrivant: « Les Grammys restent corrompus. Vous me devez, mes fans et la transparence de l’industrie … »