Taylor Swift et Dua Lipa sont prêtes à gronder mais c’est Beyoncé qui a frappé la première aux Grammy Awards de dimanche.

En tête avec neuf nominations, Beyoncé a remporté le prix du meilleur clip pour « Brown Skin Girl » lors de la première cérémonie qui a eu lieu avant le principal spectacle des Grammys. L’animateur de « The Daily Show », Trevor Noah, supervisera l’événement principal repensé, organisé sur cinq scènes à Los Angeles (dont une pour les présentateurs et quatre pour des artistes tels que Swift, Cardi B et Billie Eilish).

Dans d’autres premiers honneurs, Kanye West a décroché le meilleur album de musique chrétienne contemporaine pour « Jesus Is King » et le meilleur nouvel artiste candidat Kaytranada a remporté le meilleur enregistrement de danse ainsi que le meilleur album de danse / électronique.

Swift et Lipa s’affronteront pour le plus gros prix de la soirée: l’album de l’année. Lipa est également en lice pour le record de l’année aux côtés de Beyoncé, Post Malone et Eilish (qui ont balayé les quatre grands Grammys il y a un an), tandis que la chanson de l’année présente ces quatre plus Swift, HER, JP Saxe et Roddy Ricch. Et Megan Thee Stallion est en lice pour être la première rappeuse à remporter le prix du meilleur nouvel artiste depuis Lauryn Hill en 1999, mais fait face à la concurrence de la rockeuse à la guitare Phoebe Bridgers.

Découvrez tous les lauréats des Grammy Awards ci-dessous, d’abord de la pré-émission (diffusion en direct maintenant sur Grammy.com), puis de l’événement principal télévisé (CBS, 8 EDT / 5 PDT).

Album de l’année

«Chilombo» – Jhené Aiko

«Black Pumas (Deluxe Edition)» – Black Pumas

«Vie quotidienne» – Coldplay

«Djesse Vol. 3 « – Jacob Collier

«Women in Music Pt. III »- Haim

«Future Nostalgia» – Dua Lipa

«Hollywood’s Bleeding» – Post Malone

«Folklore» – Taylor Swift

Record de l’année

«Black Parade» – Beyoncé

«Colors» – Pumas noirs

«Rockstar» – DaBaby avec Roddy Ricch

« Dites-le » – Doja Cat

«Tout ce que je voulais» – Billie Eilish

«Ne commencez pas maintenant» – Dua Lipa

« Cercles » – Post Malone

«Savage» – Megan Thee Stallion avec Beyoncé

Chanson de l’année

«Black Parade» – Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim «Kaydence» Krysiuk et Rickie «Caso» Tice, auteurs-compositeurs (Beyoncé)

«The Box» – Samuel Gloade et Rodrick Moore, auteurs-compositeurs (Roddy Ricch)

«Cardigan» – Aaron Dessner et Taylor Swift, auteurs-compositeurs (Taylor Swift)

«Cercles» – Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post et Billy Walsh, auteurs-compositeurs (Post Malone)

«Don’t Start Now» – Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa et Emily Warren, auteurs-compositeurs (Dua Lipa)

«Tout ce que je voulais» – Billie Eilish O’Connell et Finneas O’Connell, auteurs-compositeurs (Billie Eilish)

«Je ne peux pas respirer» – Dernst Emile II, HER et Tiara Thomas, auteurs-compositeurs (HER)

«Si le monde se terminait» – Julia Michaels et JP Saxe, auteurs-compositeurs (JP Saxe avec Julia Michaels)

Meilleur nouvel artiste

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Fumée

Chat Doja

Kaytranada

Étalon Megan Thee

Meilleure performance solo pop

«Délicieux» – Justin Bieber

« Dites-le » – Doja Cat

«Tout ce que je voulais» – Billie Eilish

«Ne commencez pas maintenant» – Dua Lipa

«Sucre de pastèque» – Harry Styles

«Cardigan» – Taylor Swift

Meilleure performance en duo / groupe pop

«Un Dia (un jour)» – J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny et Tainy

«Intentions» – Justin Bieber avec Quavo

«Dynamite» – BTS

«Rain on Me» – Lady Gaga avec Ariana Grande

«Exile» – Taylor Swift avec Bon Iver

Meilleur album vocal pop

«Changements» – Justin Bieber

«Chromatica» – Lady Gaga

«Future Nostalgia» – Dua Lipa

«Fine Line» – Harry Styles

«Folklore» – Taylor Swift

Meilleure performance solo country

«Stick That In Your Country Song» – Eric Church

«Qui tu pensais que j’étais» – Brandy Clark

«Quand mon Amy prie» – Vince Gill

«Noir comme moi» – Mickey Guyton

«Bluebird» – Miranda Lambert

Meilleure performance country en duo / groupe

«Toute la nuit» – Frères Osborne

«10 000 heures» – Dan + Shay et Justin Bieber

«Océan» – Lady A

«Sugar Coat» – Little Big Town

«Certaines personnes font» – Old Dominion

Meilleur album country

«Lady Like» – Ingrid Andress

«Votre vie est un record» – Brandy Clark

«Wildcard» – Miranda Lambert

«Nightfall» – Petite grande ville

«Jamais» – Ashley McBryde

Meilleure chanson country

«Bluebird» – Luke Dick, Natalie Hemby et Miranda Lambert, auteurs-compositeurs (Miranda Lambert)

«The Bones» – Maren Morris, Jimmy Robbins et Laura Veltz, auteurs-compositeurs (Maren Morris)

«Crowded Table» – Brandi Carlile, Natalie Hemby et Lori McKenna, auteurs-compositeurs (The Highwomen)

«More Hearts Than Mine» – Ingrid Andress, Sam Ellis et Derrick Southerland, auteurs-compositeurs (Ingrid Andress)

«Some People Do» – Jesse Frasure, Shane McAnally, Matthew Ramsey et Thomas Rhett, auteurs-compositeurs (Old Dominion)

Meilleur album rock

«La mort d’un héros» – Fontaines DC

«Kiwanuka» – Michael Kiwanuka

«Lumière du jour» – Grace Potter

«Sound & Fury» – Sturgill Simpson

«Le nouvel anormal» – Les coups

Meilleur album de musique alternative

«Récupérez les coupe-boulons» – Fiona Apple

«Hyperspace» – Beck

«Punisher» – Phoebe Bridgers

«Jaime» – Brittany Howard

«The Slow Rush» – Apprivoiser Impala

Meilleure performance rock

«Shameika» – Fiona Apple

«Non» – Big Thief

«Kyoto» – Phoebe Bridgers

«Les étapes» – Haim

«Restez haut» – Brittany Howard

«Lumière du jour» – Grace Potter

Meilleure performance du métal

«Bum-Rush» – Nombre de corps

« Dessous » – Code Orange

« L’Intermédiaire » – En ce moment

« Bloodmoney » – Poppy

«Taxe du bourreau (balancement de la hache) – Live» – Power Trip

Meilleure chanson rock

«Kyoto» – Phoebe Bridgers, Morgan Nagler et Marshall Vore, auteurs-compositeurs (Phoebe Bridgers)

«Lost in Yesterday» – Kevin Parker, auteur-compositeur (Tame Impala)

«Pas» – Adrianne Lenker, auteur-compositeur (Big Thief)

«Shameika» – Fiona Apple, auteur-compositeur (Fiona Apple)

«Stay High» – Brittany Howard, auteur-compositeur (Brittany Howard)

Meilleure performance de rap

«Deep Reverence» – Big Sean avec Nipsey Hussle

«Bop» – DaBaby

«Qu’est-ce que Poppin» – Jack Harlow

«La plus grande image» – Lil Baby

«Savage» – Megan Thee Stallion avec Beyoncé

«Dior» – Pop Smoke

Meilleur album de rap

«Habitudes noires» – D Smoke

«Alfredo» – Freddie Gibbs et l’alchimiste

«Un témoignage écrit» – Jay Electronica

«Maladie du roi» – Nas

« L’allégorie » – Royce Da 5’9 «

Meilleure chanson de rap

«The Bigger Picture» – Dominique Jones, Noah Pettigrew et Rai’shaun Williams, auteurs-compositeurs (Lil Baby)

«The Box» – Samuel Gloade et Rodrick Moore, auteurs-compositeurs (Roddy Ricch)

«Laugh Now, Cry Later» – Durk Banks, Rogét Chahayed, Aubrey Graham, Daveon Jackson, Ron LaTour et Ryan Martinez, auteurs-compositeurs (Drake avec Lil Durk)

«Rockstar» – Jonathan Lyndale Kirk, Ross Joseph Portaro IV et Rodrick Moore, auteurs-compositeurs (DaBaby avec Roddy Ricch)

«Savage» – Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe et Anthony White, auteurs-compositeurs (Megan Thee Stallion avec Beyoncé)

Meilleur album R&B

« Happy 2 Be Here » – Ant Clemons

«Prenez le temps» – Giveon

«Pour ressentir l’amour / d» – Luke James

«Plus grand amour» – John Legend

«All Rise» – Gregory Porter

Meilleure performance R&B

«Lightning & Thunder» – Jhené Aiko avec John Legend

«Black Parade» – Beyoncé

«Tout ce dont j’ai besoin» – Jacob Collier avec Mahalia et Ty Dolla $ ign

«Tête de chèvre» – Brittany Howard

«See Me» – Emily King

Meilleure performance R&B traditionnelle

«Sit On Down» – Le projet Baylor avec Jean Baylor et Marcus Baylor

« Je me demande ce qu’elle pense de moi » – Chloe X Halle

«Laissez-moi partir» – Mykal Kilgore

«Tout pour vous» – Ledisi

«Distance» – Yebba

Meilleure chanson R&B

«Mieux que j’imagine» – Robert Glasper, Meshell Ndegeocello et Gabriella Wilson, auteurs-compositeurs (Robert Glasper avec HER et Meshell Ndegeocello)

«Black Parade» – Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim «Kaydence» Krysiuk et Rickie «Caso» Tice, auteurs-compositeurs (Beyoncé)

«Collide» – Sam Barsh, Stacy Barthe, Sonyae Elise, Olu Fann, Akil King, Josh Lopez, Kaveh Rastegar et Benedetto Rotondi, auteurs-compositeurs (Tiana Major9 & EARTHGANG)

«Do It» – Chloe Bailey, Halle Bailey, Anton Kuhl, Victoria Monét, Scott Storch et Vincent Van den Ende, auteurs-compositeurs (Chloe X Halle)

«Ralentissez» – Nasri Atweh, ​​Badriia Bourelly, Skip Marley, Ryan Williamson et Gabriella Wilson, auteurs-compositeurs (Skip Marley & HER)

Meilleur album pop latino ou urbain

«YHLQMDLG» – Bad Bunny

«Por Primera Vez» – Camilo

«Mesa Para Dos» – Kany García

«Pausa» – Ricky Martin

«3:33» – Debi Nova

Meilleur album de rock latin ou alternatif

«Aura» – Bajofondo

«Monstruo» – Cami

«Sobrevolando» – Cultura Profética

VAINQUEUR: «La Conquista del Espacio» – Fito Paez

«Miss Colombie» – Lido Pimienta

Meilleure performance de racines américaines

«Colors» – Pumas noirs

«Profondément amoureux» – Bonny Light Horseman

« Court et doux » – Brittany Howard

«Je serai parti» – Norah Jones et Mavis Staples

«Je me souviens de tout» – John Prine

Meilleure chanson de racines américaines

«Cabin» – Laura Rogers et Lydia Rogers, auteurs-compositeurs (The Secret Sisters)

«Du plafond au sol» – Sierra Hull et Kai Welch, auteurs-compositeurs (Sierra Hull)

«Hometown» – Sarah Jarosz, auteur-compositeur (Sarah Jarosz)

«Je me souviens de tout» – Pat McLaughlin et John Prine, auteurs-compositeurs (John Prine)

«Man Without a Soul» – Tom Overby et Lucinda Williams, auteurs-compositeurs (Lucinda Williams)

Meilleure chanson écrite pour les médias visuels

«Beautiful Ghosts» de «Cats» – Andrew Lloyd Webber et Taylor Swift, auteurs-compositeurs (Taylor Swift)

«Carried Me With You» de «Onward» – Brandi Carlile, Phil Hanseroth et Tim Hanseroth, auteurs-compositeurs (Brandi Carlile)

«Into the Unknown» de «Frozen 2» – Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, auteurs-compositeurs (Idina Menzel & AURORA)

«No Time to Die» de «No Time to Die» – Billie Eilish O’Connell et Finneas Baird O’Connell, auteurs-compositeurs (Billie Eilish)

«Stand Up» de «Harriet» – Joshuah Brian Campbell et Cynthia Erivo, auteurs-compositeurs (Cynthia Erivo)

Meilleure bande son de compilation pour les médias visuels

«Une belle journée dans le quartier»

«Bill et Ted affrontent la musique»

« Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de la saga du feu »

«Frozen 2»

GAGNANT: «Jojo Rabbit»

Meilleur album de comédie

«Black Mitzvah» – Tiffany Haddish

«J’aime tout» – Patton Oswalt

«Le touriste pâle» – Jim Gaffigan

«Paper Tiger» – Bill Burr

«23 heures pour tuer» – Jerry Seinfeld

Meilleur album de théâtre musical

«Amélie» – Audrey Brisson, Chris Jared, Caolan McCarthy et Jez Unwin, solistes principaux; Michael Fentiman, Sean Patrick Flahaven, Barnaby Race et Nathan Tysen, producteurs; Nathan Tysen, parolier; Daniel Messe, compositeur et parolier (distribution originale de Londres)

«American Utopia on Broadway» – David Byrne, soliste principal; David Byrne, producteur (David Byrne, compositeur et parolier) (distribution originale)

«Jagged Little Pill» – Kathryn Gallagher, Celia Rose Gooding, Lauren Patten et Elizabeth Stanley, solistes principaux; Neal Avron, Pete Ganbarg, Tom Kitt, Michael Parker, Craig Rosen et Vivek J.Tiwary, producteurs (Glen Ballard et Alanis Morissette, paroliers) (distribution originale de Broadway)

«Little Shop of Horrors» – Tammy Blanchard, Jonathan Groff et Tom Alan Robbins, solistes principaux; Will Van Dyke, Michael Mayer, Alan Menken et Frank Wolf, producteurs (Alan Menken, compositeur; Howard Ashman, parolier) (la nouvelle distribution off-Broadway)

«Le Prince d’Égypte» – Christine Allado, Luke Brady, Alexia Khadime et Liam Tamne, solistes principaux; Dominick Amendum et Stephen Schwartz, producteurs; Stephen Schwartz, compositeur et parolier (distribution originale)

«Soft Power» – Francis Jue, Austin Ku, Alyse Alan Louis et Conrad Ricamora, solistes principaux; Matt Stine, producteur; David Henry Hwang, parolier; Jeanine Tesori, compositrice et parolière (distribution originale)

Meilleur album de mots parlés

«L’acide pour les enfants: un mémoire» – Flea

«Alex Trebek – La réponse est…» – Ken Jennings

«Explosion: démocratie corrompue, État voyou de la Russie et industrie la plus riche et la plus destructrice de la planète» – Rachel Maddow

«Attraper et tuer» – Ronan Farrow

«Charlotte’s Web (EB White)» – Meryl Streep (et distribution complète)

Découvrez les autres gagnants sur grammy.com.