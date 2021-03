La chanson, qui a été nominée dans la catégorie meilleure performance solo country, est sortie en juin dernier au plus fort des manifestations de Black Lives Matter et de la pandémie de coronavirus, et met en lumière les inégalités raciales et son expérience en tant que femme noire sur la scène de la musique country.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy