Grammy Awards reportés à mars en raison des conditions pandémiques du COVID-19

Les Grammy Awards 2021 n’auront plus lieu ce mois-ci à Los Angeles et seront diffusés en mars en raison d’une récente flambée de cas et de décès de coronavirus.

L’émission annuelle passerait de son émission originale du 31 janvier au 14 mars, selon un communiqué conjoint publié mardi par la Recording Academy et CBS, qui diffuse la cérémonie. Le communiqué indique que la décision a été prise «après des conversations réfléchies avec des experts de la santé, notre hôte et des artistes devant apparaître.

«La détérioration de la situation du COVID à Los Angeles, les services hospitaliers étant débordés, les unités de soins intensifs ayant atteint leur capacité et les nouvelles orientations des gouvernements étatiques et locaux nous ont tous amenés à conclure que reporter notre émission était la bonne chose à faire. Rien n’est plus important que la santé et la sécurité des membres de notre communauté musicale et des centaines de personnes qui travaillent sans relâche à la production de l’émission », lit-on dans la déclaration du PDG par intérim de la Recording Academy Harvey Mason Jr., du directeur de CBS Jack Sussman et du producteur exécutif des Grammys. Ben Winston.

«Nous tenons à remercier tous les artistes talentueux, le personnel, nos fournisseurs et en particulier les nominés de cette année pour leur compréhension, leur patience et leur volonté de travailler avec nous alors que nous traversons cette période sans précédent.

Les Grammys auront lieu à Los Angeles au Staples Center. Le comté de Los Angeles, l’épicentre de la crise en Californie, a dépassé les 11000 décès dus au COVID-19 et a enregistré 40% des décès en Californie. C’est le troisième État à atteindre le décompte de 25 000 morts.

En moyenne, six personnes meurent chaque heure du COVID-19 dans le comté de Los Angeles, qui compte un quart des 40 millions d’habitants de l’État. Les responsables de la santé du comté craignent la vague de Noël et du Nouvel An.

La nouvelle date des Grammys coïncide avec l’organisation prévue des Screen Actors Guild Awards, qui se déroulent généralement dans un autre lieu du centre-ville de Los Angeles, le Shrine Auditorium. Ce spectacle honore les meilleures performances au cinéma et à la télévision.

L’animateur et comédien de «The Daily Show», Trevor Noah, devrait animer les Grammys 2021, où Beyoncé est en tête des candidats avec neuf nominations. Elle a remporté des nominations pour la chanson et le disque de l’année avec «Black Parade», qu’elle a sorti le 19 juin, tandis que «Savage» – sa collaboration n ° 1 avec Megan Thee Stallion – a remporté les enchères pour le disque de l’année, la meilleure chanson de rap et meilleure performance de rap.

«Black Is King» de Beyoncé, diffusé sur Disney +, est nominé pour le meilleur film musical tandis que «Brown Skin Girl», une chanson dédiée aux femmes à la peau foncée et brune, est nominée pour le meilleur clip vidéo. Sa fille Blue Ivy Carter chante sur « Brown Skin Girl » et a également remporté une nomination aux Grammy Awards.

Taylor Swift, Dua Lipa, Roddy Ricch, Jhené Aiko, Post Malone, Renée Zellweger, Billie Eilish et son frère producteur Finneas ont également été nominés. Les nominés pour la première fois incluent The Strokes, Megan Thee Stallion et Harry Styles.

Depuis la pandémie, un certain nombre de récompenses ont été reportées et plus tard remaniées en raison des restrictions du COVID-19. Les BET Awards ont été la première grande remise de prix pendant la pandémie et ont été un succès grâce à ses performances préenregistrées artistiques, hautement produites et bien conçues. Les MTV Video Music Awards ont présenté Lady Gaga qui a remporté des prix et s’est produite sur place dans un masque, et les Grammys latins ont préenregistré plusieurs performances la semaine du spectacle, distribuant certains de ses prix aux gagnants qui ont assisté au spectacle.

Les artistes des prochains Grammys seront annoncés à une date ultérieure.