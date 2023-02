Grammy Awards 2023 : Performances, nouvelles catégories introduites, voici tous les détails [Watch Video]

Grammy Awards 2023 : Préparez-vous pour une soirée inoubliable de musique et de divertissement avec l’arrivée des Grammy Awards 2023 ! Présenté pour la troisième fois par le talentueux et hilarant Trevor Noah, le spectacle de cette année promet d’être un événement à ne pas manquer. Vivez des performances palpitantes de certains des artistes les plus en vogue, préparez-vous pour des moments à couper le souffle et créez des souvenirs qui dureront toute une vie. Les Grammys de cette année devraient être l’un des événements musicaux les plus importants et les plus excitants, et vous ne voulez pas le manquer. Avec une impressionnante programmation d’artistes, le spectacle est sûr d’offrir une expérience électrisante. Consultez ce guide complet des Grammys 2023, y compris l’heure du spectacle, les options de visionnage et tout ce que vous devez savoir. Ne manquez pas cette incroyable opportunité de faire partie de la plus grande soirée musicale. Connectez-vous et préparez-vous à être époustouflé! Regardez des vidéos de divertissement.