Grammy Awards 2023 : Beyoncé crée HISTORY ; Harry Styles, Viola Davis et bien d’autres gagnent gros [Check winners list]

Les Grammy Awards sont l’une des cérémonies les plus prestigieuses qui félicitent les plus grands de l’industrie musicale. Cette année, la cérémonie de remise des prix est revenue à sa destination OG – Los Angeles. Au cours des deux dernières années, les Grammy Awards se sont déroulés en ligne ou à un autre endroit. L’année dernière, les Grammy Awards ont eu lieu à Las Vegas, mais cette fois, ça se passe à Los Angeles et comme prévu, c’est un événement glamour. De Beyonce à Cardi B, de nombreuses célébrités se sont présentées à l’événement pour en faire un événement mémorable. Beyoncé est également entrée dans l’histoire.

Gagnants des Grammy Awards 2023 à ce jour

Beyonce n’a pas seulement remporté un mais deux prix aux Grammy Awards 2023. La légende a gagné dans les catégories du meilleur enregistrement de musique électronique de danse pour Break My Soul et de la chanson R&B pour Cuff It. Avec cela, elle est entrée dans l’histoire en devenant l’artiste qui est devenue la plus grande gagnante des Grammy Awards de tous les temps. Jusqu’à présent, elle a remporté 32 Grammy Awards.

En dehors d’elle, Harry Styles a également remporté gros aux Grammy Awards 2023. Il a gagné dans la catégorie Meilleur album pop vocal. Viola Davis est devenue la gagnante de l’EGOT. Cela signifie qu’elle a remporté un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony pour sa narration de livre audio. A Beautiful Time de Willie Nelson a remporté le prix du meilleur album country. Le meilleur album Mm sica Urbana a été remporté par Un Verano Sin Ti de Bad Bunny. Le groupe de garçons coréen BTS n’a pas réussi à gagner un Grammy. Unholy de Sam Smith et Kim Petras a gagné dans la catégorie meilleure performance pop ou duo.

Découvrez le discours gagnant de Kim Petras ci-dessous :

Ce discours de Kim Petras m’a fait du bien ? pic.twitter.com/HTxovNVGvQ #Grammys2023 Jarett Wieselman (@JarettSays) 6 février 2023

Restez à l’écoute de BollywoodLife, pour plus de mises à jour.