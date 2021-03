Écrit par Oscar Holland, CNN Contributeurs Natalie Yubas, CNN

Comme on s’y attendait, les 63e Grammy Awards annuels ont adopté un format « hybride » en partie numérique pour la cérémonie de dimanche soir, ce qui se traduit par un mélange d’apparences physiques sur le tapis rouge et de mode glamour à la maison.

Mais, comme toujours, le style des prix de la musique était plus brillant, plus audacieux et plus coloré que la plupart de ses homologues de cinéma et de télévision.

Alors que de nombreux nominés regardaient de chez eux, des artistes et des présentateurs de prix sont arrivés en personne au Los Angeles Convention Center. Et ils n’allaient pas rater une occasion rare pour un moment sur le tapis rouge.

Noah Cyrus, nominé pour le prix du meilleur nouvel artiste de cette année, a produit peut-être le moment le plus mémorable de la nuit dans Schiaparelli Haute Couture. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse – et la sœur cadette de Miley, elle-même ancienne nominée aux Grammy Awards – a fait des comparaisons avec tout, d’une énorme huître et d’une couette à un tissu froissé et un chou-fleur.

1 / 11 Groupe de K-pop BTS, nominé dans la catégorie meilleur duo pop / performance de groupe, vêtu d’une variété de tenues Louis Vuitton. Faites défiler la galerie pour voir plus de tenues des Grammy Awards. Crédit: Gracieuseté de Big Hit Entertainment

Taylor Swift dans un ensemble floral Oscar de la Renta. Crédit: Cliff Lipson / CBS / Getty Images

Ailleurs, les motifs floraux font allusion à la renaissance et au renouveau, Taylor Swift optant pour une robe brodée d’un véritable bouquet de fleurs (et d’un masque assorti). Anderson Paak et DaBaby ont également bercé la couture florale, tandis que Jacob Collier a opté pour une chemise fleurie brillante sous un costume rose vif.

Jhene Aiko dans un joli ensemble rose de Giambattista Valli. Crédit: Jordan Strauss / Invision / AP

Il était l’une des nombreuses stars à porter du rose, dont le ton allait de la robe éclatante de Debi Nova au numéro volumineux de Jhene Aiko. Le frère et la soeur Finneas et Billie Eilish ont également opté pour différentes nuances de rose, le premier avec une cravate en ruban dandyish et de larges revers, et le second dans une chemise à motif carré et un pantalon, un masque et un chapeau seau assortis.

Dua Lipa, nominé pour six Grammys, dont le prestigieux record de l’année, était l’incarnation du glamour, arrivant sur le tapis rouge dans une robe scintillante longue au sol avec un motif papillon de Versace.

Dua Lipa arrive aux Grammys à Versace. Crédit: Jordan Strauss / Invision / AP

Les palettes de printemps se sont parfois aventurées dans la fluorescence, l’une des tendances les plus marquantes des Grammys de l’année dernière grâce à Lil Nas X et Billie Eilish. Megan Thee Stallion est arrivée dans une robe orange vif Dolce & Gabbana, avec un nœud géant et une fente à hauteur des cuisses, tandis que le triple nominé Doja Cat a opté pour une robe Roberto Cavalli audacieuse qui a commencé comme une veste en cuir d’inspiration moto avec une fermeture éclair plongeante. , et s’est terminé par un train de plumes néon vert.

Megan Thee Stallion assiste aux Grammys le 14 mars 2021. Crédit: Kevin Mazur / Getty Images

Doja Cat arrive sur le tapis rouge à Roberto Cavalli. Crédit: Kevin Mazur / Getty Images

La candidate du meilleur nouvel artiste Phoebe Bridgers a adopté une approche nettement différente – bien que non moins accrocheuse – dans une robe squelette de Thom Browne, avec des « os » brodés de cristaux et de perles.

Phoebe Bridgers arrive aux Grammys dans un costume squelette signature, celui-ci du designer Thom Browne. Crédit: Jordan Strauss / Invision / AP

Bad Bunny assiste aux Grammys à Los Angeles le 14 mars 2021. Crédit: Kevin Mazur / Getty Images

La mode masculine était un peu moins aventureuse, avec l’hôte Trevor Noah dans Gucci parmi les stars optant pour une cravate noire sans fioritures. Mais il y avait aussi des éclairs amusants, du bonnet de Bad Bunny avec – fidèle à son nom – oreilles pointues ludiques, au boa en plumes de Harry Styles, qu’il a associé à un costume en cuir Gucci pour ouvrir la cérémonie avec une performance de « Watermelon Sucre. »

L’icône de la mode Harry Styles a associé son costume en cuir noir à un boa en plumes. Crédit: Kevin Winter / Getty Images

L’un des ensembles les mieux habillés de la nuit, BTS, est quant à lui arrivé dans des looks coordonnés de Louis Vuitton, allant de la formalité du port de cravate à un sweat à capuche de couleur beige et des baskets blanches.

Cette histoire sera mise à jour tout au long de la soirée avec d’autres des meilleurs moments de mode des récompenses.

Légende de l’image du haut: Noah Cyrus dans Schiaparelli Couture.